نیروهای اسرائیلی چند ساختمان را در لبنان منفجر کردند
رسانههای لبنان خبر دادند که نیروهای اسرائیل چند ساختمان را در شهرکهای طیبه و حداثا منفجر کردند.
رسانههای لبنان خبر دادند که نیروهای اسرائیل چند ساختمان را در شهرکهای طیبه و حداثا منفجر کردند.
علی پرویز ملک، وزیر نفت پاکستان، اعلام کرد اسلامآباد پس از تعلیق موقت بخشی از تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی، در حال بررسی خرید نفت و گاز ارزانتر از ایران است.
او گفت کاهش موقت تحریمها این امکان را فراهم کرده است که پاکستان گزینه واردات انرژی از جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی و فنی ارزیابی کند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که دولت آمریکا بخشی از تحریمهای مرتبط با جمهوری اسلامی را به طور موقت تعلیق کرده و برخی کشورهای منطقه در حال بررسی ازسرگیری همکاریهای اقتصادی با تهران هستند.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نوشت: «گام اول تحقق خواستههای رهبری در مذاکرات، تاکید بر تحویل ترامپ به جمهوری اسلامی برای محاکمه در مراجع قضایی ایران است.» شریعتمداری افزود: تلاش برای انتقام از علی خامنهای باید در همان سرزمین آمریکا صورت بگیرد.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، نوشت: «گام اول تحقق خواستههای رهبری در مذاکرات، تاکید بر تحویل ترامپ به جمهوری اسلامی برای محاکمه در مراجع قضایی ایران است.»
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان همچنین نوشت تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی باید از پذیرش دونالد ترامپ و نمایندگان او در مذاکرات آتی خودداری کند و پیشنهاد جایگزینی هیاتی متشکل از نمایندگان کنگره آمریکا را بدهد.
شریعتمداری در این یادداشت افزود: «تلاش برای انتقام از علی خامنهای باید در همان سرزمین آمریکا صورت بگیرد.»
بلومبرگ گزارش داد قیمت جهانی نفت پس از جنگ ایران تقریبا به سطح پیش از آغاز درگیریها بازگشته، اما این کاهش نه به دلیل بهبود عرضه، بلکه در نتیجه مجموعهای از اقدامات اضطراری و کاهش تقاضای جهانی رخ داده است.
این گزارش میافزاید آزادسازی ذخایر راهبردی نفت، استفاده از مسیرهای جایگزین صادرات و مدیریت جریان عرضه، از عواملی بودهاند که مانع جهش بیشتر قیمتها شدهاند. با این حال، مهمترین عامل افت قیمت، کاهش تقاضای جهانی برای نفت در سایه کند شدن رشد اقتصاد جهانی عنوان شده است.
بلومبرگ همچنین نوشت بازار نفت همچنان نسبت به هرگونه اختلال تازه در عرضه، بهویژه در خاورمیانه، آسیبپذیر است و بازگشت قیمتها به سطوح پیش از جنگ به معنای رفع ریسکهای ژئوپلیتیک نیست.
بلومبرگ در گزارشی درباره تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، تغییرات جاری را برای نهادهای مالی و شرکتها «گیجکننده» خواند و نوشت اجرای این تغییرات بهنحوی که برای نهادهای مالی آمریکا و شرکتهای «ریسکگریز» جذاب باشد، «دشوار» خواهد بود.
این رسانه در گزارشی که یکشنبه هفتم تیر منتشر شد، نوشت روند برداشتن تحریمها به هیچوجه خطی و سرراست نیست و تلاشهای کنونی دولت آمریکا، ناظران باسابقه تحریمها و وکلای این حوزه را شگفتزده کرده است.
این گزارش با اشاره به تمایل شرکتها برای اطمینان کامل از رعایت مقررات و پرهیز از درگیر شدن در پروندههای حقوقی سنگین نوشت، دولتهای مختلف آمریکا طی سالها صدها تحریم علیه حکومت ایران وضع کردهاند. به نوشته این گزارش، این تحریمها با ایجاد لایههای متعدد محدودیت، بهنحوی طراحی شدهاند که برداشتن یکباره آنها دشوار باشد.
نسخه کامل گزارش را اینجا بخوانید.
عضو «دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی» شامگاه یکشنبه به صداوسیما گفت که قرار بود مذاکرات فنی برگزار شود، اما جمهوری اسلامی آن را لغو کرد و در آن شرکت نکرد.
همزمان، روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد که گفتوگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی، که قرار بود آخر هفته در سوئیس از سر گرفته شود، در پی از سرگیری حملات دو طرف متوقف شده است.
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، از سرگیری درگیریها باعث توقف روند برنامهریزیشده مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی شده است.
سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد یکشنبه گفت که اگر تهران تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، آمریکا به هدف قرار دادن زیرساختهای نظامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
رییس ستاد ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که توان عملیاتی و دستاوردهای نظامی ارتش این کشور در ماههای اخیر، شرایط لازم برای دستیابی به توافق با لبنان را فراهم کرده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در جریان سفر به عراق گفت: «طبق تفاهمنامه با آمریکا، اداره تنگه هرمز به جمهوری اسلامی سپرده شده است.»
او همچنین از سایر طرفها خواست در مدیریت این آبراه دخالت نکنند.
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