این همان تضادی است که از نظر «اسرائیل‌هیوم» باعث شده روابط نتانیاهو و ترامپ دستخوش تنش شود. با این حال این روزنامه در تحلیلی مفصل به قلم آمیت سیگال، که با تکیه بر اطلاعات منابع آگاه نوشته شده، گفته است که مقام‌های اسرائیلی فعلا در برابر اظهارات تند ترامپ و جی‌دی ونس سکوت کنند.

بر اساس این تحلیل، اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات چهار ماه آینده، کنترل مجلس نمایندگان را به دموکرات‌ها واگذار کنند، حتی اگر اکثریت خود را در سنا حفظ کنند، ترامپ دو سال پایانی ریاست‌جمهوری‌اش را زیر سایه تحقیقات بی‌پایان و تلاش برای استیضاح سپری خواهد کرد: «تقریبا تردیدی نیست که در مجلس نمایندگان استیضاح خواهد شد، زیرا برخلاف سنا، در آنجا تنها اکثریت ساده کافی است و این سومین استیضاح ترامپ خواهد بود.»

به نوشته این روزنامه، سرنگونی حکومت در ایران یا خارج کردن ذخایر اورانیوم از این کشور می‌توانست تا حدی به نفع ترامپ باشد، اما جهش قیمت انرژی تقریبا به‌طور قطع به شکست او در انتخابات منجر می‌شود.

بر اساس این تحلیل، رییس‌جمهوری آمریکا دو برگ برنده تعیین‌کننده در اختیار داشت: نخست، عملیات زمینی برای خارج کردن ذخایر اورانیوم؛ اما ترامپ معتقد بود که در نهایت می‌تواند از طریق توافق نیز به این هدف برسد.

دوم، نابودی زیرساخت‌های انرژی در ایران.

در حالی‌ که موضوع انرژی در آمریکا مساله اصلی بود، در اسرائیل این موضوع، دغدغه اول نبود.

از سوی دیگر، هیچ مقام مسئولی نتوانست به ترامپ تضمین دهد که حکومت ایران تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای پاییز ۱۴۰۵ در آمریکا، سقوط خواهد کرد تا ترامپ بتواند روی آن به‌عنوان برگ برنده در انتخابات حساب کند.

بنابراین توافق با تهران گزینه‌ در دسترسی بود که به ترامپ در انتخابات پیش رو کمک خواهد کرد.

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بند نانوشته در توافق

اسرائیل‌هیوم در ادامه تحلیل خود، در ارزیابی توافق تهران و واشینگتن نوشت که اگرچه بسیاری آن را با برجام مقایسه می‌کنند، اما این توافق بندی پنهان دارد که بر اساس آن، تحریم‌ها علیه ایران از بین نمی‌روند، بلکه موقتا غیرفعال می‌شوند، در حالی‌ که آمریکا از لحظه امضا به همه آنچه می‌خواهد، رسیده است؛ تنگه هرمز باز شده و جریان انرژی (کم و بیش) به حالت قبل بازگشته است.

در واقع با این توافق، تقریبا تمام فشار اقتصادی بر آمریکا برداشته می‌شود، اما تنها بخش کوچکی از فشار اقتصادی بر ایران کاهش می‌یابد.

در ادامه این تحلیل آمده است که درباره میزان خسارت واردشده به ایران در جنگ نیز اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی آن را حدود ۳۰۰ میلیارد دلار و برخی تا یک تریلیون دلار برآورد می‌کنند.

در هر صورت، منفعت اقتصادی حاصل از کاهش محدود تحریم‌ها برای ایران مانند آن است که بخواهید استخری خالی را با یک فنجان آب پر کنید.

شش ماه دیگر، وقتی شهروندان ایران ببینند گشایشی حاصل نشد

مقام‌های ارشد موساد پس از امضای توافق نسبت به احتمال شکل‌گیری اعتراضات در ایران، در شرایطی که حکومت از فضای جدید سود می‌برد، بدبین بودند اما منبع اسرائیل‌هیوم، دیدگاه خوش‌بینانه‌تری دارد.

او گفته است: «نباید فراموش کرد که حتی پیش از این خسارت عظیم نیز مردم با وجود نداشتن چیزی برای از دست دادن، به خیابان‌ها آمدند. شش ماه دیگر، وقتی شهروندان در ایران دریابند شرایط دشوار اقتصادی همچنان ادامه دارد، چه خواهند کرد؟ حکومت چه واکنشی نشان خواهد داد؟»

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توصیه به خویشتنداری

اسرائیل‌هیوم در ادامه، به سابقه تنش‌ها بین نتانیاهو و ترامپ اشاره کرد و از قول منابع خود نوشت این اولین بار نیست که این دو در روابط خود دچار تنش شده‌اند، اما در موارد قبلی اختلافات پشت درهای بسته حل و فصل می‌شد.

نویسنده این مقاله نوشت: «تفاوت این بار بیشتر به این دلیل است که ترامپ تصمیم گرفته تقریبا به هر تماس ناشناسی پاسخ دهد؛ حتی اگر خبرنگاری پشت خط باشد.»

اسرائیل‌هیوم به کنایه تاکید کرد رهبران اسرائیل مانند جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، از حمایت حزب دموکرات آمریکا برخوردار نیستند و از طرفی، ایتالیا در دو جبهه درگیر جنگ نیست.

اشاره‌ای به تنش لفظی بین ملونی و ترامپ در هفته گذشته.

بر این اساس، این مقاله استدلال کرد: «این درگیری‌های لفظی فقط زیان به همراه دارند. سکوت کنید، صبر داشته باشید و اجازه دهید زمان بگذرد. این همان کاری است که باید انجام شود.»

منبع آگاه مقاله اسرائیل‌هیوم تاکید کرد: «هنوز زمان وجود دارد و زمان به سود کسی است که از آن به‌درستی استفاده کند. آیا این توافق یک توافق تاریخی است؟ خیر. اما قطعا هم یک فاجعه نیست.»