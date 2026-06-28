نیروهای سرویس مبارزه با تروریسم عراق، با همراهی ارتش و دیگر نهادهای امنیتی، بامداد یکشنبه عملیات گسترده‌ای را در منطقه سبز بغداد و چندین منطقه دیگر آغاز کردند؛ عملیاتی که به بازداشت ده‌ها مقام دولتی، امنیتی و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان عراق انجامید.

یک منبع آگاه در بغداد به ایران‌اینترنشنال گفت تا این لحظه حدود ۳۰ مسئول عراقی در جریان این عملیات بازداشت شده‌اند. به گفته این منبع، در میان بازداشت‌شدگان چهره‌هایی وابسته به احزاب شیعه نزدیک به حکومت ایران نیز حضور دارند.

رسانه‌های عراقی نیز تایید کرده‌اند که برادر محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر پیشین عراق، در میان بازداشت‌شدگان است. پیش‌تر آسوشیتدپرس به نقل از رسانه رسمی عراق گزارش داده بود که چندین مقام سیاسی، از جمله پنج نماینده مجلس، به اتهام فساد بازداشت شده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه رسمی عراق، بازداشت‌ها بر پایه اظهارات عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزیر نفت عراق، انجام شده است؛ فردی که ماه گذشته بازداشت شده بود. منابع آگاه در بغداد می‌گویند عملیات تازه در ادامه پرونده فساد مرتبط با الجمیلی و قاچاق نفت جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

در همین حال، منابع خبری عراقی از بازداشت علی البهادلی، معاون وزارت نفت عراق در امور توزیع، خبر داده‌اند. البهادلی در ماه مه، در چارچوب کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، به اتهام کمک به قاچاق نفت ایران با استفاده از اسناد جعلی از سوی واشینگتن تحریم شده بود.

عبدالرحمن الجزایری، از فرماندهان حشدالشعبی، به شبکه روداو گفت ۶۴ مسئول و مقام عراقی از کشور ممنوع‌الخروج شده‌اند. شبکه روداو همچنین گزارش داد دفتر تحقیقات فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، در عراق در جریان عملیات بازداشت مقام‌های عراقی قرار داشته است؛ هرچند جزئیاتی درباره نقش مستقیم این نهاد آمریکایی در عملیات منتشر نشده است.

یک منبع آگاه در بغداد به ایران‌اینترنشنال گفت این عملیات پس از سفر اخیر تام باراک، فرستاده ویژه رییس‌جمهوری آمریکا، به عراق و دیدار او با علی الزیدی، نخست‌وزیر جدید عراق، انجام شده است.

هم‌زمان، یک روزنامه‌نگار در بغداد به ایران‌اینترنشنال گفت بازداشت نمایندگان فعلی و سابق مجلس در شرایط کنونی آسان‌تر شده، زیرا پارلمان عراق در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد. به گفته او، در شرایط عادی، برای آغاز تحقیق یا پیگرد قضایی یک نماینده، رای‌گیری در پارلمان لازم است، اما اکنون این روندهای قانونی با سهولت بیشتری انجام می‌شوند.

همچنین گزارش‌هایی که هنوز به طور رسمی تایید نشده‌اند، از بازداشت حسین مونس، رییس فراکسیون «حقوق» وابسته به حزب‌الله عراق، حکایت دارند. مقام‌های عراقی تاکنون درباره این گزارش‌ها اظهار نظر رسمی نکرده‌اند.

آسوشیتدپرس نیز در بخشی از گزارش خود نوشت این بازداشت‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای صحنه سیاسی عراق داشته باشد؛ کشوری که در آن پرونده‌های فساد اغلب با رقابت بر سر قدرت و نفوذ گره خورده است.

این خبرگزاری همچنین یادآور شد ائتلاف سیاسی محمد شیاع السودانی در انتخابات پارلمانی نوامبر بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد، اما او در پی بن‌بست در «چارچوب هماهنگی»؛ ائتلافی از احزاب شیعه نزدیک به حکومت ایران که او را به قدرت رسانده بودند، بر سر معرفی نامزد نخست‌وزیری، از ادامه رقابت کنار رفت. در نهایت، علی الزیدی، بازرگان و چهره‌ای تازه‌وارد به سیاست، به عنوان گزینه مورد توافق گروه‌های سیاسی معرفی شد و با حمایت ایالات متحده به نخست‌وزیری رسید.

به نوشته آسوشیتدپرس، بازداشت‌های اخیر در چنین فضایی می‌تواند بر توازن قدرت میان جریان‌های مختلف سیاسی عراق، به‌ویژه احزاب نزدیک به حکومت ایران، تاثیر بگذارد و به همین دلیل فراتر از یک پرونده قضایی، دارای ابعاد مهم سیاسی نیز ارزیابی می‌شود.

