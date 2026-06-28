اختلاف بر سر خلع سلاح حزبالله، آینده توافق لبنان و اسرائیل را مبهم کرد
محمد قائدی، مدرس روابط بینالملل، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت مخالفت حزبالله با خلع سلاح، اجرای توافق میان لبنان و اسرائیل را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
محمد قائدی، مدرس روابط بینالملل، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت مخالفت حزبالله با خلع سلاح، اجرای توافق میان لبنان و اسرائیل را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران گفت از اینکه دولت به سپاه نفت داده باشد اطلاعی ندارم و بعید میدانم چنین موضوعی صحت داشته باشد.
محبی تصریح کرد: وظیفه دولت، پشتیبانی از نیروهای نظامی برای انجام ماموریتهایشان است. سپاه برای تجهیز و پشتیبانی از یگانهای مختلف خود به بودجه نیاز دارد و دولت موظف است این بودجه را تامین کند. دولت موظف به حمایت از نیروهای مسلح است و در شرایطی که کشور با ابرقدرتها درگیر جنگ باشد، این حمایت اهمیت بیشتری پیدا میکند.
پیشتر مسعود پزشکیان، رییسجمهور در جریان یک سخنرانی گفته بود دولت ۲۰ میلیون بشکه نفت در اختیار نیروی هوافضای سپاه قرار داده است.
در قوانین بودجه، صراحتا به اختصاص نفت به نیروهای مسلح بهویژه سپاه پاسداران اشاره شده است. نیروهای مسلح برای فروش نفت و میعاناتی که قوانین بودجه در اختیار آنها قرار داده است، شرکتهای صوری ایجاد کردند که در برخی موارد، نفت کشور را با تخفیفهای نجومی بهفروش رساندند.
روزنامه شرق در گزارشی نوشت علی معماری، رییس اداره محیط زیست بهبهان، از جان باختن تقی چنگلوایی از داوطلبان مردمی، حین خاموش کردن آتشسوزی منطقه شکار ممنوع بدیل خبر داد و گفت این فرد بر اثر سوختگی شدید جان خود را از دست داد. او همچنین آتشسوزی این منطقه را «عمدی» دانست.
معماری اضافه کرد آتشسوزی که از شامگاه جمعه پنجم تیر در شمال بهبهان آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
او گفت: چنگلوایی، از اهالی روستای اسدآباد، هنگام مشارکت در عملیات اطفای حریق بر اثر تغییر جهت باد در میان آتش گرفتار شد و به دلیل سوختگی شدید در بیمارستان جان باخت.
معماری با بیان اینکه هنوز وسعت منطقه دچار حریق برآورد نشده، گفت خط آتش حدود ۹ کیلومتر است، اما به دلیل پراکندگی کانونهای آتش، تعیین مساحت منطقه سوخته به بررسیهای بیشتر نیاز دارد.
عباس عراقچی، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی برای دیدارهای رسمی وارد بغداد شد. طبق اعلام رسمی قرار است عراقچی در این سفر با مقامهای ارشد عراق درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی رایزنی و تبادل نظر خواهد کرد.
همچنین انجام هماهنگی های لازم با مقامهای عراقی برای برگزاری مراسم تشییع جنازه نمادین علی خامنهای در شهرهای کربلا، کاظمین، نجف و سامرا، از جمله موضوعات دستور کار این سفر است.
بحرین با محکوم کردن حمله دوباره موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به خاک این کشور، تهران را به نقض تعهدات خود در تفاهمنامه اسلامآباد و قطعنامه شورای امنیت متهم کرد و خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت برای رسیدگی به این حملات شد.
وزارت امور خارجه بحرین روز یکشنبه ۷ تیر ماه در بیانیهای، حمله دوباره جمهوری اسلامی به خاک این کشور با موشکهای بالستیک و پهپاد را به شدت محکوم کرد و آن را نشانهای از «الگوی نظاممند تجاوز» تهران به حاکمیت و امنیت بحرین دانست.
در این بیانیه آمده است که تکرار این حملات نشان میدهد اقدامات جمهوری اسلامی «حادثهای منفرد» نبوده، بلکه بخشی از سیاستی عمدی برای نقض حاکمیت بحرین است. منامه همچنین جمهوری اسلامی را به نقض تعهدات خود ذیل یادداشت تفاهم اسلامآباد و نیز قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متهم کرد و گفت این حمله تنها یک روز پس از آن صورت گرفته که تهران بار دیگر بر پایبندی به آتشبس دائم عملیات نظامی و احترام به حاکمیت کشورهای منطقه تاکید کرده بود.
وزارت خارجه بحرین با درخواست برگزاری نشست فوری شورای امنیت، از این نهاد خواست برای اجرای قطعنامه ۲۸۱۷ و پایان دادن به آنچه «تجاوز مستمر جمهوری اسلامی» خواند، اقدام کند. این وزارتخانه همچنین تاکید کرد حمله به بحرین تنها این کشور را هدف قرار نمیدهد، بلکه امنیت همه اعضای شورای همکاری خلیج فارس را تهدید میکند و بر اساس توافقنامه دفاع مشترک این شورا، حمله به هر عضو، حمله به همه اعضا محسوب میشود. بحرین در پایان اعلام کرد حق دفاع مشروع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود را محفوظ میداند و جمهوری اسلامی را مسئول هرگونه تشدید تنشهای بعدی معرفی کرد.
همزمان، وزارت امور خارجه کویت نیز با انتشار بیانیهای، حملات مکرر جمهوری اسلامی به خاک این کشور را به شدت محکوم کرد و اعلام کرد آخرین مورد از این حملات بامداد یکشنبه رخ داده و حاکمیت ملی کویت را نقض کرده است. در این بیانیه آمده است که این حملات در حالی انجام میشود که تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنشها ادامه دارد و چنین اقداماتی تهدیدی مستقیم علیه امنیت، ثبات و سلامت شهروندان کویت به شمار میرود. وزارت خارجه کویت همچنین تاکید کرد این کشور حق کامل خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم به منظور حفظ امنیت و دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود محفوظ میداند.
این بیانیهها پس از آن منتشر شدند که سپاه پاسداران اعلام کرد بامداد یکشنبه با موشکهای بالستیک و پهپاد به هشت زیرساخت ارتش آمریکا، از جمله پایگاه علیالسالم در کویت و مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین، حمله کرده است. سپاه این حملات را پاسخی به حملات چند ساعت پیش آمریکا به مواضع ساحلی جمهوری اسلامی دانست و هشدار داد در صورت تکرار حملات آمریکا، پاسخهای شدیدتری خواهد داد. همزمان ارتش کویت از رهگیری موشکها و پهپادهای «خصمانه» توسط سامانههای پدافند هوایی خود خبر داد.
در مقابل، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیهای، حملات هوایی آمریکا به تاسیسات نظامی در جنوب ایران را محکوم و واشینگتن را به نقض منشور سازمان ملل و بند نخست تفاهمنامه اسلامآباد متهم کرد. این وزارتخانه تاکید کرد جمهوری اسلامی بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، حق دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود را محفوظ میداند.
دور تازه تنشها پس از آن آغاز شد که فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد جنگندههای این کشور در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به نفتکش «امتی کیکو»، ۱۰ هدف نظامی ایران در اطراف تنگه هرمز، از جمله سامانههای پدافندی، مراکز ارتباطی، تاسیسات پهپادی و قابلیتهای مینگذاری را هدف قرار دادهاند. واشینگتن میگوید این حملات برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز انجام شده است، در حالی که تهران تاکید دارد آمریکا با حمله به مواضع ساحلی جمهوری اسلامی، آتشبس و تفاهمنامه اسلامآباد را نقض کرده است. این تبادل حملات، نگرانی برخی کشورها درباره فروپاشی آتشبس و توقف روند مذاکرات میان دو طرف را افزایش داده است.
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در منطقه نبطیه در جنوب لبنان چند عضو مسلح حزبالله را که به گفته ارتش به آرپیجی مجهز بودند، هدف قرار داده و کشتهاند.
بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، نیروهای یگان اگوز این افراد را در نزدیکی منطقه امنیتی محل استقرار نیروهای اسرائیلی شناسایی کردند و سپس نیروی هوایی با هدایت نیروهای زمینی، ساختمان محل استقرار آنها را هدف قرار داد.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور در عملیاتی جداگانه، یک پرتابگر متعلق به حزبالله را که آن را تهدیدی برای نیروهای اسرائیلی توصیف کرد، در همان منطقه منهدم کردهاند.
ارتش اسرائیل تاکید کرد به اقدامات خود برای رفع تهدیدهای ناشی از حزبالله ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد این گروه به نیروها یا شهروندان اسرائیلی آسیب برساند.