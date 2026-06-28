گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، یک‌شنبه هفتم تیر با استقبال از این تصمیم در بیانیه‌ای نوشت: «برای انجام کار درست هیچ‌وقت دیر نیست.»

در این بیانیه آمده است: «این نسل‌کشی هولناک که بیش از یک قرن پیش رخ داد و درباره واقعیت‌های تاریخی آن عملا هیچ اختلافی وجود ندارد، به کشته شدن یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و نابودی میراثی کهن و ارزشمند از فرهنگ و تاریخ انجامید.»

سعار از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و دیگر اعضای کابینه به‌دلیل تصویب این طرح قدردانی کرد و گفت به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه در سال‌های پایانی امپراتوری عثمانی، «وظیفه‌ای اخلاقی» برای یهودیان و دولت اسرائیل به شمار می‌رود.

وزیر امور خارجه اسرائیل هفته گذشته اعلام کرده بود طرح به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه را برای تصویب به کابینه ارائه خواهد کرد.

100 %

واکنش احتمالی ترکیه

پایگاه خبری تایمز اسرائیل هفتم تیر گزارش داد تصمیم اخیر دولت نتانیاهو بی‌تردید با واکنش ترکیه روبه‌رو خواهد شد.

ارامنه سال‌هاست می‌کوشند کشتارهای اوایل قرن بیستم که بنا بر برآوردها جان حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را گرفت، در سطح بین‌المللی به‌عنوان «نسل‌کشی» شناخته شود.

در مقابل، ترکیه همواره این موضوع را رد کرده و تاکید دارد کشتارها، بازداشت‌ها و تبعیدهای اجباری ارامنه مصداق نسل‌کشی نبوده است.

تایمز اسرائیل نوشت دولت اسرائیل در گذشته به‌دلیل نگرانی از آسیب دیدن روابطش با آنکارا، از به رسمیت شناختن کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانی اول به‌عنوان «نسل‌کشی» خودداری می‌کرد.

با این حال، روابط دو کشور به‌ویژه از زمان به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان و سپس در پی حمله هفتم اکتبر حماس و جنگ غزه، به تیرگی گراییده است .

نتانیاهو ششم تیر در پاسخ به پرسشی درباره موضع خود نسبت به این طرح گفت هرگز تلاشی برای جلوگیری از تصویب آن یا پیشنهادهای مشابه پیشین نکرده و از به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه حمایت می‌کند.

او در عین حال از پاسخ به این پرسش که آیا نگران واکنش آنکارا است یا خیر، خودداری کرد.

شهریور ۱۴۰۴، نتانیاهو در یک مصاحبه ویدیویی اعلام کرده بود نسل‌کشی ارامنه، آشوریان و یونانیان در اوایل قرن بیستم را به رسمیت می‌شناسد.

در سوی دیگر، ترکیه اظهارات نخست‌وزیر اسرائیل را محکوم کرد و آن را «سوءاستفاده سیاسی از تاریخ» خواند.

تاکنون بیش از ۳۰ کشور، از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان، هلند، ایتالیا، یونان، مکزیک، لبنان، سوریه، کانادا و شیلی، کشتار ارامنه در اوایل قرن بیستم را به‌عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخته‌اند.