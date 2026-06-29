در این بیانیه که دوشنبه هشتم تیر منتشر شد، آمده است بانک‌ها بر اساس «مصوبات نهادهای بالادستی» می‌توانند برای بازگرداندن خدمات خود پس از اختلال‌های اخیر، از ظرفیت شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کنند.

بانک مرکزی تاکید کرد انتخاب این شرکت‌ها بر عهده خود بانک‌ها و در چارچوب ضوابط مربوط انجام می‌شود و این نهاد «هیچ نقشی» در این تصمیم‌گیری ندارد.

در ادامه بیانیه آمده است: «ادعای هدایت یا توصیه بانک مرکزی برای انتخاب یک شرکت مشخص، اساسا فاقد مبناست.»

در سال‌های گذشته، زیرساخت‌ها و سامانه‌های جمهوری اسلامی بارها هدف حملات سایبری قرار گرفته‌اند.

در تازه‌ترین نمونه، فعالیت شماری از بانک‌های ایران در دو مقطع در خرداد و تیر بر اثر حملات سایبری با اختلال مواجه شد.

عبدالرضا داوری، فعال رسانه‌ای حامی حکومت، هفتم تیر با انتشار مطلبی در شبکه ایکس، از «شائبه تعارض منافع فاحش در قلب نظام بانکی» به‌دنبال بحران سایبری خبر داد.

داوری نوشت بر اساس برخی گزارش‌ها، بانک مرکزی در واکنش به اعتراضات درباره اختلال‌های گسترده اخیر، به بانک‌ها توصیه کرده است برای مهار بحران، سامانه‌های خود را به شرکت خصوصی توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن) منتقل کنند.

او افزود ولی‌الله فاطمی اردکانی، از بنیان‌گذاران و مدیران اصلی شرکت توسن، پیش‌تر در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ ریاست ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی، رییس کل کنونی بانک مرکزی، را عهده‌دار بود.

نام شرکت توسن پیش از این نیز در پی یک حمله سایبری گسترده به شبکه بانکی ایران مطرح شده بود.

پس از هک اطلاعات ۲۰ بانک ایرانی در سال ۱۴۰۳، پایگاه خبری پولیتیکو گزارش داد هکرها از طریق زیرساخت‌های این شرکت به سرورهای بانک‌ها نفوذ کردند و به داده‌ها و دیگر خدمات دیجیتال آن‌ها دست یافتند.

با وجود وعده رفع مشکل، اختلال پابرجاست

پایگاه خبری سیتنا هشتم تیر گزارش داد با گذشت بیش از دو هفته از آغاز اختلال گسترده در خدمات برخی بانک‌های کشور، شهروندان همچنان با «قطعی و ناپایداری سرویس‌ها» دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از رفع مشکل و بازگشت شرایط به وضعیت عادی خبر داده‌اند.

بر اساس این گزارش، تداوم این وضعیت علاوه بر ایجاد چالش‌های جدی در انجام امور روزمره شهروندان، خسارت‌های قابل‌توجهی را به کسب‌وکارها تحمیل کرده و موجبات خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی شده است.

محمود نجفی عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران، هشتم تیر در مصاحبه با سیتنا گفت: «این اتفاق آسیب جدی به فضای کسب‌وکار وارد کرده است. در شرایطی که کشور به افزایش سرعت انجام امور نیاز دارد، بروز چنین مشکلاتی قابل قبول نیست.»

شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال نیز با ارسال پیام‌هایی، از ادامه اختلال در خدمات بانکی خبر دادند.

در یکی از پیام‌ها آمده است: «بانک مهر ایران دچار اختلال شده. از صبح هیچ‌کار نمی‌شه کرد، نه کارت‌به‌کارت، نه خرید اینترنتی، هیچی.»

شهروندی دیگر هم نوشت: «کل پس اندازم در بانک ملی است. بیش از دو هفته است که امکان انتقال یا برداشت وجه وجود نداره و امروز متوجه شدم ۵ میلیون تومان هم از موجودی حسابم کم شده. شعبه و پشتیبانی بانک هم پاسخگو نیستند.»

او اضافه کرد: «برای هزینه‌های روزمره خودم و خانواده‌ام مجبور به قرض گرفتن پول از دیگران شدم، اون هم در این وضعیت اقتصادی.»