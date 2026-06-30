روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، در گزارشی اختصاصی خبر داد که کاظم حماد معروف به کاظ، از سرکردگان فراری دنیای تبهکاری، دستور حمله آتش‌افروزانه به کنیسه آداس اسرائیل را به‌عنوان نوعی جبران خدمت به جمهوری اسلامی صادر کرد.

به‌نوشته این روزنامه، کاظ در ازای آنکه حکومت جمهوری اسلامی به باند او اجازه دهد شبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر و سیگار را در مناطق تحت نفوذ خود اداره کند، پذیرفت حمله به این کنیسه را سازمان دهد.

بر اساس اطلاعاتی که روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد به دست آورده، یکی از خطرناک‌ترین مجرمان استرالیا حمله تروریستی به این عبادتگاه یهودیان در ملبورن در دسامبر ۲۰۲۴ را به‌عنوان معامله‌ای متقابل انجام داد تا در مقابل، همچنان از حمایت جمهوری اسلامی و شبکه گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به آن در خاورمیانه برخوردار باشد.

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