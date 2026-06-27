الجزیره از حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان خبر داد
خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که اسرائیل با یک پهپاد حومه شهر نبطیه الفوقا در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
خبرنگار شبکه الجزیره گزارش داد که اسرائیل با یک پهپاد حومه شهر نبطیه الفوقا در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.
دادگاه عالی هامبورگ محاکمه مرد ۵۴ ساله دانمارکی افغانتبار، متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی، را آغاز کرد.
جزییات بیشتر در گفتوگو با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال
اسرائیل و لبنان پس از چند روز مذاکره به میانجیگری آمریکا از توافق بر سر یک چارچوب برای دستیابی به امنیت و صلح پایدار خبر دادند. بنیامین نتانیاهو توافق با لبنان را دستاوردی بزرگ و ضربهای بزرگ به جمهوری اسلامی خواند.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (یوکیامتیاو) شنبه ششم تیر اعلام کرد یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.
بر اساس اعلام این سازمان، ناخدای نفتکش گزارش داد که در پی این حادثه، اتاق فرمان کشتی آسیب دیده است، اما همه خدمه در سلامت هستند و تاکنون هیچگونه آلودگی زیستمحیطی گزارش نشده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از کشتیها خواست با احتیاط از تنگه هرمز عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. این سازمان افزود که تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.
تیم ملی کیپورد با ثبت یکی از بزرگترین شگفتیهای جام جهانی ۲۰۲۶، برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله حذفی این رقابتها صعود کرد و حالا باید در مرحله یکشانزدهم نهایی به مصاف مدافع عنوان قهرمانی، آرژانتین، برود.
نماینده آفریقا که تنها حدود ۵۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و در رده شصتوهفتم جهان قرار گرفته، مرحله گروهی را بدون شکست پشت سر گذاشت. کیپورد ابتدا مقابل اسپانیا، قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰، به تساوی بدون گل رسید، سپس برابر اروگوئه، قهرمان دو دوره جهان، به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت و در آخرین دیدار نیز با تساوی بدون گل مقابل عربستان، صعود تاریخی خود را قطعی کرد.
در دیگر دیدار همزمان، اسپانیا با شکست اروگوئه صدرنشین گروه شد و کیپورد نیز با سه امتیاز و قرار گرفتن در رده دوم، جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد.
لحظات پایانی مسابقه، صحنههایی احساسی و فراموشنشدنی را رقم زد. بازیکنان کیپورد با تلفن همراه، ثانیههای پایانی دیدار اسپانیا و اروگوئه را دنبال میکردند و با سوت پایان آن مسابقه، ورزشگاه هیوستون غرق در شادی شد. هواداران اشک شوق میریختند و بازیکنان نیز جشنی تاریخی برپا کردند.
شیرهای آبی حالا باید جمعه آینده در مرحله یکشانزدهم نهایی برابر آرژانتین و لیونل مسی صفآرایی کنند؛ دیداری که مهمترین مسابقه تاریخ فوتبال این کشور کوچک خواهد بود.
این تیم به دومین کشور در قرن ۲۱، پس از سنگال در جام جهانی ۲۰۰۲، تبدیل شد که در نخستین حضور خود در جام جهانی، مرحله گروهی را بدون شکست پشت سر میگذارد.
کیپورد همچنین ششمین تیم تاریخ جامهای جهانی است که پس از سه تساوی در مرحله گروهی، موفق به صعود به دور حذفی میشود. پیش از این، ولز در سال ۱۹۵۸، ایتالیا در ۱۹۸۲، ایرلند و هلند در ۱۹۹۰ و شیلی در ۱۹۹۸ به چنین رکوردی دست یافته بودند.
لاتان ابراهیموویچ، ستاره پیشین فوتبال سوئد که به عنوان کارشناس در شبکه فاکس اسپورت حضور داشت، در واکنش به این موفقیت گفت: «کیپورد؛ جزیرهای کوچک با رویاهایی بزرگ.»
بوباستا، سرمربی کیپورد، برای این دیدار نیمی از ترکیب اصلی تیمش را تغییر داد، اما همچنان به درخشش ووزینیا، دروازهبان ۴۰ ساله و باتجربه تیم، تکیه داشت. او با ثبت دومین کلینشیت خود در این جام، یکی از عوامل اصلی صعود تاریخی کیپورد بود.
کیپورد در دیدار برابر عربستان نیز تیم برتر میدان بود و چند فرصت مناسب گلزنی خلق کرد، اما در نهایت تساوی بدون گل برای تحقق رویای بزرگ این کشور آفریقایی کافی بود؛ رویایی که حالا با تقابل برابر آرژانتین و لیونل مسی وارد فصل تازهای شده است.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود، با انتقاد از مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی نوشت که بیش از ۱۲ ساعت پس از حمله آمریکا به جنوب ایران، این مقامها واکنشی نشان ندادهاند و تنها وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیهای صادر کرده است.
این روزنامه نوشت که تیم مذاکرهکننده در تفاهمنامه «نامعتبر» به سرعت از انسداد تنگه هرمز کوتاه آمد و اجازه داد «ترامپ مستاصل نفس تازه کند».
کیهان همچنین از موضع تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و نوشت که تنگه هرمز اهرم فشار تهران در برابر آمریکا است و نباید پیش از تعیین تکلیف «جنایتکاران جنگی»، دریافت غرامت و خسارت و اخذ تضمین معتبر درباره تکرار نشدن تهدیدها بازگشایی میشد.