خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۰ تیر به‌نقل از یک منبع که به‌طور مستقیم در جریان مذاکرات است و یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داد تهران و واشینگتن گفت‌وگوهای فنی غیرمستقیمی را در دوحه برگزار کردند.

هدف این گفت‌وگو توافق بر سر جریان کشتیرانی از تنگه هرمز و تثبیت آتش‌بسی پایدار اعلام شده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، چهارشنبه ۱۰ تیر در واکنش به این مذاکرات گفت که روند خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشست‌های اخیر دو طرف در قطر نیز به‌خوبی برگزار شده است.

ترامپ به خبرنگاران گفت: «روند خلع سلاح هسته‌ای ایران به‌خوبی در حال پیشرفت است. آنها نشست‌های بسیار خوبی داشته‌اند و باید ببینیم چه می‌شود.»

او با اشاره به حملات اخیر علیه اهدافی در ایران افزود: «همان‌طور که می‌دانید، ما سه شب به‌شدت آن‌ها را هدف قرار دادیم، اما اکنون روابطمان بسیار خوب پیش می‌رود. روند خلع سلاح هسته‌ای در جریان است و همه‌چیز به‌خوبی پیش می‌رود.»

او با اشاره به اقتصاد آمریکا از جمله سرمایه‌گذاری‌ها و بازار سهام گفت که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، زیرا در غیر این صورت، همه این چیزهایی که درباره آن‌ها صحبت می‌کنیم و همه اقداماتی که انجام می‌دهیم، تحت تاثیر قرار می‌گیرد.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین با اشاره به بازارهای جهانی گفت قیمت نفت به ۶۸ دلار کاهش یافته است؛ رقمی که به گفته او، از زمان آغاز حمله به ایران با هدف جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای نیز پایین‌تر است.

به گفته مقام جمهوری اسلامی، این مذاکرات با میانجی‌گری قطر و پاکستان از سه‌شنبه شب آغاز شد و روز چهارشنبه ادامه داشت.

خبرگزاری فرانسه نیز در گفت‌وگو با یک دیپلمات، برگزاری این مذاکرات را تایید کرد و نوشت گفت‌وگوها بر یادداشت تفاهم‌نام و پیگیری پیشرفت‌های حاصل‌شده در نشست سوئیس متمرکز خواهد بود.

منبع آگاه از مذاکرات به رویترز گفت این گفت‌وگوها در قالب نشست‌هایی میان مذاکره‌کنندگان ارشد و متخصصان برگزار می‌شود.

او افزود جرد کوشنر، داماد رییس‌جمهوری آمریکا، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه او، با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، دیدار کردند تا زمینه را برای مذاکرات فنی فراهم کنند، اما خودشان در نشست‌های چهارشنبه حضور نداشتند.

گزارش‌ها درباره آغاز این مذاکرات در حالی منتشر شد که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۹ تیر گفته بود در روزهای آینده «هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی» با طرف آمریکایی برگزار نخواهد شد.

او تاکید کرده بود: «اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر می‌کنند، ارتباطی با سفر هیات ایرانی ندارد.»

این گفت‌وگوها بر پایه یادداشت تفاهم ۱۴ ماده‌ای انجام می‌شود که ۲۷ خرداد امضا شد؛ توافقی که قرار بود جنگ آغازشده با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفند را متوقف کند، تنگه هرمز را دوباره بازگشایی کند و زمینه ۶۰ روز مذاکره برای دستیابی به توافق صلح دائمی را فراهم آورد.

با این حال، آمریکا و جمهوری اسلامی درباره این یادداشت تفاهم به‌طور علنی اختلاف داشته‌اند. این اختلاف به حملات نظامی تلافی‌جویانه در هفته گذشته منجر شد و تردیدهایی درباره پیشرفت در موضوعات پیچیده‌تر، از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، ایجاد کرد.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بارها اعلام کرده خارج کردن اورانیوم بسیار غنی‌شده ایران یکی از اولویت‌های اصلی اوست.

وضعیت ناروشن تنگه هرمز

رویترز چهارشنبه ۱۰ تیر در گزارش دیگری به نقل از دو منبع ارشد ایرانی نوشت جمهوری اسلامی مصمم است کنترل خود بر تنگه هرمز و توانایی‌اش برای دریافت عوارض از کشتی‌هایی را که وارد خلیج فارس می‌شوند یا از آن خارج می‌شوند، به رسمیت بین‌المللی برساند و اگر ناچار شود این کار را با زور انجام خواهد داد.

تهران به‌طور علنی اعلام کرده است که اولویت‌هایش شامل توافق بر سر مدیریت تنگه و آزادسازی شش میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده است. مقام ایرانی نیز گفت دور کنونی گفت‌وگوها بر همین دو موضوع متمرکز خواهد بود.

در مقابل، یک منبع آگاه از مذاکرات گفت اولویت اعلام‌شده آمریکا تضمین جریان آزاد رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز است.

روزنامه نیویورک‌پست نیز ۱۰ تیر در گزارشی به نقل از یک مقام دولت آمریکا نوشت که جمهوری اسلامی هنوز هیچ بخشی از شش میلیارد دلار دارایی مسدودشده خود را دریافت نکرده و تا وقتی به «شاخص‌های تعیین‌شده» نرسد چیزی دریافت نخواهد کرد.

رفت‌وآمد کشتی‌ها از این آبراهه تا حدی از سر گرفته شده است اما اقدام‌های خصمانه سپاه علیه کشتی‌های باری روند خروج کشتی‌ها از تنگه هرمز را با اختلال مواجه کرده و سبب تردید شرکت‌های کشتیرانی نسبت به تردد در این مسیر شده است.

خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ظهر چهارشنبه گزارش داد یک فروند کشتی خارجی که به گفته این رسانه از مسیری غیر از مسیر تعیین‌شده جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تردد می‌کرد، به گِل نشسته است.

این رسانه در گزارش اولیه خود جزئیات بیشتری درباره هویت کشتی، ملیت آن یا وضعیت سرنشینان و محموله آن ارائه نداد، اما حدود ۶ ساعت بعد، تصاویری از این کشتی منتشر کرد . در این تصاویر یک یدک‌کش در کنار این کشتی دیده می‌شود که به نظر می‌رسد در حال تلاش برای کمک به آن است.

تانکرترکرز، نهاد مستقل ردیابی کشتی‌ها، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر این کشتی فقط ۱۰ متر داخل آب واندانا هاری، بنیان‌گذار شرکت تحلیل بازار نفت «واندا اینسایتس»، نیز به رویترز گفت: «تنگه هرمز همچنان در حال بازگشایی است، اما این روند پراکنده، غیرقابل پیش‌بینی است و شفافیت کامل ندارد.»