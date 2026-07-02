فاکس‌نیوز گزارش داد غیبت مقام‌های بلندپایه خارجی در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، نشانه‌ای از انزوای فزاینده جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی است.

چهار ماه پس از کشته شدن خامنه‌ای در حمله آمریکا و اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی در حال آماده‌سازی برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین جنازه او هستند.

به گزارش شبکه فاکس‌نیوز، اگرچه شماری از مقام‌های ارشد عراقی و میخائیل کاولاشویلی، رییس‌جمهوری گرجستان، در این مراسم حضور خواهند داشت، اما نام هیچ‌یک از مقام‌های بلندپایه قدرت‌های بزرگ جهانی در میان حاضران دیده نمی‌شود.

عمر محمد، کارشناس مقابله با تروریسم، در مصاحبه با این رسانه گفت هیچ قدرت بزرگی در جهان، رهبر تراز اول خود را به این مراسم نمی‌فرستد.

او افزود برای حکومتی که مدعی رهبری جبهه‌ای از بیروت تا صنعاست، حضور عمدتا منطقه‌ای مقام‌ها در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی نشان می‌دهد «پشت این نمایش، نوعی انزوا نهفته است».

محمد ادامه داد: «این موضوع برای واشینگتن یک ارزیابی مفید به همراه دارد: این جنگ باعث شد محور تهران کوچک‌تر و منطقه‌ای‌تر از آن چیزی شود که رژیم تبلیغ می‌کند.»

«محور تهران» به شبکه نفوذ جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن اشاره دارد.

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