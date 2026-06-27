او گفت: «حق مردم ما خیلی بیشتر از این حرف‌هاست. ما جان کندیم، مهم نبود که بمیریم. هر اتفاقی بیفتد. فقط دلمان می‌خواست مردم‌مان شاد بشوند. نزدیک سه ماه است داریم می‌جنگیم بدون هیچ توقعی. هیچ چیزی از هیچ کسی نخواستیم. تک تک این بازیکنان خیلی با شرفند. فقط به عشق مردم تلاش کردند.»

زننده تک‌گل ایران در این بازی گفت: «نمی‌دانم مشکل از کجاست که نمی‌شود. فقط امیدوارم صعود کنیم. فوتبال به این خوبی بازی کردیم، نمی‌دانم چرا نمی‌شود. مردم ایران ببخشید. فقط می‌توانم بگویم ببخشید. همه بچه‌ها شرمنده‌ایم. ما خیلی خوب فوتبال بازی کردیم، اما نمی‌دانیم چرا نمی‌شود. امیدوارم شما که لایق بهترین‌ها هستید در این دنیا، به حقتان برسید.»

رضاییان گفت: «همه بچه‌ها از جان و دل تلاش کردند،‌ فشار گذاشتند. سزاوار بردن بودیم. وقتی آفساید اعلام شد، دیدید که چطور تیم مصر خوشحالی می‌کرد. تبریک می‌گویم به بچه‌ها، تبریک می‌گویم به کادر فنی، فقط امیدوارم که صعود کنیم.»

بهترین بازیکن مسابقه

رامین رضاییان در پایان بازی ایران و مصر، بهترین بازیکن میدان شد؛ او برای دومین‌بار عنوان بهترین بازیکن زمین در ۳ بازی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ را بدست آورد.

همچنین با گلزنی در این بازی با سه گل، به جایگاه بهترین گلزن ایران در ادوار جام‌های جهانی رسید.

عملکرد رامین برابر مصر؛

- ۹۰ دقیقه بازی

- یک شوت در چارچوب

- یک گل

- یک خلق موقعیت

- نمره ۷.۸