رسانههای لبنانی از حمله هوایی اسرائیل به جنوب این کشور خبر دادند
برخی رسانههای لبنانی از حملات هوایی به حومه شهرای شبعا و شویا در شهرستان حاصبیا در جنوب لبنان خبر دادند.
برخی رسانههای لبنانی از حملات هوایی به حومه شهرای شبعا و شویا در شهرستان حاصبیا در جنوب لبنان خبر دادند.
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی با استفاده از اهرم تنگه هرمز در تلاش است موقعیت خود را در مذاکرات با آمریکا تقویت کرده و همزمان تصویری از کنترل و حاکمیت بر این آبراه راهبردی ارائه دهد.
به گفته او، تهران با این برآورد که واشینگتن همچنان به حفظ توافق تمایل دارد، احتمال گسترش تنشها به یک درگیری فراگیر را پایین ارزیابی میکند.
پس از امضای توافق اولیه صلح میان اسرائیل و لبنان، بنیامین نتانیاهو این توافق را دستاوردی راهبردی برای اسرائیل توصیف کرد و گفت هدف آن کاهش نفوذ جمهوری اسلامی و حزبالله در لبنان است.
بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از یک مقام این کشور، نوشت سرعت عقبنشینی از مناطق تحت کنترل ارتش در جنوب لبنان، به نتایج میدانی بستگی دارد.
اسرائیل برای مقابله با نیروهای حزبالله که اکثرا در جنوب لبنان مستقر هستند، علاوه بر حملات هوایی، به صورت زمینی وارد لبنان شده است.
دولت و ارتش لبنان، با وجود اعلام رسمی، تاکنون نتوانستند حزبالله را خلع سلاح کنند.
جمهوری اسلامی، توقف حملات به لبنان را بهعنوان یکی از شروط اصلی تفاهمنامه با آمریکا مطرح کرده است.
تیم ملی مصر در اینستاگرام با انتشار تصویری از محمد صلاح با عینکی مشابه عینکی که شجاع خلیلزاده پس از گل دقیقه ۹۰+۳ به مصر بر صورت داشت، به صعود فراعنه به مرحله بعدی جام جهانی ۲۰۲۶ واکنش نشان داد.
شجاع خلیلزاده، مدافع تیم ملی پس از گل دقایق پایانی بازی ایران - مصر، خوشحالی پرحاشیهای انجام داد که در نهایت با دریافت یک کارت زرد همراه شد.
با این حال، داور پس از بررسی کمکداور ویدیویی، این گل را به دلیل قرار داشتن شجاع خلیلزاده در موقعیت آفساید، تنها با اختلاف ۵ سانتیمتر، مردود اعلام کرد.
مصر در مرحله یک شانزدهم نهایی با استرالیا بازی خواهد کرد.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی گفت ما در جنگ اخیر به ظرفیت ژیوپلیتیکی خود، بهویژه در تنگه هرمز، پی بردیم و کنترل هوشمند ما بر این تنگه صرفا برای کسب درآمد نیست، بلکه برای حفظ و ارتقای قدرت در منطقه است.
او افزود تصور اینکه دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی پس از انقلاب آغاز شده، «کاملا اشتباه» است؛ آمریکا سالها پیش از انقلاب، در «کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» دولت محمد مصدق را سرنگون کرد.
ما در دو حوزه ساخت داخل و خرید تجهیزات پیشرفته از کشورهای دوست برنامهریزی جدی داریم و قطعا در روزهای آینده از تجهیزات پیشرفتهتری برخوردار خواهیم شد.
سخنگوی ارتش اضافه کرد در روزهای پایانی جنگ از پهپادهای جدیدی استفاده کردیم که مراحل تحقیقاتیشان از گذشته شروع شده بود و توانستیم آنها را وسط جنگ عملیاتی کنیم.
درحالیکه برنامه موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی در دست نیروی هوافضای سپاه پاسداران است، در حوزه پهپادی، ارتش جمهوری اسلامی نیز توانمندیهایی دارد.