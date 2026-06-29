هشدار سپاه پاسداران به شناورها: فقط از جنوب جزیره لارک بگذرند
خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد نیروی دریایی سپاه پاسداران، دوشنبه نیز به شناورها هشدار داده که برای عبور از تنگه هرمز، فقط از جنوب جزیره لارک بگذرند.
خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد نیروی دریایی سپاه پاسداران، دوشنبه نیز به شناورها هشدار داده که برای عبور از تنگه هرمز، فقط از جنوب جزیره لارک بگذرند.
روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد نهاد مسئول اجرای تحریمهای بریتانیا در حال بررسی اعمال جریمه علیه شرکتهایی است که بهطور غیرقانونی با جمهوری اسلامی معامله کردهاند. این اقدام هشداری جدی برای بانکها و سایر موسسات فعال در بخش خدمات مالی به شمار میرود.
گیلز تامسون، رییس دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا، دوشنبه هشتم تیر در گفتوگویی کمسابقه با فایننشالتایمز اعلام کرد این نهاد در حال بررسی پروندههای مرتبط با نقض تحریمهای تهران و اقدامهای احتمالی در این زمینه است.
او گفت: «در ماههای اخیر، دامنه تحریمهای ایران گسترش یافته است و ما نیز به شکل فزایندهای در حال بررسی این موضوع هستیم که در کجا ممکن است نیاز به اقدامات اجرایی و تنبیهی داشته باشیم.»
بر اساس این گزارش، تمرکز اصلی دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا بر شرکتهای فعال در حوزه خدمات مالی است.
۲۹ فروردین، روزنامه تلگراف گزارش داد پنج بانک بزرگ بریتانیایی و آمریکایی به «مشارکت ناخواسته» در پولشویی به نفع جمهوری اسلامی و پردازش نقل و انتقالهایی متهم شدهاند که ممکن است با یک «شبکه پیچیده دور زدن تحریمها» مرتبط باشد.
اظهارات تامسون در شرایطی مطرح شد که گمانهزنیها درباره چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن، بهویژه سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده و موضوع رفع تحریمها، ادامه دارد.
ایالات متحده پیشتر با صدور یک معافیت ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریمها مستثنا کرد.
بریتانیا سال گذشته در پی عدم پایبندی تهران به تعهدات هستهای و موشکی، تحریمهای خود را علیه اشخاص و شرکتهای مرتبط با جمهوری اسلامی بازگرداند.
رویکرد سختگیرانه دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا
دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا که حدود یک دهه پیش با هدف تقویت نظارت بر اجرای تحریمها و پایبندی شرکتها به این مقررات تاسیس شد، در ماههای اخیر رویکرد سختگیرانهتری در پیش گرفته است.
این نهاد در ابتدای سال ۲۰۲۶، گروه بانکی لویدز را بهدلیل افتتاح حساب برای یکی از نزدیکان ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، به پرداخت ۱۶۰ هزار پوند جریمه محکوم کرد.
پس از آن نیز شرکت اپل و دویچه بانک بهدلیل نقض تحریمهای بریتانیا علیه مسکو جریمه شدند.
پرونده اپل از این جهت حائز اهمیت بود که دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا برای نخستین بار یک نهاد غیربریتانیایی را بابت نقض تحریمها جریمه کرد.
فایننشالتایمز در ادامه با اشاره به محدود بودن اختیارات این نهاد در زمینه جریمههای مالی نوشت میزان جریمهها در مقایسه با سود شرکتهای چندملیتی همچنان پایین است و این احتمال وجود دارد که قانونی برای افزایش سقف جریمهها به تصویب برسد.
بالاترین جریمهای که تاکنون از سوی این نهاد اعمال شده، ۲۰ میلیون پوند علیه بانک استاندارد چارترد در سال ۲۰۲۰ بوده است.
بر اساس قوانین فعلی، سقف جریمهها یک میلیون پوند یا ۵۰ درصد ارزش تخلف، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین شده است.
تامسون گفت انتظار میرود «در ماههای آینده» با اصلاح قانون، این سقف به دو میلیون پوند یا معادل ۱۰۰ درصد ارزش تخلف افزایش یابد.
تمرکز بریتانیا بر پرونده روسیه
تامسون در ادامه اعلام کرد روسیه همچنان «اولویت شماره یک» دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا است.
به گفته او، شمار کارکنان این نهاد از حدود ۳۰ نفر پیش از آغاز جنگ اوکراین به ۱۴۰ نفر افزایش یافته است.
فایننشالتایمز نوشت علاوه بر پروندههای مرتبط با جمهوری اسلامی و روسیه، جلوگیری از دور زدن تحریمها به کمک ارزهای دیجیتال، یکی دیگر از اولویتهای این نهاد بریتانیایی است.
این رسانه همچنین از گسترش همکاری دفتر اجرای تحریمهای مالی بریتانیا با واشینگتن خبر داد و نوشت کارکنانی از این نهاد و دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا بهصورت مامور در نهاد مقابل مشغول به کار شدهاند.
۲۸ خرداد، پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی نقش احتمالی بانکهای والاستریت در شکلگیری «امپراتوری مالی» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است.
پس از روزها آتشسوزی در جنگلهای زاگرس در استان فارس، آتشسوزی در حوالی بهبهان که از پنجم تیرماه در کوه بدیل و منطقه حفاظتشده خائیز در استان خوزستان آغاز شده، ادامه دارد و این آتشسوزی هنوز کنترل نشده است.
رسانههای رسمی دوشنبه هشتم تیرماه گزارش کردند نیروهای مردمی، کوهنوردان و امدادگران محلی، با وجود تلاشهای شبانهروزی، به دلیل سختگذر بودن منطقه، وزش باد شدید و دمای بالا، در مهار آتش با دشواریهای جدی مواجه هستند.
بسیاری از نقاط کانون آتش همچنان فعال گزارش شده و دسترسی به آنها نیازمند چندین ساعت پیادهروی در مسیرهای سخت کوهستانی است.
کمبود تجهیزات هوایی مناسب برای مقابله با آتش، بار دیگر مورد توجه رسانهها قرار گرفته است. خوزستان هیچ بالگرد یا هواپیمای آبپاش اختصاصیای ندارد.
محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان، برای مهار آتش از پایتخت درخواست اعزام بالگرد کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی استان نیز بر نیاز فوری به پشتیبانی هوایی تاکید کرده و گفته است بخش عمدهای از آتش در مناطق قابل دسترس مهار شده، اما نقاط سختگذر همچنان مشکلساز هستند.
گزارش شده است در جریان تلاش برای خاموش کردن این آتش، تقی چنگلوایی، فعال محیط زیست و حامی طبیعت محلی از روستای قالند (یا اسدآباد)، جان باخت.
او ششم تیرماه، حین مشارکت داوطلبانه در عملیات اطفای حریق دچار سوختگی شد و جان خود را از دست داد.
یک نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شده است.
منطقه خائیز و بدیل از مناطق حفاظتشده مهم استان خوزستان با پوشش گیاهی مرتعی، بوتهها و درختان کنار است که هر سال در فصل گرما آسیبپذیر میشود.
بارشهای سال گذشته تراکم علوفه را افزایش داده و خطر حریق را بالا برده است.
پیشتر، نبود تجهیزات لازم در آتشسوزی بخش دیگری از زاگرس در استان فارس نیز روند امدادرسانی را کند کرده بود.
ششم تیر، که آتشسوزی در کوه بدیل بهبهان آغاز شد، در حالی که مقامهای دولتی از مهار آتشسوزیهای در جنگلهای استان فارس خبر دادند، داوطلبان و فعالان محیط زیست گفتند آتشسوزیهای گسترده، کمبود تجهیزات، فرسودگی امکانات و ضعف مدیریت، عملیات اطفای حریق در جنگلهای زاگرس را با بحرانی جدی روبهرو کرده است.
استان فارس از ۲۰ اردیبهشتماه تا سوم تیرماه، با موجی کمسابقه از آتشسوزیهای جنگلی روبهرو شد.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، به خانه ملت گفت تا زمانی که وضعیت جمهوری اسلامی در میز مذاکره شفاف نشده، هرگونه همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی «فاقد وجاهت» است.
او همچنین خواستار ممنوعیت ورود رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، به ایران شد و دلیل آن را «اظهارنظرهای غیرفنی و حقوقی» او عنوان کرد.
مالکی توضیح بیشتری درباره منظور خود از نتایج مذاکرات یا چارچوب احتمالی توقف همکاریها با آژانس ارائه نکرد.
به گزارش تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برگزاری نشستهای فنی کارگروهها در هفته جاری در دوحه را تکذیب کرد.
او افزود هرچند رایزنیها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل، طبق روال، در جریان است، اما خبر برخی رسانهها مبنیبر برگزاری گفتوگوهای فنی کارگروهها در دوحه، تایید نمیشود.
غریبآبادی گفت: «اولین دور گفتوگوهای فنی در چارچوب کارگروههای تعیین شده، با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در خصوص تاریخ و محل آن برگزار خواهد شد و رایزنیها در این خصوص، از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد.»
این در حالی است که رسانههای خارجی از برگزاری مذاکرات فنی در روزهای آینده در دوحه خبر داده بودند.
روزنامه شرق با استناد به تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داد پدیده فرونشست زمین در ایران به مرحلهای بحرانی رسیده است و ادامه این روند میتواند خسارتهایی جبرانناپذیر به بار آورد.
شرق دوشنبه هشتم تیر نوشت حدود ۱۸۵ هزار کیلومتر مربع، معادل نزدیک به ۱۱ درصد از مساحت ایران، با پدیده فرونشست زمین مواجه است.
حدود ۳۹ میلیون نفر، یعنی نزدیک به ۴۹ درصد جمعیت کشور، در این مناطق زندگی میکنند و در معرض پیامدهای این بحران قرار دارند. بیش از ۳۸۰ شهر و ۹۲۰۰ روستا نیز در مناطق درگیر با فرونشست یا در مسیر گسترش آن قرار دارند.
شرق افزود این آمار نشان میدهد فرونشست دیگر محدود به چند دشت و منطقه خاص نیست و به بحرانی ملی تبدیل شده که امنیت سرزمینی و چشمانداز توسعه کشور را تهدید میکند.
پیشتر در شهریور ۱۴۰۴، مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، هشدار داد ایران در زمینه فرونشست زمین بهسوی یک «فاجعه شهری» پیش میرود.
اسکندر صیدایی، رییس سازمان نقشهبرداری، آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد به استثنای استانهای ساحلی دریای خزر، مانند گیلان، همه مناطق کشور با درجات مختلفی از فرونشست زمین روبهرو هستند.
عوامل اصلی فرونشست
شرق در ادامه به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس نوشت برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی عامل اصلی فرونشست زمین در ایران است و کاهش بارندگی و تداوم خشکسالی نیز این روند را تشدید کرده است.
در نتیجه این فشار، آبخوانها بهتدریج متراکم میشوند و سطح زمین فرو مینشیند؛ فرایندی که در بسیاری از موارد غیرقابل بازگشت است و به نابودی دائمی ظرفیت ذخیره آب در آبخوانها میانجامد.
این پدیده همچنین تهدیدی علیه زیرساختهای حیاتی کشور به شمار میرود و میتواند به جادهها، خطوط راهآهن، شبکههای آب، گاز، برق و مخابرات، ساختمانها و حتی آثار تاریخی، آسیب جدی وارد کند.
شرق افزود فرونشست با افزایش هزینه نگهداری و تعمیر زیرساختها، کاهش ارزش املاک، اختلال در فعالیتهای اقتصادی، افت کیفیت آب و تشدید مهاجرت، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی گستردهای به دنبال دارد.
گزارشهای منتشرشده در سالهای اخیر حاکی از آن است که فرونشست زمین به یکی از تهدیدهای جدی برای بناهای تاریخی کشور تبدیل شده است.
۲۴ خرداد، وبسایت «قلمرو رفاه» گزارش داد ایران اکنون یکی از شدیدترین بحرانهای آب را در تاریخ معاصر خود تجربه میکند.
وضعیت بحرانی تهران
شرق در ادامه نوشت تهران بحرانیترین استان کشور از نظر نرخ فرونشست محسوب میشود و ۱۲.۵ درصد از مساحت آن، معادل حدود ۱۶۳۰ کیلومتر مربع، درگیر این پدیده است.
دو کانون اصلی فرونشست در تهران، پهنه ورامین و نواحی جنوب غربی استان شامل مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ شهرداری تهران و شهرهای اسلامشهر و شهریار و ملارد هستند.
بر اساس این گزارش، «برداشت بیرویه و متمرکز» از آبهای زیرزمینی یکی از مهمترین عوامل فرونشست زمین در تهران به شمار میرود.
سهم آب تامینشده از منابع زیرزمینی برای پایتخت در ابتدای دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۶ درصد بود، اما اکنون به حدود ۴۵ درصد افزایش یافته است.
برخی آمارها نشان میدهد وابستگی تهران به منابع زیرزمینی حتی فراتر از این است؛ به گونهای که ۶۲ درصد آب مصرفی پایتخت از سفرههای زیرزمینی و تنها ۳۸ درصد از منابع آب سطحی تامین میشود.
۲۶ خرداد، خبرگزاری ایسنا گزارش داد تهران بهعنوان بزرگترین مرکز جمعیتی کشور، بهدلیل کاهش چشمگیر بارشها، محدودیت منابع آب تجدیدپذیر و برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی، با چالش تامین آب مواجه است.
شش سال خشکسالی پیاپی و فقر شدید منابع تجدیدپذیر، تهران را در وضعیتی بحرانی قرار داده است. چالشی که انتقال آب بینحوضهای نیز از حل ریشهای آن ناتوان بوده و به تخریب زیستمحیطی حوضههای مبدا انجامیده است.