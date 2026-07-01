رویترز: یک پهپاد انفجاری به اردوگاه یک گروه مخالف کُرد ایرانی در شرق اربیل عراق برخورد کرد
رویترز به نقل از منابع امنیتی عراق گزارش دادیک پهپاد حامل مواد منفجره به اردوگاه یک گروه مخالف کُرد ایرانی در شرق اربیل عراق برخورد کرد.
رویترز به نقل از منابع امنیتی عراق گزارش دادیک پهپاد حامل مواد منفجره به اردوگاه یک گروه مخالف کُرد ایرانی در شرق اربیل عراق برخورد کرد.
شاخصهای اصلی بورس آمریکا چهارشنبه با افت بسته شدند؛ بهطوری که نزدک ۰.۶۶ درصد، اساندپی ۵۰۰ حدود ۰.۲ درصد و داوجونز ۰.۰۳ درصد کاهش یافت. افت سهام شرکتهای فناوری و تولیدکنندگان تراشه عامل اصلی کاهش بازار بود، هرچند رشد ۸.۸ درصدی سهام متا بخشی از این افت را جبران کرد.
رویترز گزارش داد سرمایهگذاران همزمان با پایان دور تازه مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی بدون پیشرفت ملموس و در آستانه انتشار گزارش اشتغال آمریکا، با احتیاط بیشتری معامله کردند. کوین وارش، رییس فدرال رزرو، نیز تاکید کرد بانک مرکزی همچنان به هدف تورم دو درصدی پایبند خواهد ماند.
منابع امنیتی عراق به خبرگزاری رویترز گفتند، یک پهپاد حامل مواد منفجره، بامداد پنجشنبه اردوگاه یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی را در منطقه کویسنجق، در شرق اربیلِ اقلیم کردستان عراق، هدف قرار داد.
به گفته این منابع، این حمله باعث آتشسوزی در اردوگاه شد، اما تاکنون گزارشی درباره تلفات احتمالی منتشر نشده است.
منابع امنیتی عراق همچنین اعلام کردند هنوز مشخص نیست چه طرفی مسئول این حمله بوده است.
ورود سه تماشاگر به زمین، بازی سنگال - بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ را برای دقایقی متوقف کرد. مشخص نیست هدف آنها چه بود، جز اینکه ظاهرا میخواستند از دویدن خود در زمین فیلم بگیرند.
در تعقیبوگریزی که به صحنههای فیلمهای کمدی شباهت داشت، حدود ۱۲ نیروی امنیتی وارد عمل شدند؛ برخی از آنها هنگام تعقیب روی چمن سر خوردند. در نهایت هر سه تماشاگر بازداشت و از زمین خارج شدند.
در جریان این اتفاق، بازی که در استادیوم سیاتل برگزار میشد، برای چند دقیقه متوقف شد. کارگردان تلویزیونی نیز تصاویر این افراد را پخش نکرد و پس از خروج آنها، مسابقه از سر گرفته شد.
انجمن صنفی معلمان فارس اعلام کرد در روزهای اخیر احکام حبس، محرومیتهای اجتماعی و بازداشت شماری از دبیران و
آموزگاران شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف صادر یا اجرا شده و برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان صنفی تشدید شده است.
بر اساس این بیانیه، احمد علیزاده، آموزگار بازنشسته آبدانان، به دو سال حبس محکوم شده، آزاده سالکی، آموزگار خواف، حکم پنج سال حبس دریافت کرده و رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان همدان، نیز در دادگاه بدوی به بیش از چهار سال حبس محکوم شده است.
این انجمن همچنین از بازداشت جانمحمد احمدی، رییس انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی، احضار کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان خوزستان، و انتقال مسعود فرهیخته، فعال صنفی زندانی، به سلول انفرادی خبر داد.
انجمن صنفی معلمان فارس همچنین خبر داد که در شیراز نیز دهها دبیر و آموزگار شاغل و بازنشسته با احضار، بازداشت یا احکام قضایی روبهرو شدهاند.
گروهی که خود را «دستگاه امنیتی مقاومت فلسطین» معرفی کرده، اعلام کرد حکم اعدام فردی را که او را به همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم کرده بود، اجرا کرده است.
این گروه مدعی شد فرد اعدامشده در شناسایی و ترور شماری از فرماندهان ارشد حماس، از جمله عزالدین الحداد، فرمانده ستاد عملیات گردانهای قسام، در جریان جنگ غزه نقش داشته است. در بیانیه این گروه آمده است که این فرد پس از بازداشت و طی مراحل قضایی داخلی به اتهام همکاری با نهادهای اطلاعاتی اسرائیل اعدام شده است.
این گروه همچنین هشدار داد افرادی که با اسرائیل همکاری کنند، با مجازات مشابه روبهرو خواهند شد. این ادعاها به طور مستقل قابل تایید نیست.