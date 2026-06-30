وب‌سایت آمریکایی اکسیوس سه‌شنبه ۹ تیر نوشت این ابهام از آنجا ناشی می‌شود که واشینگتن هم‌زمان دو مسیر دیپلماتیک را دنبال می‌کند؛ مسیری با محوریت تهران که با مشارکت جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، پیش رفته و مسیری دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، هدایت آن را بر عهده داشته است.

به نوشته این وب‌سایت، این روندها در قالب سه توافق دنبال شده‌اند: یادداشت تفاهم ۲۷ خرداد میان واشینگتن و تهران، توافق ۳۱ خرداد که ونس در سوئیس با جمهوری اسلامی درباره لبنان به دست آورد و چارچوب توافقی که با هدایت روبیو، جمعه پنجم تیر میان اسرائیل و لبنان امضا شد .

اکسیوس افزود موفقیت مذاکرات تهران و واشینگتن، که به بازگشت ثبات نسبی به بازارهای جهانی نفت کمک کرد، تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان این دو مسیر و مدیریت منافع متضاد جمهوری اسلامی، اسرائیل و لبنان بستگی دارد.

بر اساس این گزارش، در مسیر روبیو، طرف‌ها برای جلوگیری از دخالت جمهوری اسلامی در لبنان تلاش کرده‌اند. اما توافقی که ونس با تهران درباره لبنان پیش برده، برای جمهوری اسلامی نقشی در روند آتش‌بس میان اسرائیل و حزب‌الله در نظر گرفته شده است.

اکسیوس نوشت این تفاوت رویکرد، مذاکره‌کنندگان اسرائیلی و لبنانی را درباره موضع واقعی واشینگتن دچار ابهام کرد. به همین دلیل، آنها هفته گذشته از میانجی‌های آمریکایی خواستند روشن کنند کدام‌یک از این دو مسیر، سیاست رسمی دولت ترامپ را بازتاب می‌دهد.

هم‌زمان، یک مقام کاخ سفید به سی‌ان‌ان گفت جرد کوشنر، نماینده ویژه ترامپ، سه‌شنبه برای دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر و دیگر میانجی‌ها به دوحه می‌رود.

سی‌ان‌ان نوشت کوشنر در شکل‌دهی سیاست خاورمیانه‌ای دولت ترامپ، از جمله پیشبرد «پیمان ابراهیم»، نقش مهمی داشته است.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز برگزاری نشست در سطح عالی میان مقام‌های آمریکایی و جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت کوشنر و استیو ویتکاف برای گفت‌وگو با میانجی‌ها به قطر سفر می‌کنند.

اختلاف بر سر نقش جمهوری اسلامی در لبنان

یادداشت تفاهم ۱۴ بندی تهران-واشینگتن به‌طور ضمنی خروج اسرائیل از لبنان را بخشی از توافق نهایی دو طرف می‌داند، اما در توافق امضاشده میان اسرائیل و لبنان، نیروهای اسرائیلی باید طی چند مرحله و مشروط به خلع سلاح حزب‌الله از لبنان خارج شوند.

حزب‌الله و متحدانش توافقی را که با هدایت روبیو به دست آمده، بی‌اعتبار اعلام کرده و خواستار پایبندی طرف‌ها به یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی شده‌اند که ونس در امضای آن نقش داشت. با این حال، مقام‌های آمریکایی می‌گویند این دو توافق با یکدیگر در تعارض نیستند.

به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، یادداشت تفاهم تهران-واشینتگتن بر «حاکمیت لبنان» تاکید دارد و توافق امضاشده میان اسرائیل و لبنان نیز با همین اصل سازگار است، زیرا دولت لبنان آن را امضا کرده است.

در همین حال، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت پایان جنگ در لبنان «تعهد آمریکا» است و واشینگتن باید اسرائیل را نیز به اجرای آن وادار کند.

در سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، سه‌شنبه خطاب به نیروهای ارتش این کشور گفت حزب‌الله «مهم‌ترین حلقه محور جمهوری اسلامی در لبنان» است و اکنون تنها هشت درصد از موشک‌ها و راکت‌های آن باقی مانده است.

او افزود با اقدامات ارتش اسرائیل، به جمهوری اسلامی و حزب‌الله گفته شد «اینجا جایی برای شما نیست» و این یک ضربه سنگین به محور جمهوری اسلامی است.

در بخش دیگری از گزارش اکسیوس آمده است ونس و روبیو در جریان بررسی‌های داخلی دولت درباره یادداشت تفاهم ۲۷ خرداد دیدگاه‌های متفاوتی داشتند.

به نوشته این وب‌سایت، ونس از توافق با جمهوری اسلامی برای پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و کمک به ثبات اقتصاد آمریکا حمایت می‌کرد، در حالی که روبیو نسبت به این یادداشت تفاهم و احتمال دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای تردید داشت.

با این حال، مقام‌های دولت آمریکا به اکسیوس تاکید کردند میان ونس و روبیو اختلافی وجود ندارد و هر دو هماهنگ با یکدیگر و در چارچوب سیاست‌های ترامپ عمل می‌کنند.

یکی از مشاوران دولت نیز گفت ونس و روبیو را نباید «دو روی یک سکه» دانست، بلکه آنها بیشتر شبیه «ابزارهای متفاوت یک چاقوی سوئیسی» هستند و این ترامپ است که تصمیم می‌گیرد در هر مقطع از کدام ابزار استفاده کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که رایزنی‌های دیپلماتیک درباره جمهوری اسلامی و لبنان همچنان ادامه دارد و مقام‌های آمریکایی بر هماهنگی مسیرهای مختلف مذاکرات تاکید می‌کنند.