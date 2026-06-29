عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی، در واکنش به انتقاد دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری از انتشار بیانیه بیش از ۶۰ عضو این مجلس درباره تفاهم با دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در شبکه ایکس نوشت که اختلاف دیدگاه در مجلس خبرگان را «مثبت و روبه‌جلو» ارزیابی می‌کند.

او افزود: «ولی روش صدور بیانیه‌ جمعی و اعلام مخالفت دبیرخانه با آن را به صواب نمی‌دانم. یه جورایی شبیه اعلام مواضع انجمن اسلامی یا واحد بسیج در یک سازمان شد!»