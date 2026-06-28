این روزنامه یک‌شنبه هفتم تیر نوشت درگیری‌های اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی موجب نگرانی مالکان کشتی‌ها شده و چشم‌انداز بازگشایی تنگه هرمز را با ابهام روبه‌رو کرده است.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ازسرگیری تردد شناورها در این آبراه راهبردی، «دستاورد کلیدی» تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن به شمار می‌رفت.

بر اساس بند پنجم این تفاهم‌نامه، جمهوری اسلامی متعهد شده است با به‌کارگیری تمام تلاش خود، برای ۶۰ روز زمینه عبور ایمن کشتی‌های تجاری میان خلیج فارس و دریای عمان را بدون دریافت عوارض فراهم کند.

در این یادداشت تفاهم همچنین تصریح شده است تردد کشتی‌های تجاری بلافاصله از سر گرفته می‌شود و با رفع موانع فنی و نظامی و انجام مین‌روبی از سوی جمهوری اسلامی، عبور و مرور عادی کشتی‌ها از تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز به‌طور کامل برقرار خواهد شد.

تنش بر سر مسیرهای جایگزین در تنگه هرمز

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هفتم تیر در نشست خبری مشترک با فواد حسین، همتای عراقی خود، در بغداد گفت بر پایه تفاهم‌نامه اخیر، تنگه هرمز «تحت مدیریت» جمهوری اسلامی است و پس از رفع موانع، به ظرفیت پیش از جنگ بازمی‌گردد.

او افزود: «این ترتیبات در حال اتخاذ و اجراست و مسئولیت آن با جمهوری اسلامی است و هیچ نهاد یا کشور دیگری بر اساس یادداشت تفاهم در این خصوص مسئولیتی ندارد.»

جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دو شناور را در آب‌های منطقه هدف قرار داد؛ یک کشتی کانتینربر و یک نفتکش حامل نفت قطر، کشوری که در مذاکرات تهران و واشینگتن نقش میانجی دارد.

در پاسخ، آمریکا مواضع نظامی حکومت ایران را در امتداد سواحل تنگه هرمز هدف قرار داد. پس از آن، جمهوری اسلامی دست به حملاتی علیه کویت و بحرین زد.

مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، هفتم تیر در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز هشدار داد اگر جمهوری اسلامی کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز یا پایگاه‌های آمریکا را تهدید کند، واشینگتن به هدف قرار دادن زیرساخت‌های نظامی حکومت ایران ادامه خواهد داد.

با این حال، محمد امرسی، کارشناس مسائل ایران و عضو شورای مشورتی جهانی مرکز ویلسون، در مصاحبه با وال‌استریت ژورنال گفت با وجود تشدید تنش‌ها، به نظر می‌رسد اوضاع تاکنون «مدیریت شده است».

در روزهای اخیر، اعلام مسیرهای جایگزین از سوی عمان برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، واکنش مقام‌های حکومت ایران را در پی داشته است.

فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، ششم تیر در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت فشار تهران بر مسیرهای کشتیرانی مرتبط با عمان با هدف وادار کردن این کشور به پذیرش سازوکار مورد نظر سپاه پاسداران و هدایت کشتی‌ها به مسیرهای تحت کنترل جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس چهارم تیر نوشت ایجاد مسیر جایگزین در تنگه هرمز، اهرم فشار تهران در مذاکرات را از بین می‌برد.

کشته شدن یک نیروی ارتش قطر

وزارت کشور قطر هفتم تیر در بیانیه‌ای اعلام کرد یک شهروند این کشور به‌دنبال «عملیات نظامی در منطقه» جان خود را از دست داده است.

بر پایه این بیانیه، گشت‌های دریایی قطر شامگاه ششم تیر پس از آنکه یک شناور حامل دو سرنشین در زمان مقرر بازنگشت، عملیات جست‌وجو را آغاز کردند.

به گفته وزارت کشور قطر، تیم‌های جست‌وجو و نجات دریایی بامداد هفتم تیر شناور مفقودشده را پیدا کردند.

بررسی‌ها نشان داد یک شهروند قطری بر اثر جراحات ناشی از ترکش عملیات نظامی در منطقه جان باخت. یک «شهروند عرب» مقیم قطر نیز در این رویداد زخمی و به بیمارستان منتقل شد.

وزارت کشور قطر محل وقوع این حادثه را اعلام نکرد و توضیحی نیز درباره ارتباط احتمالی آن با حملات اخیر جمهوری اسلامی ارائه نداد.