مامور پلیس در تیراندازی افراد مسلح در سیب و سوران کشته شد
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان اعلام کرد ستوانسوم محمد پلنگی، از نیروهای فرماندهی انتظامی شهرستان سیب و سوران، بامداد چهارشنبه هنگام عزیمت به محل کار، بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس به خودروی او کشته شد.
بر اساس این اطلاعیه، مهاجمان پس از تیراندازی از محل گریختند و تاکنون بازداشت نشدهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، حذف موضوع حقوق بشر از تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن را «نگرانکننده» توصیف کرد و هشدار داد مردم ایران در این توافق نادیده گرفته شدهاند.
ساتو در مصاحبه با پایگاه خبری «ژنو سولوشنز» که چهارشنبه ۱۰ تیر منتشر شد، گفت: «تفاهمنامه در شکل کنونی خود تقریبا بهطور کامل بر خروج نیروهای نظامی، بازگشایی تنگه هرمز و تعهدات هستهای متمرکز است. هرچند اشارهای به ایجاد صندوق بازسازی شده، اما فراتر از آن، مردم ایران عملا در این چارچوب نادیده گرفته شدهاند.»
او افزود وضعیت حقوق بشر در ایران پیش از جنگ، بهویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه، «بحرانی» بود و اگر این موضوع در تفاهمنامه یا توافق نهایی با جمهوری اسلامی گنجانده نشود، خطر بازگشت به شرایط پیشین یا حتی تشدید سرکوب بهدلیل تداوم مصونیت از پاسخگویی وجود دارد.
ساتو همچنین گفت اگرچه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آغاز جنگ به موضوع حقوق بشر در ایران اشاره کرده بود، این موضوع چند هفته بعد بهطور کامل از مواضع او حذف شد و مشخص نیست آن اظهارات تا چه اندازه نشاندهنده «نگرانی واقعی و پایدار» درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بوده است.
ساتو در ادامه مصاحبه خود اعلام کرد بهطور مستمر، بهویژه از طریق نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در ژنو، با مقامهای حکومت ایران در تماس است و وظیفه او گزارش موارد نقض حقوق بشر، صرفنظر از عامل آن، است.
او گفت: «گاهی ناقض حقوق بشر مقامهای ایرانی هستند و گاهی دولتهای دیگر، از جمله ایالات متحده و اسرائیل در جریان این جنگ.»
ساتو افزود مقامهای جمهوری اسلامی تمایل دارند او بر پیامدهای جنگ و تحریمها برای حقوق بشر تمرکز کند، اما زمانی که موضوع به گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر از سوی خود حکومت ایران مربوط میشود، همکاری و اشتیاق آنها بهمراتب کمتر است.
او همچنین خبر داد برای گفتوگو درباره موارد نقض حقوق بشر در جریان جنگ اخیر با مقامهای آمریکایی تماس گرفته، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در ادامه از گنجاندن بندی درباره بازسازی ایران در تفاهمنامه اخیر تهران و واشینگتن استقبال کرد، اما یادآور شد همه مشکلات اقتصادی ایران ناشی از جنگ یا تحریمها نیست: «باید توجه داشت که همه مشکلات اقتصادی از جنگ یا تحریمها ناشی نمیشود. بخشی از این دشواریها نتیجه تصمیمها و سیاستگذاریهای داخلی بوده است.»
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی با انتقاد از برخی اظهارات مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، نوشت که برخی مواضع او مورد سوءاستفاده «دشمنان» از جمله دونالد ترامپ، قرار گرفته و این موضوع نشان میدهد او به اندازه کافی از مشاوران برجسته و صاحبنظر برخوردار نیست.
شریعتمداری با اشاره به اظهارات پزشکیان درباره صادرات نفت ایران گفت که اگر مشاوران رییسجمهور او را از آنچه «ادعای دروغ» دونالد ترامپ درباره توقف صادرات نفت ایران خواند آگاه کرده بودند، پزشکیان نمیگفت «۴۰، ۵۰ روز است نتوانستیم یک بشکه نفت صادر کنیم» و در نتیجه، به گفته او، ترامپ نیز این سخن را به نشانه پیروزی خود در محاصره دریایی ایران توییت نمیکرد.
مدیرمسئول روزنامه کیهان همچنین از دیگر اظهارات پزشکیان درباره وضعیت اقتصادی، حمایت مالی از هوافضای سپاه پاسداران و جنگ انتقاد کرد و گفت در شرایط جنگی، بهرهگیری از مشاوران کارآزموده برای اتخاذ مواضع سیاسی ضروری است.
شرکت مشاوره راهبردی «گروه آسیا» مستقر در واشینگتن در گزارشی اعلام کرد چین تاکنون بیش از دیگر کشورها از بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز بهره برده است.
به گفته این شرکت، در حالی که اختلال در انتقال نفت و دیگر کالاها از خاورمیانه فشار زیادی بر اقتصادهای وابسته به واردات انرژی وارد کرده، چین به دلیل تنوع منابع تامین انرژی و برخورداری از ذخایر اضطراری، آسیب کمتری دیده و از این شرایط برای تقویت موقعیت راهبردی خود استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، پکن علاوه بر کاهش بخشی از اثر شوک جهانی نفت، صادرات فناوریهای انرژی پاک خود را افزایش داده و تلاش کرده جنگ علیه جمهوری اسلامی را نمونهای از ناکارآمدی رهبری آمریکا در مدیریت بحرانهای جهانی معرفی کند.
به نوشته گروه آسیا، چین از این فرصت برای معرفی خود بهعنوان شریک باثباتتر و قابل اتکاتر در عرصه بینالمللی بهره میبرد.
در این گزارش آمده است که پکن بحران تنگه هرمز را تاییدی بر راهبرد خود برای کاهش وابستگی به خارج و تقویت خودکفایی صنعتی میداند. با این حال، نویسندگان گزارش هشدار دادهاند اگر اختلال در بازار انرژی ادامه پیدا کند، افزایش قیمت مواد اولیه و کند شدن رشد اقتصاد جهانی میتواند به اقتصاد چین نیز آسیب بزند و تقاضا برای صادرات این کشور را کاهش دهد.
وزارت خارجه قطر سهشنبه ۹ تیر اعلام کرد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، دیدار و درباره مذاکرات جاری میان آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین تحولات منطقه گفتوگو کردند. با این حال، مقامهای قطری اعلام کردند در حال حاضر هیچ نشست در سطح عالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی در جریان نیست.
همزمان، وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد گفتوگوهای مقامهای جمهوری اسلامی و قطر که چهارشنبه در دوحه برگزار میشود، بر اجرای توافق تهران با آمریکا و همچنین داراییهای مسدودشده ایران متمرکز خواهد بود.
در همین حال، یک دیپلمات منطقهای و یک منبع آمریکایی آگاه گفتند عمان بهتازگی پیشنهادی درباره آینده تنگه هرمز به آمریکا و دیگر متحدانش ارائه کرده است. همزمان، مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد با وجود ادامه عادی تردد کشتیهای تجاری، سطح تهدید امنیتی در این آبراه راهبردی به دلیل خطر مینهای دریایی و عملیات مینروبی به سطح «قابل توجه» افزایش یافته است.
از سوی دیگر، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، با انتقاد از شیوه مذاکره جمهوری اسلامی گفت همه اهرمهای فشار در مذاکرات با تهران در اختیار ایالات متحده است، اما استفاده همزمان از مشوقها و فشار برای دستیابی به نتیجه، به زمان نیاز دارد.
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