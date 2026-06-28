در پی حملات تازه موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به کویت و بحرین، کشورهای عرب و سازمان‌های منطقه‌ای با انتشار بیانیه‌هایی این حملات را محکوم کردند و خواستار جلوگیری از تشدید تنش‌ها در منطقه شدند.

وزارت امور خارجه عربستان سعودی با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین، این اقدامات را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد دانست و اعلام کرد که این حملات تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه را تضعیف می‌کند. ریاض همچنین حمایت کامل خود را از اقدامات کویت و بحرین برای حفظ حاکمیت و امنیت‌شان اعلام کرد و حملات به امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را نیز محکوم کرد.

وزارت امور خارجه اردن نیز در بیانیه‌ای حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور خواند و اعلام کرد این حملات امنیت، ثبات و تمامیت ارضی آن‌ها را تهدید می‌کند و با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل در تضاد است.

وزارت امور خارجه مصر با محکوم کردن این حملات، آن‌ها را اقدامی تنش‌زا توصیف کرد که تلاش‌ها برای کاهش تنش و آرام‌سازی اوضاع در منطقه را تضعیف می‌کند. قاهره ضمن اعلام همبستگی کامل با کویت و بحرین، از حق این دو کشور برای اتخاذ اقدامات لازم جهت حفظ امنیت و ثبات خود حمایت کرد و بر ضرورت حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز تاکید کرد.

وزارت امور خارجه قطر نیز حملات مکرر جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را نقض آشکار حاکمیت این دو کشور و تخطی صریح از حقوق بین‌الملل دانست. دوحه خواستار خودداری از کشاندن منطقه به پیامدهای حملات «بی‌دلیل»، ادامه مسیر گفت‌وگو و دیپلماسی، کاهش تنش و بهره‌گیری از دستاوردهای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی شد.

سلطنت عمان نیز حمله نظامی بامداد یکشنبه به خاک کویت را محکوم کرد و ضمن اعلام همبستگی کامل با این کشور، بار دیگر هرگونه اقدامی را که امنیت و ثبات منطقه را تهدید کند، مردود دانست. مسقط همچنین خواستار خویشتنداری، اولویت دادن به دیپلماسی و تلاش برای مهار تنش‌ها شد.

وزارت امور خارجه امارات متحده عربی نیز با انتشار بیانیه‌ای، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد.

در سطح منطقه‌ای، احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، ادامه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت و بحرین را محکوم و این حملات را «خیانت‌کارانه» توصیف کرد.

جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نیز با صدور بیانیه‌ای، حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین را محکوم کرد و بر همبستگی کشورهای عضو شورا با دو کشور تاکید کرد.

جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، نیز این حملات را محکوم و آن‌ها را اقدامی تنش‌زا، نقض آشکار حاکمیت کشورها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات منطقه دانست. او گفت این حملات تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای توقف جنگ و مهار تنش‌ها را تضعیف می‌کند و از حامیان یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی و همچنین جامعه جهانی خواست برای پایان دادن به این حملات اقدام فوری انجام دهند.

این موج از محکومیت‌ها پس از آن شکل گرفت که سپاه پاسداران بامداد یکشنبه اعلام کرد در واکنش به حملات آمریکا، با موشک و پهپاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت و بحرین را هدف قرار داده است. پیش از آن نیز در پی حملات جمهوری اسلامی به چند کشتی در تنگه هرمز، آمریکا مناطقی از جنوب ایران را هدف گرفته بود. مقام‌های کویت و بحرین حملات جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند و بحرین نیز خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی این موضوع شده است.

