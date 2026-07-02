یونان در نشست شورای امنیت حملات به بحرین و کویت را محکوم کرد
آگلایا بالتا، سفیر یونان، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره خاورمیانه گفت: «شرکای ما در شورای همکاری خلیج فارس خواهان کشیده شدن به این درگیری نبودهاند و نباید در معرض حملات به سرزمین، مردم یا زیرساختهای حیاتی خود قرار گیرند.»
او گفت: «در این فضای جدید در خاورمیانه، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شرکایی اجتنابناپذیر هستند تا بهصورت جمعی اقدام کنیم و یک معماری امنیتی منطقهای را شکل دهیم که امنیت و ثبات بلندمدت را تضمین کند.»
او تاکید کرد که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد و خواستار ازسرگیری سریع همکاری میان ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی شد.