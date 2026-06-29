معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه «در سانحه رانندگی» کشته شد
خبرگزاری فارس گزارش داد که محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه، دوشنبه «در یک سانحه رانندگی بر اثر واژگونی خودرو» در یکی از جادههای استان کرمان کشته شد.
خبرگزاری فارس گزارش داد که محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه، دوشنبه «در یک سانحه رانندگی بر اثر واژگونی خودرو» در یکی از جادههای استان کرمان کشته شد.
خبرورزشی گزارش داده که امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال، پیش از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ یک میلیون دلار از پاداش دو میلیون دلاری فدراسیون فوتبال برای صعود به جام جهانی را دریافت کرده است. همچنین بازیکنان و سایر اعضای تیم ملی نیز یک میلیون دلار دیگر را دریافت کردند.
در این گزارش آمده: «طبق اخبار رسیده، امیر قلعهنویی که در پایان دیدار با مصر اعلام کرد خدا با او سر ناسازگاری دارد مبلغ پاداش حضور تیم ملی در جام جهانی را تمام و کمال (معادل ریالی یک میلیون دلار به ارزش روز بازار ارز) دریافت کرده است.»
به نوشته خبرورزشی، قلعهنویی و بازیکنان درحالی این پاداش را گرفتهاند که به دلیل تشدید تحریمها در ماههای اخیر و محدودیتهای شدیدتر اخیر بانکی، حتی این مبلغ پاداش فیفا هنوز در اختیار فدراسیون فوتبال هم قرار نگرفته «اما اعضای هیات رییسه به منظور ایجاد روحیه بیشتر و تقویت سرمربی تیم با تامین بودجه، این مبلغ را به حساب اعضای تیم ملی از جمله امیر قلعهنویی واریز کردند اما تیم ملی نهتنها از گروه خود صعود نکرد بلکه حتی موفق به کسب یک پیروزی هم نشد و در نهایت از رسیدن به مرحله یکشانزدهم نهایی هم باز ماند.»
پیشتر فوتبال ۳۶۰ گزارش داده بود که امیر قلعهنویی پیش از بازی با نیوزیلند شرط کرده بود که باید پاداش یک میلیون دلاری برای صعود به جام جهانی را دریافت کند تا حاضر شود تیم ملی را در این مسابقه هدایت کند اما این گزارش از سوی فدراسیون فوتبال تکذیب شد.
بازداشت دهها مقام عراقی در «عملیات سپیدهدم» بیش از آنکه صرفا پروندهای قضایی باشد، آزمونی برای دولت علی زیدی است و این پرسش را پیش میکشد که آیا کارزار ضدفساد او که صبح هفتم تیر علنی شد، به شبکههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی میرسد یا در سطح مقامهای سیاسی میماند؟
حمله بامداد یکشنبه تحت عنوان «عملیات سپیدهدم» برای بازداشت مسئولان عراقی متهم به فساد، با بازداشت ۶۷ نفر، از جمله ۱۷ عضو پارلمان عراق، تا شامگاه یکشنبه ادامه یافت.
این بزرگترین موج بازداشت مقامهای سیاسی و دولتی عراق در سالهای اخیر به شمار میرود؛ عملیاتی که از ساعات نخست اجرای آن، اخبار ضدونقیض و گمانهزنیهای گستردهای را درباره اهداف، ابعاد و پیامدهای آن در فضای سیاسی عراق به راه انداخت.
شیخ عبدالله الجغیفی، مشاور کمیته امنیت استانداری الانبار عراق، ضمن اعلام حمایت از این عملیات، در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال گفت: «هر کس مرتکب فساد یا تخلف شده باشد باید پاسخگو شود.»
او با تمجید از کارزار «عملیات سپیدهدم» تاکید کرد هدف نخستوزیر عراق پایان دادن به فسادی است که سالها به مردم این کشور آسیب زده است. الجغیفی در عین حال تاکید کرد حمایت او از این روند مشروط به آن است که «این عملیات نه تنها متوقف نشود، بلکه حتی در برابر گروهها و چهرههای بانفوذ نیز ادامه پیدا کند».
بازتاب دستگیر شدن مقامات متهم به فساد در عراق بسیار گسترده بود. برخی بلافاصله احتمال نقش یا نظارت آمریکا بر این پرونده را مطرح کردند. از یک سو، بازداشتها بر پایه اعترافات عدنان الجمیلی آغاز شد و از سوی دیگر، یکی از بازداشتشدگان، علی بهادلی، پیشتر از سوی آمریکا به اتهام کمک به قاچاق نفت جمهوری اسلامی و انتقال میلیاردها دلار به خزانه ایران تحریم شده بود.
در همین چارچوب، یک منبع آگاه از بغداد، یکشنبه هفتم تیر در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کرد «این عملیات پس از سفر اخیر تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهوری آمریکا، به عراق و دیدار او با علی زیدی، نخستوزیر این کشور، انجام شده است». به گفته این منبع، در میان بازداشتشدگان، «مقامهایی وابسته به احزاب شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی نیز حضور دارند.»
در نتیجه، بسیاری از ناظران این عملیات را صرفا یک پرونده قضایی نمیدانند، بلکه آن را همزمان تلاشی برای پاسخ به فشارهای خارجی، مدیریت بحران اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی به دولت جدید ارزیابی میکنند.
بر اساس گزارش رسانههای عراقی، در مرحله نخست عملیات، بخش عمده بازداشتشدگان از چهرههای نزدیک به محمد شیاع السودانی، نخستوزیر سابق عراق، هستند. در همین راستا، برخی منابع آگاه احتمال دادند این پروندهها با تنشهای اخیر در «بیت شیعی» و اختلافات داخلی میان جریانها، از جمله نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، مرتبط باشد.
با این حال، هم نوری المالکی، هم محمد شیاع السودانی و هم دیگر مقامات سُنی و کُرد، از اجرای این عملیات حمایت کرده و آن را به نخستوزیر جدید تبریک گفتهاند.
برخلاف بسیاری از پروندههای فساد در سالهای گذشته که در همان مراحل اولیه متوقف شدند، دامنه بازداشتهای «عملیات سپیدهدم» از مدیران اجرایی فراتر رفت و اعضای پارلمان و چهرههای بانفوذ سیاسی را نیز دربر گرفت؛ موضوعی که باعث شده برخی آن را کمسابقهترین کارزار ضدفساد سالهای اخیر عراق توصیف کنند.
این عملیات در شرایطی انجام میشود که عراق سالهاست با فساد گسترده، نفوذ احزاب در ساختار دولت و بحران اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. پیامدهای جنگ اخیر در منطقه، کاهش درآمدهای نفتی و فشار بر منابع مالی دولت نیز این وضعیت را دشوارتر کرده و دولت عراق را با یکی از سختترین شرایط مالی سالهای اخیر روبهرو کرده است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی عراق، ذخایر ارزی این کشور از ۱۰۰.۳۴ میلیارد دلار در آغاز سال فروردین ۱۴۰۵ به ۹۷.۸۱ میلیارد دلار در پایان نیمه اردیبهشت ۱۴۰۵ کاهش یافته؛ یعنی تنها ظرف تقریبا یک ماه حدود ۲.۵۳ میلیارد دلار از ذخایر ارزی عراق کاسته شده است.
در همین رابطه، شاهو قرهداغی، پژوهشگر و مشاور مرکز مطالعات و تحقیقات عراق، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت، علی زیدی برای مدیریت وضعیت اقتصادی کشور فعلی در نتیجه حوادث اخیر منطقهای، نیازمند بازگرداندن بخشی از اموال و منابع مالی از دسترفته در پروندههای فساد دولتهای گذشته است و وخیمتر شدن وضعیت ذخایر ارزی پس از جنگ و کاهش درآمدهای نفتی، یکی از مهمترین انگیزههای آغاز این عملیات به شمار میرود.
این تحولات در آستانه سفر برنامهریزیشده علی زیدی به واشینگتن رخ داد؛ سفری که قرار است ماه آینده میلادی انجام شود، هرچند زمان دقیق آن هنوز مشخص نیست. به نظر میرسد «عملیات سپیدهدم» میتواند تلاشی برای تقویت موقعیت زیدی پیش از دیدار با دونالد ترامپ باشد؛ بهویژه آنکه ترامپ طی ماههای اخیر آشکارا از دولت جدید او حمایت کرده است.
با وجود این، عملیات سپیدهدم تاکنون به رهبران و فرماندهان گروههای مسلح یا چهرههای کلیدی نزدیک به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نرسیده است.
این در حالی است که این گروهها نیز سالهاست به داشتن شبکههای گسترده اقتصادی، قاچاق نفت و نفوذ در بخشهایی از ساختار اقتصادی و امنیتی عراق متهم هستند، اما تاکنون نامی از رهبران آنها در فهرست بازداشتشدگان دیده نشده است.
رحیم العبودی، از اعضای ارشد جریان حکمت ملی عراق در مصاحبه با شبکه خبری رووداو تایید کرد هیچ عملیاتی بدون هماهنگی با ائتلاف جریانهای شیعی انجام نمیشود.
بر مبنای اظهارات این مقام همسو با جمهوری اسلامی، پرسش اصلی همچنان بیپاسخ است: آیا این کارزار تنها به پروندههای فساد اداری محدود میماند یا به شبکههای اقتصادی و امنیتی گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی نیز خواهد رسید؟
عمر الجنابی، روزنامهنگار شناختهشده مخالف گروههای مسلح که پس از اعتراضات مردمی اکتبر ۲۰۱۹ ناچار به ترک عراق شد، در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره احتمال رسیدن عملیات به شبهنظامیان مرتبط با تهران گفت: «آنچه اتفاق افتاد، بازتابی از شرایط جدید منطقهای و بینالمللی پس از جنگ ایران است.»
به گفته او بدون تغییر موازنه منطقهای پس از جنگ، چنین برخوردی با چهرههای نزدیک به جمهوری اسلامی ممکن نبود.
از همین رو، سرنوشت واقعی عملیات سپیدهدم نه با شمار بازداشتها، بلکه با پاسخ به یک پرسش تعیین خواهد شد؛ آیا دولت علی زیدی حاضر است این کارزار را به شبکههای اقتصادی و رهبران گروههای مسلح نیز گسترش دهد، یا این عملیات در همین مرحله متوقف خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش، نهتنها سرنوشت «عملیات سپیدهدم»، بلکه میزان آمادگی دولت علی زیدی برای رویارویی با شبکههای قدرت، فساد و نفوذ در عراق را نیز روشن خواهد کرد.
کشتهشدن علی خامنهای و دهها مقام ارشد نظامی، امنیتی و حکومتی، نه فقط جمهوری اسلامی که تاریخ سیاسی معاصر ایران را وارد دوران جدیدی کرده است.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، درباره اهمیت و پیامدهای حذف دیکتاتور ایران و همراهانش توضیح میدهد:
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دوشنبه در نشست با فرماندهان ارشد ارتش گفت: «برخی میگفتند اگر شروط حماس را نپذیری، راهی برای بازگرداندن همه گروگانها نداری. شرط حماس این بود که از غزه خارج شویم و در مقابل همه گروگانها را تحویل بگیریم. میگفتند این میتواند یک پیروزی بزرگ باشد، اما من گفتم این یک شکست بزرگ است و نمیتوان شکست را پیروزی جلوه داد.»
او افزود: «گفتم تنها راه، ترکیب فشار نظامی بسیار شدید با فشار دیپلماتیک و در صورت امکان، جلب حمایت آمریکا است. این کار همیشه آسان نبود.»
نتانیاهو ادامه داد: «اگر آن رویکرد را میپذیرفتیم و پس از یک یا دو یا سه سال دوباره بازمیگشتیم، محمد الضیف، یحیی سنوار، اسماعیل هنیه، حسن نصرالله، علی خامنهای و بشار اسد همگی همچنان در جای خود، با تمام تسلیحات و آمادگیشان باقی میماندند. من این را یک فاجعه میدانستم. اما معتقد بودم میتوانیم همه گروگانها را آزاد کنیم و در نهایت نیز با همان روشی که میدانید، این کار را انجام دادیم.»
تیراندازی در یک مرکز خدمات حمایتی کودکان و نوجوانان در شمال آلمان دستکم ۶ کشته بر جای گذاشت. پلیس در بیانیهای اعلام کرد مظنون اصلی بازداشت شده و دو نفر دیگر نیز به ظن دست داشتن در این حادثه مشمول «اقدامات پلیسی» شدهاند. انگیزه دستگیرشدگان در دست بررسی است.
پلیس آلمان تیراندازی دوشنبه هشتم تیر در شهر اشتاده، در ۴۰ کیلومتری غرب هامبورگ، را «حادثهای با چندین قربانی» توصیف کرد و گفت انگیزه آن هنوز روشن نیست.
نشریه اشپیگل نیز به نقل از اطلاعاتی که به دست آورده، گزارش داد این تیراندازی به احتمال زیاد ریشهای شخصی دارد و انگیزهای سیاسی یا افراطگرایانه در آن مطرح نیست.
بر اساس گزارشهای اولیه رسانههای آلمان، چهار زن و یک مرد در این تیراندازی کشته شدند. پلیس بعدتر اعلام کرد یک قربانی دیگر، که او نیز بزرگسال بود، بر اثر جراحات در بیمارستان جان باخته است.
به گفته پلیس، این تیراندازی در یک مرکز خدمات حمایتی کودکان و نوجوانان در شهر اشتاده رخ داد؛ مرکزی که شامل اقامتگاه موقت برای زنان باردار یا مادران جوان همراه با کودکانشان است.
تصاویری که روزنامه آلمانی بیلد منتشر کرد، خودرویی را نشان میدهد که با لاستیک پنچر در جادهای پوشیده از درخت بهآرامی متوقف میشود. در ادامه، نیروهای مسلح پلیس به سمت خودرو میدوند و دو نفر را بازداشت میکنند.
پلیس محدوده اطراف این مرکز را در خیابانی سنگفرششده با خانههای آجری قرمز مسدود کرد. کارشناسان پزشکی قانونی با لباسهای سفید و نیروهای پلیس با لباس شخصی نیز در محل حادثه حاضر شدند.
تیراندازیهای جمعی در آلمان نادر است، هرچند بیسابقه نیست.
در سال ۲۰۲۳، یک مرد مسلح در هامبورگ شش نفر را در کشت و سپس خودکشی کرد. در سال ۲۰۱۶ نیز یک مرد ۱۸ ساله آلمانی-ایرانی که به کشتارهای جمعی وسواس داشت، دستکم ۹ نفر را در مونیخ کشت.
سه روز پیش از این تیراندازی، دادگاهی در آلمان یک پزشک اهل عربستان سعودی را بهدلیل حمله به بازار کریسمس شهر ماگدبورگ در سال ۲۰۲۴ به حبس ابد محکوم کرد. این پزشک یک خودروی اجارهای بیاِمو را در بازار تاریخی کریسمس به میان جمعیت راند. این حمله ۶ کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت.
خرداد ۱۴۰۴ نیز زنی با چاقو به مسافران حاضر در ایستگاه مرکزی قطار هامبورگ حمله کرد. این حادثه کشتهای در پی نداشت اما دستکم ۱۸ نفر زخمی شدند. پلیس بلافاصله پس از این حادثه، مظنون را زنی ۳۹ ساله و آلمانی معرفی کرد که بدون هیچگونه مقاومت در محل حادثه دستگیر شد.