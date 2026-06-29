حملات اسرائیل به جنوب لبنان
به گزارش الحدث، اسرائیل دو حمله هوایی در جنوب لبنان انجام داده است.
خبرگزاری رسمی لبنان نیز اعلام کرد جنگندههای اسرائیلی منطقهای در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار دادهاند.
به گزارش الحدث، اسرائیل دو حمله هوایی در جنوب لبنان انجام داده است.
خبرگزاری رسمی لبنان نیز اعلام کرد جنگندههای اسرائیلی منطقهای در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار دادهاند.
سایت هرانا گزارش داد رضوانه احمدخانبیگی، فعال مدنی، دوشنبه هشتم تیرماه، برای تحمل ادامه دوران محکومیت حبس خود، به همراه دختر خردسالش، مهفر لالهزاری که کمتر از دو سال دارد، راهی زندان اوین شد.
احمدخانبیگی ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ برای زایمان از زندان اوین به مرخصی اعزام شده بود. او و همسرش، بهفر لالهزاری، دیماه ۱۴۰۲ به ۱۰ سال زندان محکوم شدند؛ حکمی که پس از پذیرش اعاده دادرسی و رسیدگی در شعبه همعرض، به ۲۱ ماه حبس کاهش یافت.
احمدخانبیگی و لالهزاری ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ از سوی نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شدند.
به گزارش رویترز، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که نشست میان هیاتهای آمریکا و جمهوری اسلامی در قطر در این هفته «شاید مهم باشد، شاید هم نه. بعدا خواهیم فهمید.»
او پیشتر در شبکه تروثسوشال نوشت: «جمهوری اسلامی درخواست برگزاری یک نشست را داده است و این نشست فردا در دوحه برگزار خواهد شد.»
ترامپ در ادامه بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
او گفت: «از نظر نظامی، ما در حال پیروزی هستیم. ما نمیخواهیم ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند و هم قرار نیست به سلاح هستهای دست پیدا کند، خودشان هم با این موضوع موافقت کردهاند.»
به گزارش رسانههای ایران، محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، درباره «حادثه سایبری بانکها» گفت: «این اتفاق قابل پیشبینی بود و در آینده حتما تکرار خواهد شد».
او افزود: «برای جلوگیری از این اتفاقات، ارتقای امنیت سایبری کشور باید در اولویت قرار گیرد.»
معاون اول پزشکیان گفت: «اسم اتفاق پیشآمده برای بانکها را نمیتوان حمله گذاشت؛ این یک هشدار برای حملات بدتر بعدی است.»
او افزود که جمهوری اسلامی در حوزه امنیت سایبری فعالیت لازم را نداشته و «ضعف خود را به قوت دشمن تعبیر میکند».
عارف، گفت: «اتفاقی که رخ داده در حدی نیست که بخواهیم آن را به دشمن نسبت دهیم؛ یک دانشجوی جوان من که سه واحد رمز پاس کرده باشد هم میتواند این کار را انجام دهد.»
تیم ملی فوتبال برزیل در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی با نتیجه دو بر یک برابر ژاپن به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد. برای شاگردان آنچلوتی در این مسابقه کاسمیرو و مارتینلی گلزنی کردند. سانو نیز تک گل ژاپن را به ثمر رساند.
شاگردان موریاسو که بدون ترس از نام پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی وارد زمین شده بودند، در دقیقه ۲۹ توسط کایشو سانو به گل نخست بازی رسیدند و با دفاع هوشمندانه، نیمه اول را برنده به رختکن رفتند.
در شروع نیمه دوم برزیل خیلی زود با ایجاد فشار کشنده روی دروازه سوزوکی، در دقیقه ۵۶ با ضربه سر کاسمیرو به گل تساوی رسید.
در ادامه بازی حملات دو تیم راهی به دروازه پیدا نکرد و درحالی که همه چیز برای رفتن بازی به وقتهای اضافه آماده بود، گابریل مارتینلی در پنجمین دقیقه وقتهای تلف شده گل پیروزیبخش تیمش را وارد دروازه ژاپن کرد تا سلسائو به مرحله بعد صعود کند.
برزیل در مرحله بعد با برنده نروژ و ساحل عاج مسابقه خواهد داد.
دیوید آلبرایت، بازرس پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی و رییس موسسه «علوم و امنیت بینالملل»، در برنامه «تیتر اول» شبکه ایراناینترنشنال گفت: «ایران باید در هر دو حوزه، یعنی راستیآزمایی ذخایر مواد هستهای و همکاری شفاف با آژانس، اعتماد و اطمینان لازم را ایجاد کند.»
او افزود: «تنها در صورتی میتوان به حلوفصل پایدار این پرونده امیدوار بود که آژانس بتواند با اطمینان اعلام کند برنامه هستهای ایران ماهیتی صلحآمیز دارد. در غیر این صورت، این بحران ادامه خواهد یافت و احتمالا در آینده نهچندان دور دوباره با وضعیتی مشابه آنچه امروز شاهد آن هستیم، روبهرو خواهیم شد.»