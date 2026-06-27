فرمانده ارتش لبنان با همتای بریتانیایی خود گفتوگو کرد
ارتش لبنان شنبه اعلام کرد که رودولف هیکل فرمانده ارتش این کشور در جریان سفر اخیر خود به بریتانیا و دیدار با ریچ نایتون، رئیس ستاد دفاع بریتانیا، درباره «راههای حمایت از ارتش و تقویت همکاری میان دو طرف» بحث و گفتوگو کرد.
بر اساس این گزارش، این سفر به «چالشهایی که ارتش در چارچوب ماموریتهای حفظ صلح و ثبات و حفاظت از مرزها با آن مواجه است» و همچنین گفتوگو درباره «چگونگی دستیابی به یک آتشبس پایدار در لبنان» اختصاص داشت.
نهم اردیبهشت ۱۳۹۶؛ نخستین مناظره انتخابات ریاستجمهوری ایران به پایان رسیده، اما یک عبارت بیش از همه در فضای سیاسی میچرخد: «چهار درصدیها».
محمدباقر قالیباف میکوشد جامعه را به دو گروه تقسیم کند؛ چهار درصد برخوردار در برابر نودوشش درصد مردمی که به گفته او سهمی از قدرت و ثروت ندارند. تصویری ساده، تحریککننده و مناسب تیترهای خبری.
این صحنه برای ناظران سیاست آمریکا آشنا بود. تنها چند ماه پیش، دونالد ترامپ با الگویی مشابه وارد کاخ سفید شده بود: مردم فراموششده در برابر نخبگان حاکم؛ یک مدیر قدرتمند در برابر سیاستمداران حرفهای؛ و حمله مستقیم به رقیب، بهجای گرفتارشدن در جزئیات برنامهها.
رسانههای ایرانی همان زمان نوشتند قالیباف از روی دست ترامپ کپی میکند. او مانند ترامپ تلاش داشت خود را مردی بیرون از وضع موجود نشان دهد؛ مدیری که آمده ساختاری ناکارآمد را به هم بریزد.
اما یک تناقض بزرگ وجود داشت. ترامپ میتوانست ادعا کند که از بیرون واشینگتن آمده؛ قالیباف اما سالها فرمانده نیروی انتظامی، شهردار تهران و یکی از مدیران باسابقه جمهوری اسلامی بود. او علیه سیستمی سخن میگفت که خود، بخشی از آن بود.
شباهتها فقط به شعار چهار درصدیها محدود نماند. قالیباف نیز مانند ترامپ به برندسازی شخصی علاقه داشت؛ یک روز فرمانده، روز دیگر خلبان، زمانی مدیر جهادی و گاهی سیاستمداری با پیراهن غیررسمی در میان مردم.
تصویرها تغییر میکردند، اما فرمول ثابت بود: نمایش قدرت، فاصلهگرفتن ظاهری از تشریفات و معرفی خود بهعنوان مرد عمل؛ همان سیاستمداری که قرار است بهجای حرفزدن، کار کند.
سالها بعد، این الگوبرداری وارد مرحله تازهای شد. قالیباف دیگر فقط از شعارهای ترامپی استفاده نمیکرد؛ او به سراغ زبان رسانهای ترامپ رفت: جملات کوتاه، حملات شخصی، طعنه، تمسخر، میم و پیامهایی که برای دستبهدستشدن در شبکههای اجتماعی طراحی شدهاند.
بهجای بیانیههای طولانی و ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، پیامهایی منتشر شد که مستقیما ترامپ را هدف میگرفت؛ گویی قالیباف میخواست رییسجمهوری آمریکا را با روشهای خودش به چالش بکشد: بههم ریختن زمین بازی، تحقیر رقیب و تسلط بر چرخه خبر.
و سپس، نوبت به سکانس پایانی کپیبرداری رسید.
قالیباف در پرواز بازگشت از مذاکرات سوئیس، مقابل خبرنگاران قرار گرفت و به پرسشهای آنان پاسخ داد؛ درست در همان قابی که ترامپ بارها در هواپیمای ریاستجمهوری آمریکا برای گفتوگوهای ناگهانی، خبرسازی و تعیین دستور کار رسانهها از آن استفاده کرده است.
تکرار میزانسنی آشنا: سیاستمدار در هواپیما، خبرنگاران در اطرافش، دوربینها روشن و پاسخهایی که قرار است پیش از فرود، تیتر خبرها شوند.
اما یک تفاوت کوچک وجود داشت؛ آن هواپیما، ایرفورس وان نبود و مسافر آن نیز با این دست و پا زدنها، ترامپ نمیشد.
قالیباف این درس را از ترامپ بهخوبی آموخته است: سیاست فقط رقابت بر سر برنامهها نیست؛ رقابت بر سر تصاحب صحنه است. آنچه قالیباف نیاموخته این است:.
سیاست فقط قاب، میم، لباس غیررسمی و گفتوگو در ارتفاع چند هزار پایی نیست. ترامپ، چه دوستش داشته باشیم و چه از او متنفر باشیم، برند سیاسی خودش را ساخته؛ قالیباف اما هنوز میان فرمانده، خلبان، مدیر جهادی و نسخه ایرانی ترامپ در رفتوآمد است.
همزمان با ادامه تنشها در منطقه، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، با انتشار بیانیهای توافق اخیر میان دولت لبنان و اسرائیل را رد کرد و آن را «تسلیم در برابر اسرائیل» خواند. دولت لبنان نیز اعلام کرد که پوسترهای خامنهای و تشکر از جمهوری اسلامی از بیروت جمعآوری شدهاند.
قاسم در این بیانیه که شنبه ششم تیر منتشر شد، دولت لبنان را به دادن «امتیازهای یکجانبه» و «تضعیف حاکمیت» این کشور متهم کرد و گفت توافق با اسرائیل «باطل و بیاعتبار» است.
او از بندهایی که عقبنشینی اسرائیل از جنوب لبنان را به خلع سلاح حزبالله مشروط میکند، انتقاد کرد و افزود این مفاد عملا به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت میبخشد و از «تمام خطوط قرمز» عبور کرده است.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، یک مقام ارشد این کشور پس از امضای توافق گفت اسرائیل «منطقه امنیتی» خود را در خاک لبنان حفظ خواهد کرد.
او تاکید کرد این وضعیت تا روزی که حزبالله و سایر «سازمانهای تروریستی» در لبنان خلع سلاح شوند و دیگر هیچ تهدیدی از خاک لبنان متوجه اسرائیل نباشد، ادامه خواهد یافت.
خبرگزاری رویترز ششم تیر نوشت بر اساس توافق اخیر، اسرائیل قرار است بهصورت مرحلهای از بخشهایی از جنوب لبنان عقبنشینی کند و همزمان، ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود.
با این حال، نیروهای اسرائیلی تا زمان اجرای مراحل بعدی توافق مجاز خواهند بود در منطقه امنیتی گستردهای باقی بمانند.
قاسم: تفاهمنامه تهران و واشینگتن باید مبنا قرار گیرد
دبیرکل حزبالله در ادامه اظهاراتش اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
قاسم گفت: «ما در دشوارترین شرایط میدان نبرد را ترک نکردیم و اکنون نیز آن را ترک نخواهیم کرد.»
به گفته او، یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن تمامیت ارضی لبنان را تضمین میکند و باید مبنای پایان دادن به درگیریها قرار گیرد، نه توافقی که بهتازگی میان اسرائیل و دولت لبنان امضا شد.
در بند نخست تفاهمنامه تهران و واشینگتن آمده است ایالات متحده و جمهوری اسلامی و متحدان آنها در جنگ جاری پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، را اعلام میکنند و متعهد میشوند دست به اقدام نظامی علیه یکدیگر نزنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.
با این حال، مقامهای اسرائیلی در روزهای گذشته بارها تاکید کردهاند نیروهای این کشور از منطقه حائل در جنوب لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.
جمعآوری تصاویر علی و مجتبی خامنهای
گزارشهای رسیده از لبنان حاکی از آن است که بنرهای حاوی تصاویر علی و مجتبی خامنهای از مسیر فرودگاه بینالمللی بیروت جمعآوری شده و جای خود را به تصاویری با پرچم لبنان و شعار «نخست لبنان» دادهاند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزیر کشور لبنان دستور داد پوسترهایی با شعار «سپاس از ایران وفادار» که تصویر علی و مجتبی خامنهای بر آنها نقش بسته بود، ظرف مدت دو روز برچیده شوند.
اکنون تصاویر منتشرشده نشان میدهند که نمادهای ملی لبنان جایگزین این پوسترها شدهاند.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان بر حمایت از حزبالله و دیگر گروههای نیابتی خود در منطقه، موسوم به «محور مقاومت»، تاکید میکنند.
علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس، ششم تیر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «ایران بهتنهایی در جنگ نبوده و لبنان نیز بخشی از جنگ است. لبنان عمق استراتژیک ما است. اگر در بیروت حزبالله نجنگد، بدون شک با سربازان اسرائیلی باید در مرز تهران و کرمانشاه و مکانهای دیگر مقابله کنیم.»
در سوی دیگر، اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، ضمن استقبال از توافق اخیر لبنان و اسرائیل اعلام کرد قدم بعدی در لبنان، خلع سلاح گروههای غیردولتی است.
سازمان امنیت دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک نفتکش، شنبه شش تیر، در تنگه هرمز در اثر اصابت یک پرتابه آسیب دید. حمله به این نفتکش دو روز پس از حمله سپاه پاسداران به یک کشتی باری در نزدیکی عمان و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داده است.
بهگفته سازمان امنیت دریایی بریتانیا (UKMTO)، ناخدای نفتکش گزارش داده که در پی این حادثه، اتاق فرمان کشتی آسیب دیده است، اما همه خدمه در سلامت هستند و تاکنون هیچگونه آلودگی زیستمحیطی گزارش نشده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از کشتیها خواست با احتیاط از تنگه هرمز عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. این سازمان افزود که تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.
هنوز جزییات بیشتری درباره این نفتکش منتشر نشده است.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی، که از سوی ائتلافی از نیروهای دریایی مسئول حفاظت از کشتیرانی اداره میشود، نیز اعلام کرد در پی حوادث اخیر، سطح تهدید امنیتی را افزایش داده است.
همزمان رسانههای حکومتی در ایران بدون اینکه از حملهای مشخص به کشتیها سخن بگویند، گزارش دادند که سپاه پاسداران به سمت کشتیهایی که قصد داشتند از مسیرهایی عبور کنند که مورد تایید حکومت ایران نبود، «تیرهای هشداردهنده» شلیک کرده است.
در این گزارشها گفته شده که این اقدام باعث شده اکنون سایر کشتیها پیش از تلاش برای عبور از تنگه، از حکومت ایران مجوز دریافت کنند.
پیشتر نیروی دریایی سپاه اعلام کرده بود در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به سواحل ایران، نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه پنج تیر حمله به کشتی باری اورلی لاو با پرچم سنگاپور را «نقض احمقانه آتشبس» خواند سنتکام اعلام کرد در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، چند هدف نظامی ساحلی را هدف گرفته است.
بحرین و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس حمله جدید جمهوری اسلامی به این کشور را بهشدت محکوم و بر حق خود برای پاسخ دادن به چنین حملاتی تاکید کردهاند.
این درگیریها شدیدترین تشدید تنش از زمان امضای توافق موقت صلح میان واشینگتن و تهران بوده است حملاتی علیه یکدیگر انجام دادند.
جمهوری اسلامی در روزهای اخیر و بهویژه پس از سفر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا به امارات، بحرین و کویت و انتشار بیانیه مشترک آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس تلاش تازهای را برای اعمال کنترل بر مهمترین مسیر انتقال انرژی جهان آغاز کرده است؛ مسیری که طی دو هفته گذشته پس از ماهها اختلال، به تدریج در حال بازگشایی بود.
از زمان برقراری آتشبس در ۱۹ فروردین و نیز از هنگام امضای یادداشت تفاهم بین تهران و واشینگتن، دو طرف بارها یکدیگر را به نقض آتشبس متهم کردهاند و در موارد متعددی با هم درگیر شدهاند.
جمهوری اسلامی از جمله آمریکا را متهم کرده که به توافق موقت پایبند نبوده و از جمله نتوانسته آتشبسی را که وعده داده بود در لبنان حفظ کند.
علاوه بر تلاش جمهوری اسلامی برای حمایت از حزبالله، تاکید بر کنترل تنگه هرمز و گرفتن عوارض از شناورها، چشمانداز مذاکرات را مبهمتر کرده است.
جمهوری اسلامی هشدار داده که ممکن است در پی حمله آمریکا به اهدافی در جزیره سیریک در شامگاه جمعه، ممکن است مذاکرات فنی با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا و مهمترین حامی مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آمریکا به توافق آتشبس پایبند بوده و اگر درگیریها از سرگرفته شود، جمهوری اسلامی مسئول آن خواهد بود.
او نوشت: «ایران توافق آتشبس را امضا کرده است. ما به آن احترام گذاشتهایم. اگر درباره نحوه اجرای تفاهمنامه اختلافنظر دارند، میتوانند تلفن را بردارند و تماس بگیرند. اما خشونت، با خشونت پاسخ داده خواهد شد.»