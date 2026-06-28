غسان عاشور، تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه، درباره توافق اسرائیل و لبنان به ایران اینترنشنال گفت: «گروه‌های سیاسی حاضر در ساختار حکومت لبنان، به‌ویژه پس از تضعیف حزب‌الله در سال‌های اخیر، شرایط جدید را فرصتی برای کاهش بیشتر نفوذ حزب‌الله و افزایش نقش سیاسی و امنیتی خود در لبنان می‌بینند.»

او افزود: «حزب‌الله نیز این موضوع را به‌خوبی درک می‌کند و این توافق را تلاشی برای تضعیف خود می‌داند. حزب‌الله بدون مقاومت و تقابل، حاضر به پذیرش چنین شرایطی نخواهد بود.»