همزمان با تشدید اختلافات در حاکمیت جمهوری اسلامی درباره روند گفتوگوها میان تهران و واشینگتن، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با صدور اطلاعیهای، به بیانیه اخیر دهها عضو این نهاد واکنش نشان داد و آن را خارج از روال معمول مجلس خبرگان دانست.
دبیرخانه مجلس خبرگان یکشنبه هفتم تیر با تشریح سازوکار انتشار مواضع این نهاد اعلام کرد بر اساس آییننامه داخلی، بیانیههای مجلس خبرگان یا از طریق صحن مجلس به اطلاع عموم میرسد یا در فاصله میان اجلاسیهها، در موضوعات حساس سیاسی و اجتماعی، با امضای رییس مجلس، هیاترییسه یا دبیرخانه منتشر میشود.
این نهاد افزود انتشار بیانیه از سوی نمایندگان با عنوان «جمعی از اعضای خبرگان»، در طول ادوار این مجلس مرسوم نبوده است.
در ادامه اطلاعیه آمده است: «انتظار میرفت بانیان محترم تهیه و انتشار این بیانیه، وحدت خبرگان را حفظ کرده و همانگونه که به آنان پیشنهاد داده شد، اقدام مینمودند و بیانیه مذکور پس از بحث و تبادل نظر بیشتر بهصورت مرسوم از سوی دبیرخانه یا هیاترییسه خبرگان انتشار مییافت تا ابهامی در جامعه ایجاد نشود.»
۶۶ عضو مجلس خبرگان ششم تیر در بیانیهای، خواستار خروج پرونده هستهای از دستور کار مذاکرات شدند و با بازگشایی تنگه هرمز مخالفت کردند.
آنها همچنین با «مهدور الدم» خواندن دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، قتل آنان را بر «هر مکلفی که به آنان دسترسی یابد»، واجب شمردند.
مجلس خبرگان رهبری ۸۸ عضو دارد.
«خطوط ترسیمشده» مجتبی خامنهای در مذاکرات رعایت شود
دبیرخانه مجلس خبرگان در ادامه اطلاعیه خود، از نحوه انتشار بیانیه ۶۶ نماینده انتقاد کرد و گفت درباره نمایندگانی که نامشان در میان امضاکنندگان دیده نمیشود، «سوالاتی در اذهان ایجاد شده است».
این نهاد افزود نمایندگانی که بیانیه را امضا نکردهاند، «با اصل محتوا مخالفتی ندارند، اما یا به روش کار معترض بودهاند یا اساسا در جریان امر قرار نگرفتهاند».
دبیرخانه مجلس خبرگان در عین حال تاکید کرد «نظر مُطاع» و «خطوط ترسیمشده» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، باید در مذاکرات بهطور کامل رعایت شود و مسئولان «ذرهای نسبت به عهدشکنی دشمنان کوتاه نیایند».
۲۸ خرداد، مجتبی خامنهای در پیامی مکتوب اعلام کرد با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به تفاهم اخیر با ایالات متحده داشته، با تعهد مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در خصوص «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، با آن موافقت کرده است.
در هفتههای اخیر، گزارشها از وجود شکاف در سطوح حاکمیتی جمهوری اسلامی بر سر روند گفتوگوهای جاری با ایالات متحده، بهویژه در خصوص پرونده هستهای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده، حکایت دارند.
همزمان، غیبت مجتبی خامنهای از انظار عمومی بر ابهامها درباره میزان نقشآفرینی او در مذاکرات افزوده و به بحران مشروعیت حکومت دامن زده است.
روزنامه هاآرتص گزارش داد شرکتهای تسلیحاتی اسرائیل طی سالهای اخیر سامانههای پیشرفته دفاع موشکی و تجهیزات جنگندههای اف-۱۵ را به قطر و عربستان سعودی فروختهاند؛ از جمله سامانهای که برای حفاظت از هواپیمای تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، به کار رفته است.
هاآرتص یکشنبه هفتم تیر نوشت روابط پنهان قطر و اسرائیل شامل صادرات تجهیزات پیشرفته دفاعی اسرائیل بوده که برخی از آنها برای حفاظت از جان امیر قطر به کار گرفته شدهاند.
بر اساس این گزارش، در هنگام سفر امیر قطر به تهران در اسفند ۱۴۰۳، هواپیمای او به سامانه دفاعی هوابرد C-MUSIC ساخت شرکت اسرائیلی «البیت سیستمز» مجهز بود.
این سامانه با شناسایی موشکهای حرارتی زمینبههوا و ارسال پرتو فروسرخ، سامانه هدایت موشک را مختل میکند.
هاآرتص افزود برخلاف امارات متحده عربی، بحرین و مراکش که در چارچوب پیمان ابراهیم روابط رسمی با اسرائیل برقرار کردهاند، قطر و عربستان سعودی روابط دیپلماتیک رسمی با اسرائیل ندارند.
پیشتر در ۱۱ اردیبهشت، روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد اسرائیل سامانههای تسلیحاتی پیشرفته، از جمله یک سامانه لیزری دفاعی، را به امارات متحده عربی ارسال کرده تا در برابر موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی به کار گرفته شود.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، اعلام کرد در صورت تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، آمریکا به هدف قرار دادن زیرساختهای نظامی ایران ادامه خواهد داد.
والتز یکشنبه هفتم تیر در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز گفت: «اگر جمهوری اسلامی حتی برای لحظهای تصور کند رییسجمهور ترامپ در برابر حمله به کشتیرانی بینالمللی یا پایگاههای آمریکا واکنشی نشان نخواهد داد، سخت در اشتباه است.»
او افزود آمریکا در صورت لزوم، به اقدام نظامی برای نابودی زیرساختهایی که بهمنظور «کنترل غیرقانونی یک آبراه بینالمللی» استفاده میشوند، ادامه خواهد داد.
سفیر آمریکا در سازمان ملل به ادامه مذاکرات فنی میان واشینگتن و تهران اشاره کرد و گفت ترامپ همیشه به دیپلماسی فرصت خواهد داد، اما «صبر او ابدی نیست».
والتز تاکید کرد «فکر نکنید ترامپ هیچ گزینهای را از روی میز برخواهد داشت» و افزود هدف این است که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند.
در سوی دیگر، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، پس از حملات بامداد یکشنبه جمهوری اسلامی به بحرین و کویت، در شبکه ایکس نوشت از اقدام سپاه پاسداران در «برخورد کوبنده» با آمریکا حمایت میکند.
او اضافه کرد: «تنگه هرمز به وضعیت قبل برنخواهد گشت و دیگران چارهای جز تمکین به دستورات ایران در تنگه ندارند.»
در روزهای اخیر، تنشها در منطقه بهدنبال حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز بالا گرفته است.
سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، پیشتر اعلام کرد جنگندههای آمریکایی بامداد یکشنبه در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به نفتکش «امتی کیکو»، به ۱۰ هدف نظامی در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن حمله کردند.
مواضع مقامهای جمهوری اسلامی درباره تحولات تنگه هرمز
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هفتم تیر در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود اعلام کرد بر اساس یادداشت تفاهم، تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز و پس از رفع موانع از سوی جمهوری اسلامی، تحت «مدیریت» تهران به وضعیت پیش از جنگ باز خواهد گشت.
محمدرضا محسنی ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به تنشهای اخیر گفت برخی کشورها تلاش کردند مسیرهای جدیدی برای تردد کشتیها در تنگه هرمز و سواحل عمان ایجاد کنند، اما این تحرکات با واکنش جمهوری اسلامی روبهرو شد.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، نیز گفت کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز با هدف حفظ و تقویت قدرت منطقهای در دستور کار قرار گرفته است.
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت جمهوری اسلامی با استفاده از اهرم تنگه هرمز میکوشد موقعیت خود را در مذاکرات با آمریکا تقویت کند.
او افزود تهران با این برآورد که واشینگتن همچنان به حفظ توافق تمایل دارد، خطر گسترش تنشها به جنگی فراگیر را پایین میداند.
تنگه هرمز که پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مسیر عبور حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود، اکنون به یکی از کانونهای اصلی تنشها در منطقه تبدیل شده است.
کمتر از دو هفته پس از امضای یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن، حملات متقابل در خلیج فارس و ادامه درگیریها در لبنان، آینده این تفاهم را با ابهام جدی روبهرو کرده است.
این در حالی است که هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتشبس و تهدید روند دیپلماتیک متهم کردهاند.