یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، چهارشنبه ۱۰ تیر فرمان اعمال تحریم علیه ۳۷ کیف پول دیجیتال را امضا کرد.

این اقدام پس از تحقیقات «ستاد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم» در وزارت دفاع اسرائیل و با همکاری نهادهای اطلاعاتی انجام شد.

وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد این کیف پول‌ها بخشی از شبکه تامین مالی سپاه پاسداران بوده‌اند.

این وزارتخانه افزود تحقیقات به شناسایی شبکه‌ای مبتنی بر ارزهای دیجیتال انجامید که برای انتقال پول به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حزب‌الله، مورد استفاده قرار می‌گرفت.

به گفته مقام‌های اسرائیلی، طی سال‌های گذشته ده‌ها میلیون دلار از طریق این شبکه به گروه‌های مورد حمایت تهران منتقل شده است.

در سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی منتشر شده که از تلاش حکومت ایران برای بهره‌گیری از ارزهای دیجیتال به‌منظور دور زدن تحریم‌ها حکایت دارد.

چهارم تیر، پایگاه خبری وای‌نت به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داد جمهوری اسلامی در تلاش است با استفاده از ارزهای دیجیتال و قاچاق سلاح، «شبکه‌های تروریستی» خود را در کرانه باختری احیا کند.

تاکید کاتز بر مقابله با تامین مالی گروه‌های نیابتی

وزیر دفاع اسرائیل بر لزوم مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «نبرد با ایران تنها در میدان جنگ جریان ندارد، بلکه در مبارزه با منابع مالی محرک تروریسم نیز دنبال می‌شود.»

کاتز اضافه کرد: «هر دلاری که از دسترس سپاه پاسداران خارج شود، دلاری است که به حزب‌الله، حماس، حوثی‌ها و دیگر نیروهای نیابتی ایران نخواهد رسید. ما به هدف قرار دادن همه مسیرهای تامین مالی محور تروریسم ایران، در هر مکان و با هر ابزاری، ادامه خواهیم داد.»

بر اساس یافته‌های وزارت دفاع اسرائیل، در کیف پول‌های دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران، رمزارزهایی به ارزش بیش از ۲۴ میلیون شِکِل (حدود هفت میلیون دلار) شناسایی شده است.

این وزارتخانه افزود این شبکه برای انتقال منابع مالی به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، به‌ویژه حزب‌الله، مورد استفاده قرار می‌گرفت.

اسرائیل می‌گوید حزب‌الله پس از خسارت‌های سنگینی که در جریان درگیری‌ها با این کشور متحمل شده، برای بازسازی خود در جست‌وجوی منابع مالی جدید است.

بنا بر اعلام وزارت دفاع اسرائیل، شناسایی و مختل کردن شبکه‌های تامین مالی مرتبط با جمهوری اسلامی حاصل همکاری اطلاعاتی، عملیاتی و حقوقی میان ستاد ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم و دیگر نهادهای امنیتی اسرائیل بوده است.

یورای متسلاوی، رییس این ستاد، در همین رابطه اعلام کرد هیچ مصونیتی برای «تامین‌کنندگان مالی تروریسم» در حوزه رمزارز وجود ندارد.

او تاکید کرد این ستاد به شناسایی، افشا کردن و هدف قرار دادن شبکه‌های مالی حکومت ایران و نیروهای نیابتی آن ادامه خواهد داد.

در ماه‌های اخیر، واشینگتن نیز فشارهای خود را برای اعمال محدودیت بر استفاده تهران از ارزهای دیجیتال افزایش داده است.

مقام‌های آمریکایی می‌کوشند کانال‌های مالی وابسته به جمهوری اسلامی را مسدود کنند و دسترسی تهران به شبکه‌های مالی مبتنی بر رمزارز را کاهش دهند.

چهارم تیر، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد حکومت ایران طی سال‌های اخیر از صرافی «کوینکس» (CoinEx) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای اتصال به بازار جهانی رمزارز و دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده کرده است.

پیش‌تر در خردادماه، ایالات متحده نوبیتکس و سه صرافی رمزارز ایرانی دیگر را تحریم کرد .