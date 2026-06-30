برگزاری دور جدیدی از مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، با واکنشهای زیادی از سوی دو طرف و همچنین اخبار ضد و نقیض رسانهها روبهرو شد.
رسانههای خارجی خبر از برگزاری مذاکرات فنی در هفته جاری در دوحه دادند، اما مقامات جمهوری اسلامی آن را تکذیب کردند.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برگزاری نشستهای فنی کارگروهها در هفته جاری در دوحه را تکذیب کرد.
او افزود هرچند رایزنیها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل، طبق روال، در جریان است، اما خبر برخی رسانهها مبنیبر برگزاری گفتوگوهای فنی کارگروهها در دوحه، تایید نمیشود.
از سوی دیگر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در شبکه تروثسوشال نوشت: «جمهوری اسلامی درخواست برگزاری یک نشست را داده است و این نشست فردا در دوحه برگزار خواهد شد.»
همچنین کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد استیو ویتکاف و جرد کوشنر در نشست سهشنبه در دوحه با نمایندگان جمهوری اسلامی حضور خواهند داشت.
او افزود همزمان با نشست مقامهای ارشد، گفتوگوهای فنی نیز برگزار خواهد شد.
به گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که نشست میان هیاتهای آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر در این هفته «شاید مهم باشد، شاید هم نه. بعدا خواهیم فهمید.»
در تحولی دیگر، وزارت خارجه عمان در شبکه ایکس اعلام کرد نخستین نشست کمیته مشترک کمیسیون عمان و ایران درباره تنگه هرمز در مسقط برگزار شد تا دو طرف درباره مدیریت آینده تنگه و موضوعات مرتبط با آن تبادل نظر کنند.
همزمان یک مقام آمریکایی به سیانان گفت واشینگتن و تهران پس از چند روز درگیری و تبادل آتش در نزدیکی تنگه هرمز، فعلا از تشدید تنش خودداری خواهند کرد.
در خبری دیگر، وزارت حملونقل قطر هشتم تیر اعلام کرد ناوبری و برخی فعالیتهای دریایی در این کشور تا اطلاع ثانوی متوقف میشود. این وزارتخانه گفت این اقدام احتیاطی شامل قایقهای تفریحی و ماهیگیری، جتاسکیها و همه شناورهای دریایی دیگر است.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، نیز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که اگر جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات نیروهای کشورش در لبنان، با موشکهای بالستیک به اسرائیل حمله کند، ارتش این کشور پاسخ خواهد داد و خود را برای اقدام مستقل آماده میکند.
در ادامه تحولات در لبنان، رسانه «الشرق نیوز» گزارش داد در یک ضمیمه امنیتی محرمانه که میان لبنان و اسرائیل به امضا رسیده، ارتش لبنان موظف شده که خلع سلاح گروه حزبالله تحت حمایت جمهوری اسلامی، و همچنین تمامی دیگر گروههای مسلح دیگر را تضمین کند.
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