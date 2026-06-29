خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس) گزارش داد امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی یکشنبه در گفت‌وگویی تلفنی درباره آخرین تحولات میان آمریکا و ایران تبادل نظر کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف درباره تلاش‌های انجام‌شده برای دستیابی به راه‌حل‌های جامع با هدف تامین امنیت و ثبات منطقه گفت‌وگو کردند.

مکرون و بن سلمان همچنین بر اهمیت تضمین آزادی کشتیرانی و حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها تاکید کردند.