جیمز کاریوکی، معاون نماینده دائم بریتانیا، در نشست شورای امنیت درباره خاورمیانه اعلام کرد: «بسیار حیاتی است که تنگه هرمز از تهدید خشونت و هرگونه عوارض، یا موانع غیرقانونی، آزاد باشد و همه طرف‌ها به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل پایبند باشند.»

او افزود: «بریتانیا متعهد است سهم خود را برای تحقق این هدف ایفا کند؛ از جمله از طریق یک مأموریت نظامی چندملیتی کاملا دفاعی و مستقل که به طور مشترک با شرکای فرانسوی ما رهبری می‌شود تا به کشتیرانی تجاری اطمینان خاطر بدهد.»

او از اجرای تفاهم‌نامه میان ایالات متحده و ایران و همچنین مذاکرات در حال انجام حمایت کرد.

به گفته این دیپلمات بریتانیایی، لندن همچنین به ارائه حمایت‌های عملی برای تقویت توان دفاعی و امنیتی شرکای خود در منطقه ادامه خواهد داد.

او خواستار آن شد که حق عبور ترانزیتی در تنگه هرمز، مطابق با حقوق بین‌الملل و همان‌گونه که در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها منعکس شده است، به طور کامل احیا شود.

او در پایان افزود: «بریتانیا قویا از تلاش‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی برای تخلیه کشتی‌ها و دریانوردان حمایت می‌کند؛ تلاش‌هایی که موجب شده است شماری از کشتی‌ها، برخی پس از ماه‌ها سرگردانی، بتوانند با امنیت از تنگه خارج شوند.»