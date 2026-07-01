حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی با انتقاد از برخی اظهارات مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، نوشت که برخی مواضع او مورد سوءاستفاده «دشمنان» از جمله دونالد ترامپ، قرار گرفته و این موضوع نشان می‌دهد او به اندازه کافی از مشاوران برجسته و صاحب‌نظر برخوردار نیست.

شریعتمداری با اشاره به اظهارات پزشکیان درباره صادرات نفت ایران گفت که اگر مشاوران رییس‌جمهور او را از آنچه «ادعای دروغ» دونالد ترامپ درباره توقف صادرات نفت ایران خواند آگاه کرده بودند، پزشکیان نمی‌گفت «۴۰، ۵۰ روز است نتوانستیم یک بشکه نفت صادر کنیم» و در نتیجه، به گفته او، ترامپ نیز این سخن را به نشانه پیروزی خود در محاصره دریایی ایران توییت نمی‌کرد.

مدیرمسئول روزنامه کیهان همچنین از دیگر اظهارات پزشکیان درباره وضعیت اقتصادی، حمایت مالی از هوافضای سپاه پاسداران و جنگ انتقاد کرد و گفت در شرایط جنگی، بهره‌گیری از مشاوران کارآزموده برای اتخاذ مواضع سیاسی ضروری است.