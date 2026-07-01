مشاور پزشکیان: اگر مخالفان مذاکرات مجوز تجمع میگیرند، به موافقان هم مجوز بدهید
نورالدین آهی، مشاور مسعود پزشکیان در امور احزاب و تشکلها، با اشاره به برگزاری تجمعهای مخالفان مذاکره با آمریکا گفت: «مخالفان مذاکرات هر هفته تجمع برگزار میکنند و شعار میدهند؛ آیا ممکن است به ما نیز مجوز بدهید تا به عنوان موافقان مذاکرات تجمعی برگزار کنیم؟»
آهی همچنین با اشاره به تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا به خبرگزاری ایرنا گفت این تفاهمنامه پایان مسیر نیست، بلکه آغاز یک فرآیند پیچیده است؛ فرآیندی که به گفته او با هدف تامین مطالبات حداکثری جمهوری اسلامی آغاز شده است.