ساتو در مصاحبه با پایگاه خبری «ژنو سولوشنز» که چهارشنبه ۱۰ تیر منتشر شد، گفت: «تفاهم‌نامه در شکل کنونی خود تقریبا به‌طور کامل بر خروج نیروهای نظامی، بازگشایی تنگه هرمز و تعهدات هسته‌ای متمرکز است. هرچند اشاره‌ای به ایجاد صندوق بازسازی شده، اما فراتر از آن، مردم ایران عملا در این چارچوب نادیده گرفته شده‌اند.»

او افزود وضعیت حقوق بشر در ایران پیش از جنگ، به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه، «بحرانی» بود و اگر این موضوع در تفاهم‌نامه یا توافق نهایی با جمهوری اسلامی گنجانده نشود، خطر بازگشت به شرایط پیشین یا حتی تشدید سرکوب به‌دلیل تداوم مصونیت از پاسخگویی وجود دارد.

ساتو همچنین گفت اگرچه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در آغاز جنگ به موضوع حقوق بشر در ایران اشاره کرده بود، این موضوع چند هفته بعد به‌طور کامل از مواضع او حذف شد و مشخص نیست آن اظهارات تا چه اندازه نشان‌دهنده «نگرانی واقعی و پایدار» درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بوده است.

ششم تیر، ائتلاف «ایمپکت ایران» در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را هم‌زمان با مذاکرات امنیتی و هسته‌ای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهد.

این ائتلاف شامل سازمان‌هایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است.

سرکوب دی‌ماه نباید از یاد برود

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به سرکوب معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان تاکید کرد این رویداد نباید به بوته فراموشی سپرده شود.

ساتو گفت مردم ایران در جریان اعتراضات دی‌ماه با صدای بلند خواستار تغییرات بنیادین شدند.

او ابراز امیدواری کرد در توافق نهایی احتمالی میان تهران و واشینگتن، بندهایی برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران گنجانده شود.

ساتو همچنین خواستار توقف اجرای احکام اعدام، تضمین دسترسی به اینترنت آزاد و حفاظت از فضای مدنی در ایران شد و افزود: «افرادی که به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند، باید آزاد شوند.»

بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.

رویکرد گزینشی جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر

ساتو در ادامه مصاحبه خود اعلام کرد به‌طور مستمر، به‌ویژه از طریق نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در ژنو، با مقام‌های حکومت ایران در تماس است و وظیفه او گزارش موارد نقض حقوق بشر، صرف‌نظر از عامل آن، است.

او گفت: «گاهی ناقض حقوق بشر مقام‌های ایرانی هستند و گاهی دولت‌های دیگر، از جمله ایالات متحده و اسرائیل در جریان این جنگ.»

ساتو افزود مقام‌های جمهوری اسلامی تمایل دارند او بر پیامدهای جنگ و تحریم‌ها برای حقوق بشر تمرکز کند، اما زمانی که موضوع به گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر از سوی خود حکومت ایران مربوط می‌شود، همکاری و اشتیاق آن‌ها به‌مراتب کمتر است.

او همچنین خبر داد برای گفت‌وگو درباره موارد نقض حقوق بشر در جریان جنگ اخیر با مقام‌های آمریکایی تماس گرفته، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در ادامه از گنجاندن بندی درباره بازسازی ایران در تفاهم‌نامه اخیر تهران و واشینگتن استقبال کرد، اما یادآور شد همه مشکلات اقتصادی ایران ناشی از جنگ یا تحریم‌ها نیست: «باید توجه داشت که همه مشکلات اقتصادی از جنگ یا تحریم‌ها ناشی نمی‌شود. بخشی از این دشواری‌ها نتیجه تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌های داخلی بوده است.»

در ماه‌های اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی ، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.