دولت اسرائیل با تصویب طرحی به اتفاق آرا، نسلکشی ارامنه به دست امپراتوری عثمانی را به رسمیت شناخت.
گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، یکشنبه هفتم تیر با استقبال از این تصمیم در بیانیهای نوشت: «برای انجام کار درست هیچوقت دیر نیست.»
در این بیانیه آمده است: «این نسلکشی هولناک که بیش از یک قرن پیش رخ داد و درباره واقعیتهای تاریخی آن عملا هیچ اختلافی وجود ندارد، به کشته شدن یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و نابودی میراثی کهن و ارزشمند از فرهنگ و تاریخ انجامید.»
سعار از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و دیگر اعضای کابینه بهدلیل تصویب این طرح قدردانی کرد و گفت به رسمیت شناختن نسلکشی ارامنه در سالهای پایانی امپراتوری عثمانی، «وظیفهای اخلاقی» برای یهودیان و دولت اسرائیل به شمار میرود.
وزیر امور خارجه اسرائیل هفته گذشته اعلام کرده بود طرح به رسمیت شناختن نسلکشی ارامنه را برای تصویب به کابینه ارائه خواهد کرد.
واکنش احتمالی ترکیه
پایگاه خبری تایمز اسرائیل هفتم تیر گزارش داد تصمیم اخیر دولت نتانیاهو بیتردید با واکنش ترکیه روبهرو خواهد شد.
ارامنه سالهاست میکوشند کشتارهای اوایل قرن بیستم که بنا بر برآوردها جان حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را گرفت، در سطح بینالمللی بهعنوان «نسلکشی» شناخته شود.
در مقابل، ترکیه همواره این موضوع را رد کرده و تاکید دارد کشتارها، بازداشتها و تبعیدهای اجباری ارامنه مصداق نسلکشی نبوده است.
تایمز اسرائیل نوشت دولت اسرائیل در گذشته بهدلیل نگرانی از آسیب دیدن روابطش با آنکارا، از به رسمیت شناختن کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانی اول بهعنوان «نسلکشی» خودداری میکرد.
با این حال، روابط دو کشور بهویژه از زمان به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان و سپس در پی حمله هفتم اکتبر حماس و جنگ غزه، به تیرگی گراییده است.
نتانیاهو ششم تیر در پاسخ به پرسشی درباره موضع خود نسبت به این طرح گفت هرگز تلاشی برای جلوگیری از تصویب آن یا پیشنهادهای مشابه پیشین نکرده و از به رسمیت شناختن نسلکشی ارامنه حمایت میکند.
او در عین حال از پاسخ به این پرسش که آیا نگران واکنش آنکارا است یا خیر، خودداری کرد.
شهریور ۱۴۰۴، نتانیاهو در یک مصاحبه ویدیویی اعلام کرده بود نسلکشی ارامنه، آشوریان و یونانیان در اوایل قرن بیستم را به رسمیت میشناسد.
هاآرتص گزارش داد قطر و عربستان سعودی با وجود نداشتن روابط رسمی با اسرائیل، تجهیزات و فناوریهای نظامی ساخت این کشور را دریافت کردهاند.
در اردیبهشت ماه، پس از پایان جنگ دوم، یک منبع آگاه در گفتگو با سیانان اعلام کرد یک سامانه دفاع هوایی اسرائیل که در امارات متحده عربی مستقر شده بود، موشک جمهوری اسلامی در حال ورود به آسمان این کشور را رهگیری کرده است.
مقامات امارات متحده عربی رسما در این زمینه اظهارنظری نکردهاند.
اکسیوس نیز از استقرار یک سامانه دفاع هوایی «گنبد آهنین» و همچنین نیروهای نظامی برای اداره آن در امارات خبر داده بود.
سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد با مصوبه هیات رییسه فدراسیون فوتبال، در پی «شرایط جنگی کشور»، در صورتی که بازیکنان ۷۵ درصد مبلغ قراردادشان از فصل گذشته را دریافت کرده باشند، اجازه فسخ یکطرفه قرارداد را ندارند. همچنین سهمیه بازیکنان خارجی از ۸ به ۴ بازیکن کاهش پیدا کرد.
به نوشته سازمان لیگ اگر بازیکنی کمتر از ۷۵ درصد مبلغ قرارداد فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ را دریافت کرده باشد، حق فسخ قرارداد با دلیل موجه خواهد داست، هرچند که مهلت ۴۵ روزه برای پرداخت بدهیها وجود دارد.
همچنین اگر بازیکنی بیش از ۷۵ درصد مبلغ قرارداد فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خود را دریافت کرده باشد، «فسخ یکجانبه قرارداد از سوی وی، فسخ بدون دلیل موجه تلقی شده و مسئولیت تمامی آثار و تبعات ناشی از آن بر عهده شخص فسخکننده خواهد بود.»
سازمان لیگ همچنین نوشت با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر باشگاهها، مقرر شد تعداد بازیکنان خارجی مجاز برای هر باشگاه لیگ برتری از ۸ نفر به ۴ نفر کاهش یافته و هر باشگاه مجاز به استفاده از حداکثر چهار بازیکن خارجی باشد.
پس از حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به کویت و بحرین، موجی از محکومیتهای منطقهای شکل گرفت. کشورهای عرب، اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس این حملات را نقض حاکمیت دو کشور، تهدیدی برای امنیت منطقه و مغایر با حقوق بینالملل توصیف کردند.
در پی حملات تازه موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به کویت و بحرین، کشورهای عرب و سازمانهای منطقهای با انتشار بیانیههایی این حملات را محکوم کردند و خواستار جلوگیری از تشدید تنشها در منطقه شدند.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین، این اقدامات را نقض آشکار حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد دانست و اعلام کرد که این حملات تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه را تضعیف میکند. ریاض همچنین حمایت کامل خود را از اقدامات کویت و بحرین برای حفظ حاکمیت و امنیتشان اعلام کرد و حملات به امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را نیز محکوم کرد.
وزارت امور خارجه اردن نیز در بیانیهای حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور خواند و اعلام کرد این حملات امنیت، ثبات و تمامیت ارضی آنها را تهدید میکند و با قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل در تضاد است.
وزارت امور خارجه مصر با محکوم کردن این حملات، آنها را اقدامی تنشزا توصیف کرد که تلاشها برای کاهش تنش و آرامسازی اوضاع در منطقه را تضعیف میکند. قاهره ضمن اعلام همبستگی کامل با کویت و بحرین، از حق این دو کشور برای اتخاذ اقدامات لازم جهت حفظ امنیت و ثبات خود حمایت کرد و بر ضرورت حل اختلافات از طریق گفتوگو و راهحلهای مسالمتآمیز تاکید کرد.
وزارت امور خارجه قطر نیز حملات مکرر جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور و تخطی صریح از حقوق بینالملل دانست. دوحه خواستار خودداری از کشاندن منطقه به پیامدهای حملات «بیدلیل»، ادامه مسیر گفتوگو و دیپلماسی، کاهش تنش و بهرهگیری از دستاوردهای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی شد.
سلطنت عمان نیز حمله نظامی بامداد یکشنبه به خاک کویت را محکوم کرد و ضمن اعلام همبستگی کامل با این کشور، بار دیگر هرگونه اقدامی را که امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند، مردود دانست. مسقط همچنین خواستار خویشتنداری، اولویت دادن به دیپلماسی و تلاش برای مهار تنشها شد.
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی نیز با انتشار بیانیهای، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد.
در سطح منطقهای، احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت و بحرین را محکوم و این حملات را «خیانتکارانه» توصیف کرد.
جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نیز با صدور بیانیهای، حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین را محکوم کرد و بر همبستگی کشورهای عضو شورا با دو کشور تاکید کرد.
جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، نیز این حملات را محکوم و آنها را اقدامی تنشزا، نقض آشکار حاکمیت کشورها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه دانست. او گفت این حملات تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای توقف جنگ و مهار تنشها را تضعیف میکند و از حامیان یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین جامعه جهانی خواست برای پایان دادن به این حملات اقدام فوری انجام دهند.
این موج از محکومیتها پس از آن شکل گرفت که سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حملات آمریکا، با موشک و پهپاد پایگاههای نظامی آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده است. پیش از آن نیز در پی حملات جمهوری اسلامی به چند کشتی در تنگه هرمز، آمریکا مناطقی از جنوب ایران را هدف گرفته بود. مقامهای کویت و بحرین حملات جمهوری اسلامی را محکوم کردهاند و بحرین نیز خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی این موضوع شده است.