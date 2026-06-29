مقامات دفاعی قطر و جمهوری اسلامی گفتوگو کردند
خبرگزاری دولتی قطر گزارش داد که وزیر مشاور دولت این کشور در امور دفاعی و سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی درباره تحولات منطقه و جنبههای هماهنگی مشترک گفتوگو کردند.
خبرگزاری دولتی قطر گزارش داد که وزیر مشاور دولت این کشور در امور دفاعی و سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی درباره تحولات منطقه و جنبههای هماهنگی مشترک گفتوگو کردند.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، در شبکه ایکس نوشت که برد کوپر، فرمانده این نیرو، در جریان یک سفر به لبنان و اسرائیل با رهبران غیرنظامی و نظامی ارشد در این دو کشور گفتگو کرد.
بر اساس این گزارش، کوپر در لبنان با رییسجمهور این کشور، جوزف عون و فرمانده ارتش لبنان، ژنرال رودولف هیکل، دیدار و درباره «مسیر پیش رو برای اجرای یک چارچوب توافق تاریخی که روز جمعه در واشینگتن امضا شد»، گفتوگو کرد.
او در اسرائیل، همچنین از نیروهای مستقر آمریکایی بازدید کرد.
سنتکام نوشت که اکنون بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی در سراسر منطقه در حال فعالیت هستند .
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که اگر جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات نیروهای کشورش در لبنان، با موشکهای بالستیک به اسرائیل حمله کند، ارتش این کشور پاسخ خواهد داد و خود را برای اقدام مستقل آماده میکند.
کاتز افزود: «این حتی ممکن است ظرف دو روز آینده هم رخ دهد. ما اهدافی برای حمله در ایران داریم و ارتش اسرائیل آماده و در حالت آمادهباش است، اما در روندی که رییسجمهور آمریکا در قبال ایرانیها در پیش گرفته است، مداخله نخواهیم کرد.»
کاتز گفت اسرائیل «هیچگونه جاهطلبی سرزمینی در لبنان ندارد»، اما بعید است از مناطق بیشتری در جنوب این کشور، فراتر از دو منطقه توافق شده در چارچوب یک برنامه آزمایشی، عقبنشینی کند.
در حالی که ترامپ میگوید سهشنبه نمایندگان تهران و واشینگتن در دوحه دیدار میکنند، در تهران، مخالفان توافق، به درخواست مجتبی خامنهای، خواهان ترور دونالد ترامپ در خاک آمریکا شدند. آنها میگویند حکومت ایران به پشت خیمه معاویه رسیده و نیازی به صلح ندارد.
گزارشی از مجتبا پورمحسن
وزارت حملونقل قطر دوشنبه هشتم تیر اعلام کرد ناوبری و برخی فعالیتهای دریایی در این کشور تا اطلاع ثانوی متوقف میشود.
این وزارتخانه گفت این اقدام احتیاطی شامل قایقهای تفریحی و ماهیگیری، جتاسکیها و همه شناورهای دریایی دیگر است.
بر اساس این اطلاعیه، شناورهایی که مشمول مفاد کنوانسیونهای بینالمللی دریایی هستند از این تصمیم مستثنی شدهاند.
خبرگزاری رویترز نوشت در اطلاعیه قطر دلیلی برای این تصمیم ارائه نشده است، اما این اقدام یک روز پس از آن اعلام شد که دوحه گفت یکی از شهروندان قطری بر اثر جراحات ناشی از «عملیات نظامی در منطقه» جان باخته است.
باشگاه منچسترسیتی به صورت رسمی از انتصاب انزو مارسکا به عنوان سرمربی جدید این تیم خبر داد. این مربی ایتالیایی با امضای قراردادی سهساله، جانشین پپ گواردیولا شد و پس از چند سال، این بار در قامت سرمربی به ورزشگاه اتحاد بازگشت.
مارسکا که پیش از این یکی از دستیاران گواردیولا در منچسترسیتی بود، تابستان ۲۰۲۴ پس از قهرمانی با لسترسیتی، هدایت چلسی را بر عهده گرفت. او در نخستین فصل حضورش، آبیهای لندن را به قهرمانی لیگ کنفرانس اروپا رساند و سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را نیز برای این تیم کسب کرد. چلسی همچنین با هدایت او، پیش از آغاز فصل ۲۶-۲۰۲۵، عنوان قهرمانی جام جهانی باشگاهها ۲۰۲۵ را نیز به دست آورد.
با این حال، همکاری مارسکا و چلسی در میانه فصل ۲۶-۲۰۲۵ به پایان رسید. باشگاه چلسی در بیانیهای رسمی اعلام کرد سرمربی ایتالیایی از پاییز سال گذشته به مدیران باشگاه اطلاع داده بود که در صورت فراهم شدن فرصت جانشینی گواردیولا، علاقهمند به حضور در منچسترسیتی است.
به گفته چلسی، برای مدیران باشگاه مشخص شده بود که مارسکا تمرکز کامل خود را روی این فرصت گذاشته و با وجود داشتن قراردادی بلندمدت، تصمیم خود را برای ترک استمفوردبریج گرفته است.
چلسی همچنین اعلام کرد مارسکا در دسامبر ۲۰۲۵ به طور ناگهانی از سمت خود استعفا داد؛ اتفاقی که به اعتقاد مدیران باشگاه، ضربه بزرگی به تیم در میانه فصل وارد کرد. در این بیانیه آمده است که باشگاه برای حفظ منافع بازیکنان، هواداران و اعتبار چلسی ناچار به پذیرش استعفای او شد و در ادامه نیز توافقهای محرمانهای با منچسترسیتی و خود مارسکا درباره پرداخت غرامت انجام شد.
مارسکا نیز در پیامی خطاب به هواداران چلسی، بابت نحوه جداییاش عذرخواهی کرد و گفت: «میدانم جدایی من از چلسی در میانه فصل باعث ایجاد اختلال برای باشگاه شد و بابت آن عذرخواهی میکنم. چنین چیزی نه قصد من بود و نه خواستهام.»