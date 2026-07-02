نماینده بریتانیا در شورای امنیت: متعهد به حفاظت از تنگه هرمز هستیم
جیمز کاریوکی، معاون نماینده دائم بریتانیا، در نشست شورای امنیت درباره خاورمیانه اعلام کرد: «بسیار حیاتی است که تنگه هرمز از تهدید خشونت و هرگونه عوارض، یا موانع غیرقانونی، آزاد باشد و همه طرفها به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل پایبند باشند.»
او افزود: «بریتانیا متعهد است سهم خود را برای تحقق این هدف ایفا کند؛ از جمله از طریق یک مأموریت نظامی چندملیتی کاملا دفاعی و مستقل که به طور مشترک با شرکای فرانسوی ما رهبری میشود تا به کشتیرانی تجاری اطمینان خاطر بدهد.»
او از اجرای تفاهمنامه میان ایالات متحده و ایران و همچنین مذاکرات در حال انجام حمایت کرد.
به گفته این دیپلمات بریتانیایی، لندن همچنین به ارائه حمایتهای عملی برای تقویت توان دفاعی و امنیتی شرکای خود در منطقه ادامه خواهد داد.
او خواستار آن شد که حق عبور ترانزیتی در تنگه هرمز، مطابق با حقوق بینالملل و همانگونه که در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها منعکس شده است، به طور کامل احیا شود.
او در پایان افزود: «بریتانیا قویا از تلاشهای سازمان بینالمللی دریانوردی برای تخلیه کشتیها و دریانوردان حمایت میکند؛ تلاشهایی که موجب شده است شماری از کشتیها، برخی پس از ماهها سرگردانی، بتوانند با امنیت از تنگه خارج شوند.»
مایک والتز، سفیر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، در جلسه این شورا درباره خاورمیانه اعلام کرد: «اجازه نخواهیم داد جمهوری اسلامی اقتصاد جهانی را به گروگان بگیرد.»
او افزود: «جمهوری اسلامی با وجود تفاهمنامه همچنان به کشتیها و کشورهای منطقه حمله میکند.»
والتز گفت: «امروز بار دیگر از ایران میخواهیم به مسیر صلح و گفتوگو بازگردد. جهان با ایران نیست، مردم خود ایران با این حکومت نیستند و همسایگانش نیز از این حکومت حمایت نمیکنند. اکنون زمان انتخاب است و از اعضای شورای امنیت و همه کشورهای مسئول میخواهیم موضع خود را بهروشنی اعلام کنند.»
او ادامه داد: «این حملات از اساس غیرقانونی هستند، با یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران مغایرت دارند، قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت را نقض میکنند و به آینده مردم ایران آسیب میزنند.»
سفیر آمریکا تاکید کرد: «هنوز فرصت واقعی برای آیندهای متفاوت و مثبت برای ملت ایران وجود دارد؛ اما صبر رییسجمهور ترامپ نامحدود نیست. جهان نمیتواند همچنان هزینه این وضعیت را بپردازد.»
الیزابت اسپهار، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور صلحسازی و حمایت از صلح، در نشست شورای امنیت گفت: «آخر هفته گذشته شاهد ازسرگیری نگرانکننده درگیریهای نظامی میان ایالات متحده و ایران بودیم. این در حالی بود که تلاشهای میانجیگرانه در دوحه تحت نظارت قطر برای پیشبرد اجرای تفاهمنامه ۱۷ ژوئن ادامه داشت».
او افزود تصمیم مشترک برای کاهش تنش و اعمال خویشتنداری «مقداری امید ایجاد میکند که گفتوگو و دیپلماسی بتواند دوباره شتاب بگیرد».
او هشدار داد رویدادهای آخر هفته «نشانه آشکاری از شکنندگی وضعیت کنونی و خطرات حاد تشدید بیشتر تنشها» هستند.
در چارچوب «پروژه مدوسا»، ابتکار مشترک چند کشور برای مقابله با شبکههای آنلاین دخیل در جرائم جنسی، تاکنون ۵۷ نفر بازداشت شده و ۱۵۸ قربانی تحت حمایت قرار گرفتهاند.
یوروپل، آژانس اتحادیه اروپا برای همکاری در اجرای قانون، پنجشنبه ۱۱ تیر در بیانیهای اعلام کرد عاملان این جرائم معمولا جزییات اقدامات خود را در پلتفرمهای اینترنتی و گروههای گفتوگو به اشتراک میگذارند.
بر اساس این بیانیه، قربانیان این حملات تقریبا همواره زنان هستند و این سوءاستفادهها گاه در دورهای طولانی، حتی برای سالها، ادامه مییابد. مرتکبان جرائم نیز اغلب افرادی هستند که از موقعیت شغلی یا اعتماد قربانیان سوءاستفاده میکنند.
یوروپل افزود کشورهای مشارکتکننده در «پروژه مدوسا» تاکنون پروندههایی را مورد بررسی قرار دادهاند که به بازداشت ۵۷ نفر و حمایت از ۱۵۸ قربانی انجامیده است. همچنین از زمان آغاز این پروژه، ۱۱۳ پرونده تحقیقاتی جدید گشوده شده است.
«پروژه مدوسا» که در بهار ۲۰۲۶ آغاز شد، تلاشی مشترک برای مختل کردن و از بین بردن شبکههای آنلاینی است که در ارتکاب جرائم جنسی با استفاده از مواد بیهوشکننده یا ناتوانساز نقش دارند.
این پروژه همچنین با هدف تقویت همکاریهای فرامرزی در زمینه تحقیق و پیگرد قضایی این جرائم اجرا میشود.
رهبری این پروژه بر عهده آلمان و بریتانیا است و کشورهای برزیل، کانادا، فرانسه، مجارستان، هلند، اسپانیا، آمریکا و همچنین پلیس اتحادیه اروپا (یوروپل) در آن مشارکت دارند.
روزنامه اشپیگل ۱۱ تیر در ارتباط با این پروندهها گزارش داد دهها نفر متهم هستند که پس از بیهوش کردن و آزار جنسی شریکان عاطفی خود، از این اعمال فیلمبرداری کرده، ویدیوها را در اینترنت به اشتراک گذاشته و درباره شیوه ارتکاب این جرائم با یکدیگر به تبادل نظرات و تجربیات پرداختهاند.
اشپیگل افزود این پروندهها شباهت زیادی به پرونده تجاوز سازمانیافته به ژیزل پلیکو، زن فرانسوی، دارند.
پرونده پلیکو زمانی در کانون توجه قرار گرفت که تحقیقات قضایی نشان داد همسر او سالها با خوراندن داروی بیهوشی، امکان تجاوز دهها مرد به او را فراهم آورده و از این جرائم فیلم تهیه کرده است.
نقش فضای آنلاین در عادیسازی رفتارهای مجرمانه
یوروپل در ادامه بیانیه خود اعلام کرد عاملان این جرائم در شبکههای آنلاین، قربانیان را شیانگاری کرده و از پیامرسانهای رمزگذاریشده، پلتفرمهای اینترنتی و گروههای گفتوگوی بسته برای تبادل تجربه، عادیسازی رفتارهای مجرمانه، هماهنگی برای ارتکاب جرم و خریدوفروش غیرقانونی داروها و مواد مخدر استفاده میکنند.
بر پایه این بیانیه، مستندات موجود نشاندهنده برنامهریزیهای دقیق، تشویق به رفتارهای آسیبزا و اشتراکگذاری محتوا در این فضا است؛ امری که اثبات میکند این جرائم نه اتفاقاتی پراکنده، بلکه بخشی از یک الگوی گسترده، سازمانیافته و زنجیرهای هستند.
علاوه بر اتهامهای تجاوز و تعرض جنسی، تحقیقات درباره وارد کردن آسیب جسمی شدید و اقدام به قتل نیز در جریان است.
تازهترین عملیات «پروژه مدوسا»
در فاصله اول تا سوم تیر، ۲۹ بازپرس در مقر آژانس ملی مبارزه با جرم بریتانیا در لندن گرد هم آمدند و در چارچوب «پروژه مدوسا»، اطلاعات خود را به اشتراک گذاشتند. آنها با همکاری مشترک به شناسایی عاملان، قربانیان، گروههای زنستیز و سرنخهای تازه برای ادامه تحقیقات پرداختند.
نیروهای مجری قانون از هفت کشور، به رهبری آلمان و بریتانیا و با پشتیبانی یوروپل، در تازهترین عملیات «پروژه مدوسا»، ۱۵۶ قربانی و مظنون را در ارتباط با پروندههای آزار جنسی با استفاده از مواد بیهوشکننده یا ناتوانکننده شناسایی کردند.
این عملیات عمدتا بر پروندههایی متمرکز بود که جرائم آنها در بستر روابط عاطفی رخ داده و با فعالیت گروههای زنستیز در فضای آنلاین ارتباط داشتهاند.
بر اساس اعلام یوروپل، این عملیات همچنین به کشف ۲۷۴ سرنخ جدید برای تحقیقات و شناسایی چهار گروه آنلاین با محتوای زنستیزانه منجر شد.
نیروهای پلیس فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، برزیل، بریتانیا و آمریکا در این عملیات مشارکت داشتند و تحقیقات درباره این پروندهها همچنان ادامه دارد.
یوروپل اعلام کرد با ارائه پشتیبانی مالی، تحلیل اطلاعات و تطبیق همزمان دادهها، نقش محوری در اجرای این عملیات ایفا کرده است.
این نهاد همچنین با ارائه اطلاعات متنباز به کشورهای مشارکتکننده کمک کرد تا تحقیقات خود را بر پایه تازهترین دادههای عملیاتی پیش ببرند.