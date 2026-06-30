روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، در گزارشی اختصاصی خبر داد که کاظم حماد معروف به کاظ، از سرکردگان فراری دنیای تبهکاری، دستور حمله آتشافروزانه به کنیسه آداس اسرائیل را بهعنوان نوعی جبران خدمت به جمهوری اسلامی صادر کرد.
بهنوشته این روزنامه، کاظ در ازای آنکه حکومت جمهوری اسلامی به باند او اجازه دهد شبکه بینالمللی قاچاق مواد مخدر و سیگار را در مناطق تحت نفوذ خود اداره کند، پذیرفت حمله به این کنیسه را سازمان دهد.
بر اساس اطلاعاتی که روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد به دست آورده، یکی از خطرناکترین مجرمان استرالیا حمله تروریستی به این عبادتگاه یهودیان در ملبورن در دسامبر ۲۰۲۴ را بهعنوان معاملهای متقابل انجام داد تا در مقابل، همچنان از حمایت جمهوری اسلامی و شبکه گروههای شبهنظامی وابسته به آن در خاورمیانه برخوردار باشد.
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سایت آتیهآنلاین گزارش داد که ارز داروهای بدون نسخه در ایران حذف شده است و اشاره کرد که قیمت برخی از این داروها «دو تا سه برابر و حتی بیشتر» افزایش یافته است.
آتیهآنلاین به نقل از هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان، نوشت: «پس از کاهش منابع ارزی اختصاصیافته به حوزه دارو، سازمان غذا و دارو ناچار شد ارز ترجیحی برخی اقلام از جمله داروهای بدون نسخه را حذف کند.»
به گفته او، در شرایطی که نیاز ارزی حوزه دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۵.۵ میلیارد دلار برآورد شده بود، تنها حدود ۲.۲ میلیارد دلار برای این بخش باقی ماند که نیمی از آن نیز به تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. در نتیجه مواد اولیه داروهای بدون نسخه از این پس با ارز ترجیحی تأمین نمیشوند و باید از ارز مبادلهای استفاده کنند.
این سایت در بخشی از گزارش خود اشاره کرد عوامل دیگری نیز در افزایش قیمت موثرند؛ از جمله «تورم سالانه، افزایش هزینههای مواد بستهبندی، مواد جانبی، هزینههای تولید و همچنین مشکلات مربوط به تأمین مواد پتروشیمی مورد استفاده در تولید ظروف دارویی بعد از جنگ.»
به گفته سخنگوی انجمن داروسازان، در حال حاضر حدود ۴۰۰ قلم دارو در فهرست داروهای بدون نسخه قرار دارند.
آتیهآنلاین اشاره کرد که از جمله داروهایی که قیمت آنها افزایش یافته است، مربوط به سرماخوردگی، تب، سردرد و آلرژی هستند.
شبکه خبری سیانان به نقل از دو منبع ارشد آمریکایی گزارش داد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده، برای شرکت در مذاکرات با نمایندگان جمهوری اسلامی عازم دوحه، پایتخت قطر، شد.
بر اساس این گزارش، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفت که هیاتی از کارشناسان ایران نیز به پایتخت قطر خواهند رسید و دو روز در آنجا اقامت خواهند داشت.
او اشاره کرد که اعضای هیات با آمریکاییها دیدار نخواهد کرد.
روزنامه «پیامما» گزارش داد آب اهواز و روستاهای اطراف آن «بار دیگر گلآلود و مکدر» شده است.
پیامما اشاره کرد که این مشکل قرار بود پس از سالها با اجرای طرح آبرسانی که در دوره ریاستجمهوری ابراهیم رییسی افتتاح شد، حل شود، و اضافه کرد که اکنون شهروندان اهواز ناچار به خرید آب گران از تانکرها هستند و برخی روستاییان نیز از کانالهای آبیاری کشاورزی یا رودخانه کارون آب برمیدارند.
بر اساس این گزارش، در این شرایط، حتی آب لولهکشی برخی مناطق اهواز قطع میشود، و این در شرایطی است که آب «خیلی وقتها هم بوی تعفن میدهد.»
شورای سردبیری روزنامه واشینگتنپست دوشنبه هشت تیر در سرمقالهای با اشاره به تصمیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا برای نحوه آغاز، ادامه و پایان جنگ با جمهوری اسلامی نوشت کاخ سفید اوضاع را به هم ریخت و حالا میخواهد کنگره هزینه جمع کردن آن را بپردازد.
در سرمقاله روزنامه واشینگتنپست گفته شده است که دونالد ترامپ در جریان جنگ ایران رفتار مناسبی با کنگره نداشته است، اما این دلیلی کافی نیست که درخواست پنتاگون برای دریافت یک بودجه تکمیلی ۶۷ میلیارد دلاری رد شود.
وزارت جنگ آمریکا از کنگره خواسته است که از جمله برای تامین هزینههای جنگ ایران و تامین مهمات مصرفشده درخواست یک بودجه تکمیلی ۶۷ میلیارد دلاری کرده که کنگره فعلا آن را تصویب نکرده است.
بهنوشته شورای سردبیری روزنامه واشینگتنپست، نمایندگان هر دو حزب حق دارند از این نکته خشمگین باشند که ترامپ هرگز حمایت افکار عمومی را برای ورود کشور به جنگ جلب نکرد و هرگز در پی دریافت مجوز کنگره برنیامد.
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