شرق دوشنبه هشتم تیر نوشت حدود ۱۸۵ هزار کیلومتر مربع، معادل نزدیک به ۱۱ درصد از مساحت ایران، با پدیده فرونشست زمین مواجه است.

حدود ۳۹ میلیون نفر، یعنی نزدیک به ۴۹ درصد جمعیت کشور، در این مناطق زندگی می‌کنند و در معرض پیامدهای این بحران قرار دارند. بیش از ۳۸۰ شهر و ۹۲۰۰ روستا نیز در مناطق درگیر با فرونشست یا در مسیر گسترش آن قرار دارند.

شرق افزود این آمار نشان می‌دهد فرونشست دیگر محدود به چند دشت و منطقه خاص نیست و به بحرانی ملی تبدیل شده که امنیت سرزمینی و چشم‌انداز توسعه کشور را تهدید می‌کند.

پیش‌تر در شهریور ۱۴۰۴، مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، هشدار داد ایران در زمینه فرونشست زمین به‌سوی یک «فاجعه شهری» پیش می‌رود.

اسکندر صیدایی، رییس سازمان نقشه‌برداری، آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد به استثنای استان‌های ساحلی دریای خزر، مانند گیلان، همه مناطق کشور با درجات مختلفی از فرونشست زمین روبه‌رو هستند.

عوامل اصلی فرونشست

شرق در ادامه به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی عامل اصلی فرونشست زمین در ایران است و کاهش بارندگی و تداوم خشکسالی نیز این روند را تشدید کرده است.

در نتیجه این فشار، آبخوان‌ها به‌تدریج متراکم می‌شوند و سطح زمین فرو می‌نشیند؛ فرایندی که در بسیاری از موارد غیرقابل بازگشت است و به نابودی دائمی ظرفیت ذخیره آب در آبخوان‌ها می‌انجامد.

این پدیده همچنین تهدیدی علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور به شمار می‌رود و می‌تواند به جاده‌ها، خطوط راه‌آهن، شبکه‌های آب، گاز، برق و مخابرات، ساختمان‌ها و حتی آثار تاریخی، آسیب جدی وارد کند.

شرق افزود فرونشست با افزایش هزینه نگهداری و تعمیر زیرساخت‌ها، کاهش ارزش املاک، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی، افت کیفیت آب و تشدید مهاجرت، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی گسترده‌ای به دنبال دارد.

گزارش‌های منتشرشده در سال‌های اخیر حاکی از آن است که فرونشست زمین به یکی از تهدیدهای جدی برای بناهای تاریخی کشور تبدیل شده است.

۲۴ خرداد، وب‌سایت «قلمرو رفاه» گزارش داد ایران اکنون یکی از شدیدترین بحران‌های آب را در تاریخ معاصر خود تجربه می‌کند.

وضعیت بحرانی تهران

شرق در ادامه نوشت تهران بحرانی‌ترین استان کشور از نظر نرخ فرونشست محسوب می‌شود و ۱۲.۵ درصد از مساحت آن، معادل حدود ۱۶۳۰ کیلومتر مربع، درگیر این پدیده است.

دو کانون اصلی فرونشست در تهران، پهنه ورامین و نواحی جنوب غربی استان شامل مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ شهرداری تهران و شهرهای اسلامشهر و شهریار و ملارد هستند.

بر اساس این گزارش، «برداشت بی‌رویه و متمرکز» از آب‌های زیرزمینی یکی از مهم‌ترین عوامل فرونشست زمین در تهران به شمار می‌رود.

سهم آب تامین‌شده از منابع زیرزمینی برای پایتخت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۶ درصد بود، اما اکنون به حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است.

برخی آمارها نشان می‌دهد وابستگی تهران به منابع زیرزمینی حتی فراتر از این است؛ به گونه‌ای که ۶۲ درصد آب مصرفی پایتخت از سفره‌های زیرزمینی و تنها ۳۸ درصد از منابع آب سطحی تامین می‌شود.

۲۶ خرداد، خبرگزاری ایسنا گزارش داد تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز جمعیتی کشور، به‌دلیل کاهش چشمگیر بارش‌ها، محدودیت منابع آب تجدیدپذیر و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، با چالش تامین آب مواجه است.

شش سال خشکسالی پیاپی و فقر شدید منابع تجدیدپذیر، تهران را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. چالشی که انتقال آب بین‌حوضه‌ای نیز از حل ریشه‌ای آن ناتوان بوده و به تخریب زیست‌محیطی حوضه‌های مبدا انجامیده است.