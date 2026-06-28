محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفت ما در جنگ اخیر به ظرفیت ژیوپلیتیکی خود، به‌ویژه در تنگه هرمز، پی بردیم و کنترل هوشمند ما بر این تنگه صرفا برای کسب درآمد نیست، بلکه برای حفظ و ارتقای قدرت در منطقه است.

او افزود تصور اینکه دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی پس از انقلاب آغاز شده، «کاملا اشتباه» است؛ آمریکا سال‌ها پیش از انقلاب، در «کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» دولت محمد مصدق را سرنگون کرد.

ما در دو حوزه ساخت داخل و خرید تجهیزات پیشرفته از کشورهای دوست برنامه‌ریزی جدی داریم و قطعا در روزهای آینده از تجهیزات پیشرفته‌تری برخوردار خواهیم شد.

سخنگوی ارتش اضافه کرد در روزهای پایانی جنگ از پهپادهای جدیدی استفاده کردیم که مراحل تحقیقاتی‌شان از گذشته شروع شده بود و توانستیم آنها را وسط جنگ عملیاتی کنیم.

درحالیکه برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در دست نیروی هوافضای سپاه پاسداران است، در حوزه پهپادی، ارتش جمهوری اسلامی نیز توانمندی‌هایی دارد.