آگلایا بالتا، سفیر یونان، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره خاورمیانه گفت: «شرکای ما در شورای همکاری خلیج فارس خواهان کشیده شدن به این درگیری نبوده‌اند و نباید در معرض حملات به سرزمین، مردم یا زیرساخت‌های حیاتی خود قرار گیرند.»

او گفت: «در این فضای جدید در خاورمیانه، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شرکایی اجتناب‌ناپذیر هستند تا به‌صورت جمعی اقدام کنیم و یک معماری امنیتی منطقه‌ای را شکل دهیم که امنیت و ثبات بلندمدت را تضمین کند.»

او تاکید کرد که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و خواستار ازسرگیری سریع همکاری میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.