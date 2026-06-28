وزارت امور خارجه بحرین روز یکشنبه ۷ تیر ماه در بیانیه‌ای، حمله دوباره جمهوری اسلامی به خاک این کشور با موشک‌های بالستیک و پهپاد را به شدت محکوم کرد و آن را نشانه‌ای از «الگوی نظام‌مند تجاوز» تهران به حاکمیت و امنیت بحرین دانست.

در این بیانیه آمده است که تکرار این حملات نشان می‌دهد اقدامات جمهوری اسلامی «حادثه‌ای منفرد» نبوده، بلکه بخشی از سیاستی عمدی برای نقض حاکمیت بحرین است. منامه همچنین جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات خود ذیل یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و نیز قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متهم کرد و گفت این حمله تنها یک روز پس از آن صورت گرفته که تهران بار دیگر بر پایبندی به آتش‌بس دائم عملیات نظامی و احترام به حاکمیت کشورهای منطقه تاکید کرده بود.

وزارت خارجه بحرین با درخواست برگزاری نشست فوری شورای امنیت، از این نهاد خواست برای اجرای قطعنامه ۲۸۱۷ و پایان دادن به آنچه «تجاوز مستمر جمهوری اسلامی» خواند، اقدام کند. این وزارتخانه همچنین تاکید کرد حمله به بحرین تنها این کشور را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه امنیت همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس را تهدید می‌کند و بر اساس توافق‌نامه دفاع مشترک این شورا، حمله به هر عضو، حمله به همه اعضا محسوب می‌شود. بحرین در پایان اعلام کرد حق دفاع مشروع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود را محفوظ می‌داند و جمهوری اسلامی را مسئول هرگونه تشدید تنش‌های بعدی معرفی کرد.

هم‌زمان، وزارت امور خارجه کویت نیز با انتشار بیانیه‌ای، حملات مکرر جمهوری اسلامی به خاک این کشور را به شدت محکوم کرد و اعلام کرد آخرین مورد از این حملات بامداد یکشنبه رخ داده و حاکمیت ملی کویت را نقض کرده است. در این بیانیه آمده است که این حملات در حالی انجام می‌شود که تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها ادامه دارد و چنین اقداماتی تهدیدی مستقیم علیه امنیت، ثبات و سلامت شهروندان کویت به شمار می‌رود. وزارت خارجه کویت همچنین تاکید کرد این کشور حق کامل خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم به منظور حفظ امنیت و دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود محفوظ می‌داند.

این بیانیه‌ها پس از آن منتشر شدند که سپاه پاسداران اعلام کرد بامداد یکشنبه با موشک‌های بالستیک و پهپاد به هشت زیرساخت ارتش آمریکا، از جمله پایگاه علی‌السالم در کویت و مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین، حمله کرده است. سپاه این حملات را پاسخی به حملات چند ساعت پیش آمریکا به مواضع ساحلی جمهوری اسلامی دانست و هشدار داد در صورت تکرار حملات آمریکا، پاسخ‌های شدیدتری خواهد داد. هم‌زمان ارتش کویت از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای «خصمانه» توسط سامانه‌های پدافند هوایی خود خبر داد.

در مقابل، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه‌ای، حملات هوایی آمریکا به تاسیسات نظامی در جنوب ایران را محکوم و واشینگتن را به نقض منشور سازمان ملل و بند نخست تفاهم‌نامه اسلام‌آباد متهم کرد. این وزارتخانه تاکید کرد جمهوری اسلامی بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، حق دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود را محفوظ می‌داند.

دور تازه تنش‌ها پس از آن آغاز شد که فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد جنگنده‌های این کشور در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به نفتکش «ام‌تی کی‌کو»، ۱۰ هدف نظامی ایران در اطراف تنگه هرمز، از جمله سامانه‌های پدافندی، مراکز ارتباطی، تاسیسات پهپادی و قابلیت‌های مین‌گذاری را هدف قرار داده‌اند. واشینگتن می‌گوید این حملات برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز انجام شده است، در حالی که تهران تاکید دارد آمریکا با حمله به مواضع ساحلی جمهوری اسلامی، آتش‌بس و تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرده است. این تبادل حملات، نگرانی‌ برخی کشورها درباره فروپاشی آتش‌بس و توقف روند مذاکرات میان دو طرف را افزایش داده است.

