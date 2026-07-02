خبرگزاری لبنان: پهپاد اسرائیلی به نزدیکی یک بیمارستان در شهر نبطیه اصابت کرد
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، یک پهپاد اسرائیلی در نزدیکی یک بیمارستان در شهر نبطیه در جنوب لبنان محدودهای را هدف حمله قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، یک پهپاد اسرائیلی در نزدیکی یک بیمارستان در شهر نبطیه در جنوب لبنان محدودهای را هدف حمله قرار داده است.
فیصل العنزی، سفیر کویت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره خاورمیانه گفت: «کویت شدیدترین محکومیت خود را نسبت به حملات مکرر و غیرموجه ایران علیه سرزمین و حریم هوایی کویت، و همچنین زیرساختهای حیاتی آن، ابراز میکند.»
او با ابراز همبستگی با بحرین و با اشاره به حملات علیه آن کشور گفت: «چنین حملاتی نباید رویدادهایی اتفاقی یا منفرد تلقی شوند. این حملات بخشی از الگویی تکرارشونده از خصومتها هستند که امنیت و ایمنی منطقه را به خطر میاندازند و همچنین ایمنی ناوبری را تهدید میکنند.»
او گفت که از آغاز این موج از تشدید تنشها، کویت ۸۹۳ حمله پهپادی و ۸۷۳ حمله موشک بالستیک را تحمل کرده است.
سفیر کویت افزود که علاوه بر خسارات مادی به زیرساختهای حیاتی، از جمله فرودگاه کشورش، این حملات تلفات متعددی نیز بر جای گذاشتهاند که از جمله آنها یک کودک بوده است. او گفت کارآمدی نیروهای نظامی کویت به جلوگیری از خسارات بیشتر کمک کرده است.
عاصم افتخار احمد، سفیر پاکستان، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره خاورمیانه گفت که یادداشت تفاهم اسلامآباد میان ایران و ایالات متحده یک «پیروزی برای دیپلماسی» است.
او گفت که کشورش برای تسهیل پیگیری و اجرای این سند، تعاملات دیپلماتیک خود را با طرفهای ذینفع کلیدی افزایش داده است.
او افزود که چهارشنبه، پاکستان و قطر بهطور جداگانه نشستهایی با ایالات متحده و مذاکرهکنندگان ایرانی در دوحه برگزار کردند و طرفها توافق کردند که گفتوگوها را ادامه دهند.
او خاطرنشان کرد: «این واقعیت که مذاکرات ادامه دارد و طرفها همچنان بر سر میز مذاکره هستند، یک نتیجه مثبت و مهم است»، و افزود که کانالهای ارتباطی همچنان باز باقی ماندهاند.
امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت: «در بحبوحه مذاکرات، ایالات متحده همراه با اسرائیل دو بار به دیپلماسی خیانت کردند و در نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و قوانین بینالمللی، دو جنگ تجاوزکارانه را علیه ایران به راه انداختند».
ایروانی افزود: «برخی اعضای غربی شورای امنیت سازمان ملل و نماینده بحرین، تجاوزهای غیرقانونی صورتگرفته علیه ایران را نادیده گرفتند، در قبال این نقضهای جدی سکوت کردند و کوشیدند گناه را به گردن قربانی بیندازند».
او ادامه داد: «در طول حملات، ایالات متحده بهطور عامدانه غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، از جمله بیمارستانها، تاسیسات ورزشی، مدارس و اماکن فرهنگی را هدف قرار داد».
ایروانی گفت: «حملات جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا، دفاع مشروع بود.»
آگلایا بالتا، سفیر یونان، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره خاورمیانه گفت: «شرکای ما در شورای همکاری خلیج فارس خواهان کشیده شدن به این درگیری نبودهاند و نباید در معرض حملات به سرزمین، مردم یا زیرساختهای حیاتی خود قرار گیرند.»
او گفت: «در این فضای جدید در خاورمیانه، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شرکایی اجتنابناپذیر هستند تا بهصورت جمعی اقدام کنیم و یک معماری امنیتی منطقهای را شکل دهیم که امنیت و ثبات بلندمدت را تضمین کند.»
او تاکید کرد که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد و خواستار ازسرگیری سریع همکاری میان ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی شد.
جیمز کاریوکی، معاون نماینده دائم بریتانیا، در نشست شورای امنیت درباره خاورمیانه اعلام کرد: «بسیار حیاتی است که تنگه هرمز از تهدید خشونت و هرگونه عوارض، یا موانع غیرقانونی، آزاد باشد و همه طرفها به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل پایبند باشند.»
او افزود: «بریتانیا متعهد است سهم خود را برای تحقق این هدف ایفا کند؛ از جمله از طریق یک مأموریت نظامی چندملیتی کاملا دفاعی و مستقل که به طور مشترک با شرکای فرانسوی ما رهبری میشود تا به کشتیرانی تجاری اطمینان خاطر بدهد.»
او از اجرای تفاهمنامه میان ایالات متحده و ایران و همچنین مذاکرات در حال انجام حمایت کرد.
به گفته این دیپلمات بریتانیایی، لندن همچنین به ارائه حمایتهای عملی برای تقویت توان دفاعی و امنیتی شرکای خود در منطقه ادامه خواهد داد.
او خواستار آن شد که حق عبور ترانزیتی در تنگه هرمز، مطابق با حقوق بینالملل و همانگونه که در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها منعکس شده است، به طور کامل احیا شود.
او در پایان افزود: «بریتانیا قویا از تلاشهای سازمان بینالمللی دریانوردی برای تخلیه کشتیها و دریانوردان حمایت میکند؛ تلاشهایی که موجب شده است شماری از کشتیها، برخی پس از ماهها سرگردانی، بتوانند با امنیت از تنگه خارج شوند.»