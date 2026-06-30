لی جائه میونگ، رییسجمهوری کره جنوبی،سهشنبه به وقت محلی، گفت که به جز دو کشتی متعلق به این کشور، سایر کشتیها پس از ماهها از تنگه هرمز عبور کردهاند.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، لی که در نشست هیات دولت سخن میگفت، اشاره کرد دو کشتی باقی مانده به دلیل برخی شرایط نمیتوانند از تنگه هرمز که پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران مسدود شده بود، خارج شوند.
او همچنین هشدار داد که «بحران هنوز تمام نشده است» زیرا حتی پس از امضای توافق صلح، زمان قابل توجهی برای بازگرداندن کامل اقتصاد جهان به حالت عادی لازم است.
لی گفت: «ما به مدیریت بحران مؤثرتر و متمرکزتر در میانمدت تا بلندمدت نیاز داریم» و از دولت کره جنوبی خواست که سیستم واکنش اضطراری کامل را حفظ کند و وظایف بلندمدتی مانند تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین انرژی و مواد اولیه را دنبال کند.
اعضای جامعه الجیبیتیکیو ایرانی در تورنتو کانادا با شعار «آزادی برای ایران» در رژه افتخار این شهر شرکت کردند. شرکتکنندگان ایرانی در این رژه که یکی از پربازدیدترین رویدادهای خیابانی جهان به شمار میرود، در بیانیه خود بر ادامه مبارزه تا پیروزی نهایی انقلاب ملی مردم ایران تاکید کردند.
در رژه گروه ایرانی که یکشنبه ۷ تیر با هماهنگی سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ برگزار شد، دهها نفر از فعالان الجیبیتیکیو ایرانی و افغانستانی، درگ آرتیستها و تعدادی از فعالان مدنی ایرانی و کانادایی حضور داشتند.
نازنین نایب، زن لزبین ایرانی، با حمل پرچم شیروخورشید در جلوی صف، پرچمدار این رژه بود. گروهی از درگآرتیستهای ایرانی نیز در صف مقدم بودند و در پشت سر آنها شرکتکنندگان در یک بنر بلند که سراسر عرض خیابان یانگ تورنتو را پوشانده بود، شعار «آزادی برای ایران» را به زبان انگلیسی حمل میکردند.
حمل بنر بزرگ «آزادی برای ایران» با ابراز احساسات گسترده جمعیت تماشاچیان رژه همراه بود و بسیاری از آنها نام ایران را فریاد میزدند.
شرکتکنندگان همچنین یک بنر بزرگ رنگینکمانی با شعار «زن، زندگی، آزادی»، درفش کاویانی و بنرهای مختلفی در حمایت از جاویدنامان و معترضان ایران را در دست داشتند.
از آنجا که در تاریخچه جنبش کوییر، رقص، شادمانی و رنگهای شاد نماد زندگی، مقاومت و اعتراض است، رقص و پایکوبی نیز بخش مهمی از این رژه بود و هر سال نیز رقصندههای سرشناسی در این مراسم هنرنمایی میکنند.
بیانیه سالانه گروه ایرانی شرکتکننده در این مراسم تاکید کرد جامعه کوییر ایرانی هر سال صرفنظر از عقاید سیاسی مختلف و تنوعات قومی، فرهنگی و جنسیتی خود، در عین تکثر و با اتحاد و همبستگی در رژههای افتخار شرکت میکنند تا مطالبات معترضان ایران را در این رویداد بزرگ جهانی بازتاب دهند.
این بیانیه افزود: مطالبات و اعتراضات مردم ایران «پس از دههها اعتراض و خیزش، با جنبش مترقی «زن، زندگی، آزادی» به بلوغ رسید و با انقلاب ملی مردم ایران در دی ماه به اقیانوسی از شکوفایی دست یافت.»
این بیانیه تاکید کرد: «جامعه کوییر که پس از فاجعه ۵۷در تاریکترین لایههای تبعیض زندگی کرده است، برای ایران آزاد همچنان بر پنج مطالبه اساسی خود تاکید میکند: ۱. حق زندگی، تحصیل و کار در محیط امن ۲. جرمانگاری کوییرستیزی ۳. حق تشکیل خانواده ۴. صدور مدارک شناسایی متناسب برای افراد ترنس ۵. آموزش همگانی مسائل جنسیتی.»
اعضای جامعه کوییر ایرانی در تورنتو کانادا با شعار «آزادی برای ایران» در رژه افتخار این شهر شرکت کردند. شرکتکنندگان ایرانی در این رژه که یکی از پربازدیدترین رویدادهای خیابانی جهان به شمار میرود، در بیانیه خود بر ادامه مبارزه تا پیروزی نهایی انقلاب ملی مردم ایران تاکید کردند.
در رژه گروه ایرانی که یکشنبه ۷ تیر با هماهنگی سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ برگزار شد، دهها نفر از فعالان الجیبیتیکیو ایرانی و افغانستانی، درگ آرتیستها و تعدادی از فعالان مدنی ایرانی و کانادایی حضور داشتند.
نازنین نایب، زن لزبین ایرانی، با حمل پرچم شیروخورشید در جلو صف، پرچمدار این رژه بود. گروهی از درگآرتیستهای ایرانی نیز در صف مقدم بودند و در پشت سر آنها شرکتکنندگان در یک بنر بلند که سراسر عرض خیابان یانگ تورنتو را پوشانده بود، شعار «آزادی برای ایران» را به زبان انگلیسی حمل میکردند.
حمل بنر بزرگ «آزادی برای ایران» با ابراز احساسات گسترده جمعیت تماشاچیان رژه همراه بود و بسیاری از آنها نام ایران را فریاد میزدند.
شرکتکنندگان همچنین یک بنر بزرگ رنگینکمانی با شعار «زن، زندگی، آزادی»، درفش کاویانی و بنرهای مختلفی در حمایت از جاویدنامان و معترضان ایران را در دست داشتند.
از آنجا که در تاریخچه جنبش کوییر، رقص، شادمانی و رنگهای شاد نماد زندگی، مقاومت و اعتراض بوده است، رقص و پایکوبی نیز بخش مهمی از این رژه بود و هر سال نیز رقصندههای سرشناسی در این مراسم هنرنمایی میکنند.
بیانیه سالانه گروه ایرانی شرکتکننده در این مراسم تاکید کرد جامعه کوییر ایرانی هر سال صرفنظر از عقاید سیاسی مختلف و تنوعات قومی، فرهنگی و جنسیتی خود، در عین تکثر و با اتحاد و همبستگی در رژههای افتخار شرکت میکنند تا مطالبات معترضان ایران را در این رویداد بزرگ جهانی بازتاب دهند.
این بیانیه افزود: مطالبات و اعتراضات مردم ایران «پس از دههها اعتراض و خیزش، با جنبش مترقی زن، زندگی، آزادی به بلوغ رسید و با انقلاب ملی مردم ایران در دی ماه به اقیانوسی از شکوفایی دست یافت.»
این بیانیه تاکید کرد: «جامعه کوییر که پس از فاجعه ۵۷در تاریکترین لایههای تبعیض زندگی کرده است، برای ایران آزاد همچنان بر پنج مطالبه اساسی خود تاکید میکند: ۱. حق زندگی، تحصیل و کار در محیط امن ۲. جرمانگاری کوییرستیزی ۳. حق تشکیل خانواده ۴. صدور مدارک شناسایی متناسب برای افراد ترنس ۵. آموزش همگانی مسائل جنسیتی.»
با توجه به اینکه بیشترین جمعیت کوییرهای ایرانی خارج کشور در کانادا و بهویژه در تورنتو ساکن هستند، این شهر یکی از کانونهای زندگی آزادانه کوییرهای ایرانی و جنبشهای اجتماعی این گروه محسوب میشود.
در حالی که تا پیش از خیزش ژینا، برگزاری رژه افتخار کوییرهای ایرانی در شهرهای مختلف جهان مرسوم نبود و تنها چند مورد از حضور گروههای ایرانی در رژههای افتخار به ثبت رسیده بود، کوییرهای ایرانی در رژه افتخار سال ۲۰۲۳ همزمان با خیزش مهسا، این رژه را در شهرهای مختلف جهان، از جمله در تورنتو، ونکوور، مونترال، اوتاوا، لسآنجلس، پاریس، آمستردام، برلین، هامبورگ، استکهلم و بسیاری نقاط دیگر با شعار «زن، زندگی، آزادی» برگزار کردند.
در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۳، رژه افتخار کوییرهای ایرانی و متحدان در تورنتو در روز چهارم تیرماه ۱۴۰۲ به عنوان بزرگترین رژه افتخار تاریخ جنبش کوییر ایران تا آن روز، در خاطره جنبش مدنی ایران به ثبت رسید.
هشدار به دولت کانادا درباره تعامل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی
کوییرهای ایرانی شرکتکننده در رژه افتخار امسال در تورنتو، در بیانیه خود همچنین از دولت کانادا به دلیل مطرح کردن احتمال تعامل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی انتقاد کردند.
این بیانیه نوشت: «در حالی که بزرگترین دغدغه ایرانیان خارج از کشور مبارزه با شاخههای نفوذ اختاپوس جمهوری اسلامی است، زمزمههای دولت کانادا برای از سرگیری تعامل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، سیلی سنگین دیگری است بر صورت خونین مردم مبارز ایران.»
این بیانیه تاکید کرد: «انقلاب ملی مردم ایران اما ادامه دارد و همه ما دست در دست هم و سیمرغوار این مسیر سخت را تا پیروزی نهایی طی میکنیم.»
حضور کمرنگ متحدان ایرانی در رژه امسال
در حالی که جامعه کوییر ایرانی امسال نیز حضور گستردهای در رژه افتخار داشت، غیبت بسیاری از متحدان ایرانی، از جمله فعالان مدنی و سیاسی، در رژه امسال چشمگیر بود و این مسئله با انتقاد جامعه کوییر ایرانی همراه شد.
بسیاری از افراد کوییر حاضر در این مراسم، با اشاره به حضور گسترده متحدان غیرکوییر در رژههای سه سال گذشته، ابراز نگرانی کردند که چنین روندی میتواند در اتحاد گروههای مختلف جامعه ایران در مسیر رسیدن به آزادی تاثیرات منفی به همراه داشته باشد.
زاگرس نیلی، از برگزارکنندگان این رژه در سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ، به ایراناینترنشنال گفت: «در حالی که رعایت حقوق کوییر در هر جامعهای یکی از مهمترین شاخصهای نمایانگر رعایت حداقل حقوق بشر در آن جامعه است، غیبت ناگهانی و پرسشبرانگیز متحدان، از جمله جمهوریخواه و پادشاهیخواه، باز هم نشان داد که جامعه سیاسی و مدنی ایران در مباحث حقوق بشر و حقوق کوییر راه نرفته بسیار طولانی در پیش دارد تا به کاروان ترقیخواهی جهانی برسد.»
سعید قربانی، از بنیانگذاران سیمرغ، به ایران اینترنشنال گفت این سازمان حضور کمرنگ متحدان در رژه امسال را معضلی نگرانکننده میداند و قصد دارد در هفتههای آینده از طریق تعامل با گروهها و کنشگران مختلف جامعه ایرانی-کانادایی این مسئله را آسیبشناسی کند.
سبحان نوفر، از دیگر بنیانگذاران سیمرغ، گفت: «این حضور جامعه کوییر تنها یک راهپیمایی نبود، بلکه بیانیهای عمومی بود که اعلام میکرد جامعه کوییر ایرانی بخشی جداییناپذیر از آینده دموکراتیک ایران است.»
روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، در گزارشی اختصاصی خبر داد که کاظم حماد معروف به کاظ، از سرکردگان فراری دنیای تبهکاری، دستور حمله آتشافروزانه به کنیسه آداس اسرائیل را بهعنوان نوعی جبران خدمت به جمهوری اسلامی صادر کرد.
بهنوشته این روزنامه، کاظ در ازای آنکه حکومت جمهوری اسلامی به باند او اجازه دهد شبکه بینالمللی قاچاق مواد مخدر و سیگار را در مناطق تحت نفوذ خود اداره کند، پذیرفت حمله به این کنیسه را سازمان دهد.
بر اساس اطلاعاتی که روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد به دست آورده، یکی از خطرناکترین مجرمان استرالیا حمله تروریستی به این عبادتگاه یهودیان در ملبورن در دسامبر ۲۰۲۴ را بهعنوان معاملهای متقابل انجام داد تا در مقابل، همچنان از حمایت جمهوری اسلامی و شبکه گروههای شبهنظامی وابسته به آن در خاورمیانه برخوردار باشد.
سایت آتیهآنلاین گزارش داد که ارز داروهای بدون نسخه در ایران حذف شده است و اشاره کرد که قیمت برخی از این داروها «دو تا سه برابر و حتی بیشتر» افزایش یافته است.
آتیهآنلاین به نقل از هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان، نوشت: «پس از کاهش منابع ارزی اختصاصیافته به حوزه دارو، سازمان غذا و دارو ناچار شد ارز ترجیحی برخی اقلام از جمله داروهای بدون نسخه را حذف کند.»
به گفته او، در شرایطی که نیاز ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۵.۵ میلیارد دلار برآورد شده بود، تنها حدود ۲.۲ میلیارد دلار برای این بخش باقی ماند که نیمی از آن نیز به تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. در نتیجه مواد اولیه داروهای بدون نسخه از این پس با ارز ترجیحی تأمین نمیشوند و باید از ارز مبادلهای استفاده کنند.
این سایت در بخشی از گزارش خود اشاره کرد عوامل دیگری نیز در افزایش قیمت موثرند؛ از جمله «تورم سالانه، افزایش هزینههای مواد بستهبندی، مواد جانبی، هزینههای تولید و همچنین مشکلات مربوط به تأمین مواد پتروشیمی مورد استفاده در تولید ظروف دارویی بعد از جنگ.»
به گفته سخنگوی انجمن داروسازان، در حال حاضر حدود ۴۰۰ قلم دارو در فهرست داروهای بدون نسخه قرار دارند.
آتیهآنلاین اشاره کرد که از جمله داروهایی که قیمت آنها افزایش یافته است، مربوط به سرماخوردگی، تب، سردرد و آلرژی هستند.