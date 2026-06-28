دبیرخانه مجلس خبرگان یک‌شنبه هفتم تیر با تشریح سازوکار انتشار مواضع این نهاد اعلام کرد بر اساس آیین‌نامه داخلی، بیانیه‌های مجلس خبرگان یا از طریق صحن مجلس به اطلاع عموم می‌رسد یا در فاصله میان اجلاسیه‌ها، در موضوعات حساس سیاسی و اجتماعی، با امضای رییس مجلس، هیات‌رییسه یا دبیرخانه منتشر می‌شود.

این نهاد افزود انتشار بیانیه از سوی نمایندگان با عنوان «جمعی از اعضای خبرگان»، در طول ادوار این مجلس مرسوم نبوده است.

در ادامه اطلاعیه آمده است: «انتظار می‌رفت بانیان محترم تهیه و انتشار این بیانیه، وحدت خبرگان را حفظ کرده و همان‌گونه که به آنان پیشنهاد داده شد، اقدام می‌نمودند و بیانیه مذکور پس از بحث و تبادل نظر بیشتر به‌صورت مرسوم از سوی دبیرخانه یا هیات‌رییسه خبرگان انتشار می‌یافت تا ابهامی در جامعه ایجاد نشود.»

۶۶ عضو مجلس خبرگان ششم تیر در بیانیه‌ای ، خواستار خروج پرونده‌ هسته‌ای از دستور کار مذاکرات شدند و با بازگشایی تنگه هرمز مخالفت کردند.

آن‌ها همچنین با «مهدور الدم» خواندن دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، قتل آنان را بر «هر مکلفی که به آنان دسترسی یابد»، واجب شمردند.

مجلس خبرگان رهبری ۸۸ عضو دارد.

«خطوط ترسیم‌شده» مجتبی خامنه‌ای در مذاکرات رعایت شود

دبیرخانه مجلس خبرگان در ادامه اطلاعیه خود، از نحوه انتشار بیانیه ۶۶ نماینده انتقاد کرد و گفت درباره نمایندگانی که نامشان در میان امضاکنندگان دیده نمی‌شود، «سوالاتی در اذهان ایجاد شده است».

این نهاد افزود نمایندگانی که بیانیه را امضا نکرده‌اند، «با اصل محتوا مخالفتی ندارند، اما یا به روش کار معترض بوده‌اند یا اساسا در جریان امر قرار نگرفته‌اند».

دبیرخانه مجلس خبرگان در عین حال تاکید کرد «نظر مُطاع» و «خطوط ترسیم‌شده» مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، باید در مذاکرات به‌طور کامل رعایت شود و مسئولان «ذره‌ای نسبت به عهدشکنی دشمنان کوتاه نیایند».

۲۸ خرداد، مجتبی خامنه‌ای در پیامی مکتوب اعلام کرد با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به تفاهم اخیر با ایالات متحده داشته، با تعهد مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در خصوص «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، با آن موافقت کرده است.

در هفته‌های اخیر، گزارش‌ها از وجود شکاف در سطوح حاکمیتی جمهوری اسلامی بر سر روند گفت‌وگوهای جاری با ایالات متحده، به‌ویژه در خصوص پرونده هسته‌ای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده، حکایت دارند.

هم‌زمان، غیبت مجتبی خامنه‌ای از انظار عمومی بر ابهام‌ها درباره میزان نقش‌آفرینی او در مذاکرات افزوده و به بحران مشروعیت حکومت دامن زده است.