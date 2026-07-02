فیصل العنزی، سفیر کویت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره خاورمیانه گفت: «کویت شدیدترین محکومیت خود را نسبت به حملات مکرر و غیرموجه ایران علیه سرزمین و حریم هوایی کویت، و همچنین زیرساخت‌های حیاتی آن، ابراز می‌کند.»

او با ابراز همبستگی با بحرین و با اشاره به حملات علیه آن کشور گفت: «چنین حملاتی نباید رویدادهایی اتفاقی یا منفرد تلقی شوند. این حملات بخشی از الگویی تکرارشونده از خصومت‌ها هستند که امنیت و ایمنی منطقه را به خطر می‌اندازند و همچنین ایمنی ناوبری را تهدید می‌کنند.»

او گفت که از آغاز این موج از تشدید تنش‌ها، کویت ۸۹۳ حمله پهپادی و ۸۷۳ حمله موشک بالستیک را تحمل کرده است.

سفیر کویت افزود که علاوه بر خسارات مادی به زیرساخت‌های حیاتی، از جمله فرودگاه کشورش، این حملات تلفات متعددی نیز بر جای گذاشته‌اند که از جمله آن‌ها یک کودک بوده است. او گفت کارآمدی نیروهای نظامی کویت به جلوگیری از خسارات بیشتر کمک کرده است.