در این دستورالعمل که ایران‌اینترنشنال عصر سه‌شنبه نهم تیر نسخه‌ای از آن را مشاهده کرد، به مدیران مسئول و سردبیران رسانه‌ها گفته شده که دلیل این توصیه «آغاز برنامه‌های مرتبط با تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب» از روز جمعه، «لزوم حفظ انسجام در سطح ملی» و «ایجاد تمرکز در تولید محتوای رسانه‌ای» است.

بر اساس متن این نامه، شعام از رسانه‌ها خواسته است موضوعات مرتبط با «پیگیری تفاهم‌نامه اسلام‌آباد»، از جمله تاکید بر «اجرای متوازن تعهدات به‌ویژه در موضوع هرمز»، «تبیین تحولات در داخل لبنان و نقش مخرب دولت این کشور»، «لزوم پایان تجاوزات اسرائیل» و «مخالفت با تحمیل راه‌حل از بیرون» را تا ۴۸ ساعت آینده به تدریج از اولویت پردازش رسانه‌ای خارج کنند.

در حالی‌ که مراجع رسمی جمهوری اسلامی، شنبه ۱۳ تیر را آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای اعلام کرده‌اند، در متن محرمانه شعام از «جمعه» به‌عنوان زمان شروع مراسم نام برده شده است؛ روزی که با ۱۲ تیر مطابقت دارد.

در این دستورالعمل تاکید شده است که ظرفیت رسانه‌ها باید «عمدتا» در خدمت تبیین «ابعاد شخصیتی، فکری، فرهنگی، سیاسی، تاریخی و ملی شهید ایران»، بازنمایی «حضور و همبستگی مردم» و پوشش «هرچه باشکوه‌تر» مراسم تشییع قرار گیرد.

در این دستورالعمل همچنین از رسانه‌ها خواسته شده است در این دوره زمانی از برجسته کردن مجادلات سیاسی داخلی، اختلافات جناحی، حاشیه‌های رسانه‌ای و موضوعاتی که به گفته شعام می‌تواند با «دوقطبی‌سازی» تمرکز افکار عمومی را از این «مناسبت ملی و تاریخی» منحرف کند، «اکیدا» پرهیز کنند.

در بخش پایانی این نامه آمده است: «در ‌این دوره زمانی، توصیه می‌شود، از ضریب دادن به مجادلات سیاسی داخلی، اختلافات جناحی، حواشی رسانه‌ای و موضوعاتی که می‌تواند با دو قطبی سازی تمرکز افکار عمومی را از‌ این مناسبت ملی و تاریخی منحرف کند، اکیدا پرهیز شود‌ همچنین اخبار و تحلیل‌های مرتبط با مذاکرات، توافق و سایر تحولات سیاسی و منطقه‌ای صرفاً در حد ضرورت و بدون تبدیل‌شدن به محور اصلی فضای رسانه‌ای و بازتولید یا ضریب دادن به روایت‌های رسانه‌ای رقیب درباره شکست یا عقب‌نشینی ‌ایران دنبال شوند.»

این دستورالعمل محرمانه نشان می‌دهد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در آستانه مراسم تشییع خامنه‌ای، در پی مدیریت متمرکز فضای رسانه‌ای، کاهش برجستگی موضوع مذاکرات و تحولات منطقه‌ای و هدایت افکار عمومی به سمت پوشش مراسم و روایت رسمی حکومت از خامنه‌ای هستند.

ستاد تشییع جنازه خامنه‌ای دوم تیر تشکیل جلسه دارد و اعلام کرد دولت تصویب کرده است که به مناسبت این مراسم، استان تهران در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر، استان قم در روز ۱۶ تیر، استان خراسان رضوی در روز ۱۸ تیر و کل کشور در روز ۱۵ تیر تعطیل خواهد بود.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، ۲۷ خرداد در جمع خبرنگاران گفت جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز ۱۷ تیر در عراق نیز تشییع خواهد شد.

طبق مصوبه این ستاد، خاکسپاری خامنه‌ای و دیگر اعضای کشته‌شده خانواده‌اش ۱۸ تیر در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد انجام خواهد شد.