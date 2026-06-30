عراقچی: تشییع جنازه خامنهای در عراق، روابط دو کشور را تقویت میکند
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنهای در عراق، پیوندهای دو کشور را بیش از پیش تقویت میکند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنهای در عراق، پیوندهای دو کشور را بیش از پیش تقویت میکند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که با لغو موقت تحریمهای نفتی علیه جمهوری اسلامی، ایران نفت خود را ۲۰ درصد گرانتر میفروشد.
قالیباف افزود: «از روزی که محاصره دریایی برداشته شده تا امروز بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت صادر کردیم.»
پیشتر تانکر ترکرز در شبکه ایکس نوشت: «ایران از زمان برداشته شدن محدودیتهای نفتی اعمالشده از سوی آمریکا طی دو هفته گذشته، حدود ۵۰ میلیون بشکه نفت خام صادر کرده است؛ رقمی که معادل ۱.۶۶ میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن ۲۰۲۶ برآورد میشود.»
معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به افزایش دوباره نرخ ارز پس از تفاهم ۶۰ روزه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، به ایراناینترنشنال گفت: «این افزایش تنها به فضای روانی مذاکرات مربوط نیست، بلکه رشد تقاضای واردات، محدودیت بانک مرکزی در تامین ارز، تورم بالا، افزایش نقدینگی و مشکلات ساختاری اقتصاد، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده است.»
به گفته او، اگر مذاکرات به توافقی معنادار و آزادسازی منابع بلوکهشده ایران منجر نشود، اقتصاد کشور با جهشی شدیدتر در نرخ دلار و تشدید بحرانهای اقتصادی روبهرو خواهد شد.
رسانه ایاسپیان گزارش داده لبران جیمز به مسئولان لسآنجلس لیکرز اعلام کرده که قصد جدایی دارد و میخواهد دوران حرفهای خود را در تیم دیگری دنبال کند. ریچ پاول، مدیر برنامههای جیمز، گفت که این فوقستاره که در فصل آینده ۴۲ ساله میشود، به هیچوجه قصد خداحافظی از بسکتبال را ندارد.
گزارشها حاکی از آن است که گلدن استیت واریرز به شدت خواهان جذب جیمز است؛ انتقالی جنجالی که میتواند او را با رقبای دیرینهاش، استفان کری و دریموند گرین همتیمی کند.
گرین نیز با فداکاری مالی و عدم فعالسازی بند تمدید ۲۷.۶ میلیون دلاری خود، فضای دستمزدی لازم را برای این انتقال بزرگ و حتی جذب احتمالی آنتونی دیویس فراهم کرده است.
جیمز که در سال ۲۰۱۸ به لیکرز پیوست و دو سال بعد این تیم را به قهرمانی انبیای رساند، در دوران درخشان بازی خود میانگین ۲۶.۸ امتیاز، ۷.۵ ریباند و ۷.۴ پاس گل در هر مسابقه را ثبت کرده است.
این فوقستاره و برنده ۴ جایزه ارزشمندترین بازیکن لیگ (MVP)، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۶ بدون وقفه در ۲۲ مسابقه آل-استار حضور داشته و رکورددار بیشترین امتیاز و دقایق بازی در تاریخ انبیای است.
ثبات بینظیر جیمز به حدی بوده که او فصل گذشته توانست در لباس لیکرز، در کنار پسر بزرگش برانی، به عنوان اولین همتیمیهای پدر و پسر تاریخ انبیای به میدان برود.
جی دی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا با انتقاد از منتقدان که خواهان حملات بیشتر به جمهوری اسلامی هستند، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «دیدگاه آنها این است که فقط بمب بریزید، باز هم بمب بریزید؛ اما واقعا نمیتوانند توضیح دهند که هدف نهایی از این کار چیست.»
او افزود: «اما چیزی که رییسجمهور [ترامپ] میگوید این است حاضرم دستور حملات هوایی بدهم، و بهوضوح هم نشان داده که در صورت لزوم این کار را انجام میدهد، اما فقط زمانی که این اقدام در راستای دستیابی به یک هدف مشخص باشد.»
او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «یکی از چیزهایی که درباره ایرانیها برایم هم جالب و هم آزاردهنده است این است که میگویند نه، هیچ گفتوگوی صلحی در جریان نیست، اما در همان حال مذاکرات فنی میان واشینگتن و تهران درباره توافق صلح در حال انجام است. این یک تاکتیک مذاکره یا شگرد ایرانی است که من آن را درک نمیکنم.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در گفتوگو با کانال ۱۴ اسرائیل با تمجید از دستاوردهای نظامی این کشور در سالهای اخیر گفت: «نبردهای اسرائیل هرگز تمام نمیشود و همچنان کارهایی برای انجام دادن علیه محور جمهوری اسلامی باقی مانده است.»
نتانیاهو در پاسخ به این پرسش که آیا جنگهای اسرائیل با جمهوری اسلامی، حماس و حزبالله را میتوان پایانیافته یا پیروز دانست، گفت: «این نبردها هرگز تمام نمیشود. اگر میخواهید در خاورمیانه و جهان زندگی کنید، باید بسیار قدرتمند باشید.»
او افزود: «تفاهمهایی با لبنان شکل گرفته که هیچکس پیشبینی نمیکرد. همچنین با کشورهای دیگری نیز در تماس هستیم، اما نمیتوانم جزئیات بیشتری ارائه کنم. وقتی قدرتمند باشید، دیگران با شما ائتلاف میکنند و در نهایت با شما صلح هم میکنند.»