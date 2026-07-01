ارتش اسرائیل در جنوب رود لیتانی گذرگاه ایجاد کرد
خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد ارتش اسرائیل در محدوده جنوب رود لیتانی، در جنوب لبنان، گذرگاههایی ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، این گذرگاهها میان خطوط استقرار نیروهای اسرائیلی، نوار مرزی و منطقه جنوب رود لیتانی ساخته شدهاند.
این رسانه همچنین نوشت که نیروهای اسرائیلی در جریان عملیات خود، بخشهایی از جادههای جنوب لبنان را تخریب کردهاند. به گزارش این رسانه، یکی از محورهای آسیبدیده جادهای است که از منطقه حامول در حومه الناقوره تا شهرک عیتا الشعب امتداد دارد.