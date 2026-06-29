ارتش اسرائیل: به سه موضع حزبالله در جنوب لبنان حمله کردیم
ارتش اسرائیل اعلام کرد که یکشنبه سه موضع حزبالله در مناطق نبطیه و میفدون در جنوب لبنان را در حملات هوایی هدف قرار داده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که یکشنبه سه موضع حزبالله در مناطق نبطیه و میفدون در جنوب لبنان را در حملات هوایی هدف قرار داده است.
خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس) گزارش داد امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی یکشنبه در گفتوگویی تلفنی درباره آخرین تحولات میان آمریکا و ایران تبادل نظر کردند.
بر اساس این گزارش، دو طرف درباره تلاشهای انجامشده برای دستیابی به راهحلهای جامع با هدف تامین امنیت و ثبات منطقه گفتوگو کردند.
مکرون و بن سلمان همچنین بر اهمیت تضمین آزادی کشتیرانی و حمایت از تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها تاکید کردند.
گایلز تامسون، رییس دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا، در گفتوگو با روزنامه فایننشال تایمز گفت این نهاد در حال بررسی اعمال جریمه علیه شرکتهایی است که بهطور غیرقانونی با ایران معامله کردهاند.
او افزود در ماههای اخیر دامنه تحریمهای مرتبط با ایران گسترش یافته و دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا نیز بهطور فزاینده در حال بررسی پروندههایی است که ممکن است در آنها اقدامات اجرایی انجام دهد.
تامسون گفت این اقدامات در چارچوب اجرای موثرتر تحریمهای مالی علیه ایران و برخورد با موارد احتمالی نقض این تحریمها انجام میشود.
او جزئیاتی درباره شرکتهای تحت بررسی یا زمان احتمالی اعمال این جریمهها ارائه نکرد.
یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل اعلام کرد شمار حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه این کشور از زمان آغاز جنگ اخیر، بهشدت افزایش یافته است.
یوسی کارادی، مدیرکل سازمان ملی سایبری اسرائیل، دوشنبه هشتم تیر در مصاحبه با روزنامه آلمانی دیولت گفت در ژوئن ۲۰۲۵ در جریان جنگ ۱۲ روزه، حدود ۱۶۰۰ حمله سایبری علیه اسرائیل انجام گرفت.
او افزود این رقم در ژوئن ۲۰۲۶ به حدود ۴۸۰۰ حمله رسید که از افزایشی سه برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.
کارادی هشدار داد: «برخی از این گروهها بسیار ماهر هستند. ما میتوانیم با آنها مقابله کنیم، اما باید آنها را جدی بگیریم. برخلاف عرصه نظامی، در فضای سایبری آتشبسی وجود ندارد.»
بر اساس گزارشهای امنیتی، گروههای هکری وابسته به جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته، حملات متعددی را علیه زیرساختها، شرکتها و سازمانهای کشورهای مختلف، بهویژه ایالات متحده و اسرائیل، سازماندهی کردهاند.
پس از آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مجموعهای از عملیات سایبری به هکرهای وابسته به تهران نسبت داده شده است؛ از جمله حمله مخرب به شرکت تجهیزات پزشکی «استرایکر» و افشای ایمیلهای شخصی کش پاتل، رییس افبیآی.
پنجم خرداد، خبرگزاری رویترز به نقل از پژوهشگران اسرائیلی گزارش داد هکرهای وابسته به حکومت ایران در حمله سایبری اسفندماه به سامانه حملونقل عمومی لسآنجلس دست داشتند.
این رویداد به اختلال در فعالیت بخشی از شبکه ترابری این کلانشهر انجامید.
دامنه حملات سایبری حکومت ایران
مدیرکل سازمان ملی سایبری اسرائیل در ادامه اظهارات خود اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی سامانههای مرتبط با زیرساختهای حیاتی، نهادهای مرکزی، شرکتهای کوچک و متوسط و همچنین شهروندان اسرائیلی را هدف قرار دادهاند.
به گفته کارادی، دفترهای حقوقی و شرکتهای حسابداری از جمله کسبوکارهای کوچکی بودهاند که از سوی تهران هدف قرار گرفتند.
او اضافه کرد: «تا این لحظه توانستهایم حملات به زیرساختهای حیاتی را دفع کنیم. امیدوارم همینطور باقی بماند.»
این مقام ارشد اسرائیلی در عین حال تایید کرد شرکتهایی که نفوذ به آنها آسانتر بوده، اغلب با پاک شدن کامل اطلاعات سامانههای کامپیوتری خود روبهرو شدند.
کارادی در گفتوگوی خود با روزنامه دیولت به نام این شرکتها اشارهای نکرد.
جمهوری اسلامی معمولا دست داشتن در عملیات هکری علیه سایر کشورها را رد میکند.
این در حالی است که مقامهای تهران بارها از هدف قرار گرفتن زیرساختها و سامانههای کشور در حملات سایبری خبر دادهاند.
در تازهترین نمونه از این حملات، فعالیت شماری از بانکهای ایران در دو مقطع در خرداد و تیر بر اثر حملات سایبری با اختلال مواجه شد.
یاسر المسحل، رییس فدراسیون فوتبال عربستان سعودی، در پی کسب نتایج ضعیف و حذف زودهنگام تیم ملی این کشور از جام جهانی ۲۰۲۶، از سمت خود استعفا کرد.
عربستان سعودی با کسب تنها دو تساوی مقابل اروگوئه و کیپورد و شکست برابر اسپانیا، با ۲ امتیاز در قعر جدول گروه H قرار گرفت و از صعود به مرحله حذفی بازماند.
المسحل که هفت سال هدایت این فدراسیون را بر عهده داشت و نقشی کلیدی در کسب میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ ایفا کرد، با انتشار بیانیهای مسئولیت کامل این ناکامی را پذیرفت و از هواداران عذرخواهی کرد. او اعلام کرد که برای آغاز مرحلهای تازه در فوتبال کشور، تصمیم به کنارهگیری گرفته است.
این نتایج ناامیدکننده در حالی رقم خورد که دولت عربستان سعودی در سالهای اخیر سرمایهگذاریهای کلانی روی فوتبال و جذب فوقستارههایی چون رونالدو، بنزما و نیمار انجام داده است.
علی جعفریان، جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت، در گفتوگو با ایسنا گفت: «در برخی سالها، بیش از ۶۰ درصد دانشجویان پزشکی، سهمیهای بودند.»
او افزود روند فعلی سهمیهها منطقی نیست و نیازمند بازنگری جدی است.
جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: «بخشی از سهمیهها بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخشی دیگر بر پایه قوانین مجلس جمهوری اسلامی ایجاد شدهاند و برای حل این مساله، به تصمیمی در سطح بالاتر نیاز است تا اختیار لازم برای تعیین تکلیف همه سهمیهها به یک مرجع داده شود.»
او همچنین اضافه کرد اصلاح سهمیهها به کنکور امسال نخواهد رسید.