رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، در مراسم «یادواره شهدا» درباره مذاکرات تهران و واشینگتن گفت «خطوط قرمز» نظام همان شروطی است که مجتبی خامنهای اعلام کرده است. او افزود دشمن مکار است و نباید به او اعتماد کرد.سخنگوی وزارت دفاع گفت: «جمهوری اسلامی تا زمانی که اسرائیل خوی استکباری دارد، با آن مبارزه خواهد کرد و پیروزی نهایی در گرو حفظ وحدت و استمرار قدرت دفاعی و جهادی است.»
گروه هماهنگی نفت اتحادیه اروپا جمعه پنجم تیر اعلام کرد که با وجود آغاز تدریجی ازسرگیری جریان انتقال نفت پس از یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسیدن محمولههای نفتی از خاورمیانه به اروپا همچنان به زمان نیاز دارد.
این گروه در بیانیهای اعلام کرد گزارشها نشان میدهد جریان تجارت نفت پس از امضای تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی در هفته گذشته، به تدریج در حال بازیابی است، اما انتقال این محمولهها به بازار اروپا با تاخیر انجام خواهد شد.
گروه هماهنگی نفت اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد وضعیت بازار نفت خام در حال حاضر باثبات است؛ وضعیتی که به گفته این نهاد، عمدتا ناشی از برداشت از ذخایر جهانی نفت در ماههای اخیر است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد شرکت آرامکوی عربستان سعودی پس از نزدیک به چهار ماه، بارگیری نفت خام را در پایانه راس تنوره از سر گرفته است.
دالغا خاتیناوغلو، کارشناس انرژی، گفت: «بارگیری نفت از پایانه راس تنوره، بزرگترین پایانه صادرات نفت عربستان سعودی، مسیر انتقال نفت به بازارهای آسیایی را کوتاهتر میکند.» او افزود: «ازسرگیری بارگیری از این پایانه میتواند به کاهش قیمت جهانی نفت کمک کند.»
منابع پاکستانی میگویند با لغو تحریمهای جمهوری اسلامی، پاکستان میتواند بار دیگر به نفت خام ایران دسترسی پیدا کند.
جزییات بیشتر با جواد همدانی، خبرنگار ایراناینترنشنال
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی نگرانی خود را نسبت به احتمال برگزاری رژه افتخار و حضور و فعالیتهای تبلیغاتی جامعه رنگینکمانی در دیدار بامداد یکشنبه برابر مصر در سیاتل ابراز کرد.
بخش رسانهای تیم ملی در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری رژه روز افتخار و فعالیت جامعه رنگین کمانی اعلام کرد: «فدراسیون فوتبال نگرانیها و موضع خود را از طریق نامهها و نشستهای متعدد به صورت رسمی به فیفا اعلام کرده است. موضع ایران این است که هیچگونه فعالیت تبلیغاتی مرتبط با این پروژه نباید در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از فضای مسابقه برگزار شود. ایران و مصر دو کشور مسلمان با اشتراکات عمیق فرهنگی هستند و فیفا باید دیدگاهها و نگرانیهای تیمهای شرکتکننده را مدنظر قرار دهد.»
با این حال، تلاشهای مشترک ایران و مصر برای جلوگیری از رژه روز افتخار و حذف تبلیغات در سیاتل نافرجام مانده است.
فیفا در بیانیهای با رد این درخواستها اعلام کرد که جام جهانی ۲۰۲۶ رویدادی فراگیر است و هواداران با هر گرایش جنسی و هویت جنسیتی پذیرفته هستند.
طبق آییننامه فیفا، حمل بیانیههای کلی در حمایت از حقوق بشر و اهتزاز پرچمهای رنگینکمانی در داخل ورزشگاهها مجاز است.
در همین راستا، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، برای کاهش تنشها تاکید کرد که مراسم رسمی «پراید» در داخل ورزشگاه برگزار نخواهد شد و تنها حضور نمادهای هواداران مجاز است.
از سوی دیگر، هدا مکلندون از کمیته برگزاری جام جهانی سیاتل، در گفتوگو با شبکه خبری کیرو۷، بر فرهنگ فراگیر این شهر تاکید کرد و گفت: «ایران و مصر تنها دو مورد از ۶۵ کشوری در جهان هستند که همجنسگرایی را جرمانگاری کردهاند. این مسابقات فرصتی است که همه بتوانند در زمینه پذیرش جامعه الجیبیتیکیو عملکرد بهتری داشته باشند.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مراسم دانشآموختگی هفتاد و پنجمین دوره افسران رزمی نیروی زمینی ارتش اسرائیل گفت: «اگر اقدام نمیکردیم، ایران امروز به بمب اتم برای نابودی اسرائیل دست یافته بود.»
او افزود که با توافق یا بدون توافق، تا زمانی که او نخستوزیر اسرائیل باشد، جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
نخستوزیر اسرائیل گفت: «تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد ایران بمب هستهای تولید کند.»
او همچنین اعلام کرد هرقدر لازم باشد در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهیم ماند و به ارتش دستور دادهایم برای مقابله با هر تهدید علیه نیروهای ما یا ساکنان شمال، آزادی عمل کامل داشته باشد.