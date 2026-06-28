دفتر رسانهای شاهزاده رضا پهلوی: ایرانیان از ١٣ تا ١٨ تیر به خیابانهای سراسر جهان میآیند
دفتر رسانهای شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از ۴ تا ۹ ژوئیه (١٣ تا ١٨ تیر)، همزمان با برنامههای تبلیغاتی و فریبکارانه رژیم برای دفن بقایای جنایاتکار اعظم، علی خامنهای، و در ششمین ماه خیزش ملی شجاعانه ۱۸ و ۱۹ دی، ایرانیان مهینپرست و آزادیخواه در قالب هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران، به خیابانهای سراسر جهان میآیند، تا واقعیت ایران را به گوش جهانیان برسانند، و همزمان یاد جاویدنامان انقلاب شیروخورشید ایران را در ششمین ماه کشتارشان گرامی بدارند.»
این دفتر افزود: «این کارزار ملی با گردهماییهای روز ۴ ژوئیه (۱۳ تیر) در برابر سفارتخانههای ایالات متحده در پایتختهای جهان آغاز خواهد شد.»
غسان عاشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره توافق اسرائیل و لبنان به ایران اینترنشنال گفت: «گروههای سیاسی حاضر در ساختار حکومت لبنان، بهویژه پس از تضعیف حزبالله در سالهای اخیر، شرایط جدید را فرصتی برای کاهش بیشتر نفوذ حزبالله و افزایش نقش سیاسی و امنیتی خود در لبنان میبینند.»
او افزود: «حزبالله نیز این موضوع را بهخوبی درک میکند و این توافق را تلاشی برای تضعیف خود میداند. حزبالله بدون مقاومت و تقابل، حاضر به پذیرش چنین شرایطی نخواهد بود.»
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در اطلاعیهای اعلام کرد بیانیه جمعی از اعضای این مجلس درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، که در آن دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو مهدورالدم خوانده شده بودند، با رویه معمول این نهاد همخوانی نداشته است.
جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، به ایران اینترنشنال گفت: «از منظر جایگاه تشکیلاتی، بهویژه در شرایطی که مجتبی خامنهای حضور آشکاری در صحنه ندارد، این اختلاف بسیار مهم است. این شکاف، در واقع یک ترک بزرگ بر دیوار ولایت فقیه است.»
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، ضمن اذعان به کمبود سوخت در مناطق مختلف این کشور، از تشکیل کارگروهی ویژه برای مدیریت بحران خبر داد و اعلام کرد ممنوعیت کامل صادرات گازوئیل در دست بررسی است. او همچنین گفت حملات پهپادی اوکراین به تاسیسات نفتی با کمبود سوخت در روسیه مرتبط است.
خبرگزاری رویترز یکشنبه هفتم تیر گزارش داد پوتین در نشست مقامهای ارشد روسیه درباره تامین و توزیع سوخت گفت مسکو باید پیامدهای حملات پهپادی اوکراین به تاسیسات نفتی را به حداقل برساند.
او با اشاره به تداوم بحران سوخت افزود: «همه شما بهخوبی میدانید که مشکلات رانندگان و کسبوکارها همچنان ادامه دارد. متاسفانه هنوز هم در جایگاههای سوخت صف وجود دارد.»
به گفته پوتین، مسکو باید پیامدهای «حملات تروریستی اوکراین به اهداف غیرنظامی و زیرساختها» را تا حد ممکن کاهش دهد.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات میانبرد و دوربرد خود به اهداف صنعتی در روسیه و مناطق تحت کنترل مسکو در خاک اوکراین را افزایش داده است.
به گزارش رویترز، تمرکز اصلی این حملات بر تاسیسات نفتی روسیه بوده است.
پوتین در ادامه گفت کارگروه ویژه تامین سوخت بهصورت شبانهروزی در حال فعالیت است و شرایط موجود مستلزم «اقداماتی نظاممند متناسب با ابعاد چالشهای کنونی» برای افزایش عرضه سوخت و حفظ قیمتها در سطحی معقول است.
او بر اهمیت تامین سوخت بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: «باید همه تلاش خود را به کار بگیریم تا برنامههای فصلی تامین سوخت برای واحدهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن بدون وقفه اجرا شود، زیرا برداشت محصول به آن وابسته است.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۶ خرداد پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود، در حاشیه نشست گروه هفت اعلام کرد مسکو باید با کییف به توافق صلح دست یابد.