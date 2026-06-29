حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نوشت: «گام اول تحقق خواستههای رهبری در مذاکرات، تاکید بر تحویل ترامپ به جمهوری اسلامی برای محاکمه در مراجع قضایی ایران است.» شریعتمداری افزود: تلاش برای انتقام از علی خامنهای باید در همان سرزمین آمریکا صورت بگیرد.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نوشت: «گام اول تحقق خواستههای رهبری در مذاکرات، تاکید بر تحویل ترامپ به جمهوری اسلامی برای محاکمه در مراجع قضایی ایران است.»
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان همچنین نوشت تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی باید از پذیرش دونالد ترامپ و نمایندگان او در مذاکرات آتی خودداری کند و پیشنهاد جایگزینی هیاتی متشکل از نمایندگان کنگره آمریکا را بدهد.
شریعتمداری در این یادداشت افزود: «تلاش برای انتقام از علی خامنهای باید در همان سرزمین آمریکا صورت بگیرد.»
بلومبرگ گزارش داد قیمت جهانی نفت پس از جنگ ایران تقریبا به سطح پیش از آغاز درگیریها بازگشته، اما این کاهش نه به دلیل بهبود عرضه، بلکه در نتیجه مجموعهای از اقدامات اضطراری و کاهش تقاضای جهانی رخ داده است.
این گزارش میافزاید آزادسازی ذخایر راهبردی نفت، استفاده از مسیرهای جایگزین صادرات و مدیریت جریان عرضه، از عواملی بودهاند که مانع جهش بیشتر قیمتها شدهاند. با این حال، مهمترین عامل افت قیمت، کاهش تقاضای جهانی برای نفت در سایه کند شدن رشد اقتصاد جهانی عنوان شده است.
بلومبرگ همچنین نوشت بازار نفت همچنان نسبت به هرگونه اختلال تازه در عرضه، بهویژه در خاورمیانه، آسیبپذیر است و بازگشت قیمتها به سطوح پیش از جنگ به معنای رفع ریسکهای ژئوپلیتیک نیست.
بلومبرگ در گزارشی درباره تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، تغییرات جاری را برای نهادهای مالی و شرکتها «گیجکننده» خواند و نوشت اجرای این تغییرات بهنحوی که برای نهادهای مالی آمریکا و شرکتهای «ریسکگریز» جذاب باشد، «دشوار» خواهد بود.
این رسانه در گزارشی که یکشنبه هفتم تیر منتشر شد، نوشت روند برداشتن تحریمها به هیچوجه خطی و سرراست نیست و تلاشهای کنونی دولت آمریکا، ناظران باسابقه تحریمها و وکلای این حوزه را شگفتزده کرده است.
این گزارش با اشاره به تمایل شرکتها برای اطمینان کامل از رعایت مقررات و پرهیز از درگیر شدن در پروندههای حقوقی سنگین نوشت، دولتهای مختلف آمریکا طی سالها صدها تحریم علیه حکومت ایران وضع کردهاند. به نوشته این گزارش، این تحریمها با ایجاد لایههای متعدد محدودیت، بهنحوی طراحی شدهاند که برداشتن یکباره آنها دشوار باشد.