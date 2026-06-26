وزیر کشور لبنان اعلام کرد دستور داده است پوسترهایی که در روزهای اخیر با شعار «سپاس از ایران وفادار» و تصویر مجتبی و علی خامنهای در مسیر فرودگاه بینالمللی بیروت نصب شدهاند، ظرف دو روز آینده جمعآوری شوند. او این اقدام را بخشی از اجرای قوانین و ساماندهی فضای عمومی توصیف کرد.
احمد الحجار، وزیر کشور لبنان، پنجشنبه چهارم تیر ماه در حاشیه نشست هیات دولت گفت دستور داده است بنرها و پوسترهایی که چند روز پیش در مسیر منتهی به فرودگاه بینالمللی رفیق حریری بیروت نصب شدهاند، برداشته شوند.
حجار هنگام ورود به کاخ ریاستجمهوری لبنان، محل برگزاری نشست هیات دولت، به خبرنگاران گفت که این تصمیم «در چارچوب تلاشها برای ساماندهی فضاهای عمومی و تضمین اجرای قوانین و مقررات جاری»، اتخاذ شده است.
دادگاه عالی ایالتی هامبورگ رسیدگی به پروندهای را آغاز کرده است که در آن یک شهروند دانمارکی افغانستانی تبار، به جاسوسی برای جمهوری اسلامی و شناسایی اهداف یهودی و حامیان اسرائیل در آلمان، بهمنظور «حملات احتمالی تروریستی» متهم شده است.
بر اساس کیفرخواست، متهم اصلی، مردی ۵۴ ساله با تابعیت دانمارک و تبار افغانستانی، متهم است که به دستور جمهوری اسلامی، از یهودیان و حامیان اسرائیل در آلمان جاسوسی کرده و اطلاعات مربوط به آنها را برای انجام حملات احتمالی، از جمله قتل و آتشسوزی، جمعآوری کرده است.
پلیس دانمارک یک سال پیش این مرد را در شهر آرهوس، دومین شهر بزرگ این کشور، بازداشت کرد.
او چند هفته بعد به آلمان مسترد شد و در برابر قاضی تحقیق دادگاه فدرال در شهر کارلسروهه حاضر شد.
این متهم از زمان انتقال به آلمان تاکنون در بازداشت موقت به سر میبرد.
همدست او نیز که شهروند افغانستان است، در ماه نوامبر سال گذشته در دانمارک بازداشت و سپس برای ادامه روند قضایی به آلمان منتقل شد.
دادگاه عالی ایالتی هامبورگ اکنون رسیدگی به این پرونده را آغاز کرده است.
پیش از این در اردیبهشت ماه، سازمان اطلاعات داخلی آلمان هشدار داده بود جمهوری اسلامی ممکن است پس از پایان جنگ با اسرائیل و آمریکا، دامنه عملیاتهای امنیتی و تروریستی خود را در اروپا گسترش دهد.
به گفته منابع امنیتی، حکومت ایران از ماه مارس ۲۰۲۶ کارزاری با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» (HAYI) راهاندازی کرده که از طریق شبکههای اجتماعی، اقدام به جذب نیرو در میان محافل طرفدار جمهوری اسلامی و جریانهای افراطی شیعه میکند.
پژوهشگران امنیتی هشدار دادهاند این مدل عملیات، شامل حملات ساده اما پرتعداد بهوسیله افراد محلی و بعضا نوجوانان، میتواند فشار گستردهای بر سرویسهای امنیتی اروپا وارد کند؛ بهویژه برای حفاظت از مراکز یهودی، مدارس و مراکز اجتماعی.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان تاکید کرده است جمهوری اسلامی در گذشته نیز از روشهایی در حد «تروریسم دولتی» استفاده کرده؛ از عملیاتهای شناسایی و مراقبت گرفته تا طراحی حملات علیه مخالفان و اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا.
تیم ملی فوتبال ایران در آستانه دیدار سرنوشتساز مقابل مصر، سه سناریو برای ادامه حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ پیش رو دارد؛ از صعود مستقیم تا حذف و ورود به معادلات پیچیده تیمهای سوم.
مطمئنترین مسیر برای شاگردان امیر قلعهنویی، پیروزی برابر مصر است. در این صورت، ایران با کسب پنج امتیاز بدون توجه به نتایج سایر مسابقات راهی مرحله یکشانزدهم نهایی خواهد شد. در مقابل، شکست برابر مصر به معنای حذف قطعی تیم ملی از جام جهانی است.
پیچیدهترین سناریو با تساوی رقم میخورد. اگر دیدار ایران و مصر مساوی شود و بازی همزمان بلژیک و نیوزیلند نیز با تساوی و مجموع کمتر از شش گل به پایان برسد، ایران به عنوان تیم دوم گروه صعود خواهد کرد. اما اگر این شرایط محقق نشود، ایران با سه امتیاز باید برای صعود به عنوان یکی از هشت تیم برتر سوم رقابت کند.
در این سناریو، صعود تیمهای سوم سوئد، اکوادور و بوسنی و هرزگوین قطعی شده و پاراگوئه نیز با چهار امتیاز شانس زیادی برای صعود دارد. ایران اگرچه به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به اسکاتلند و کرهجنوبی شرایط مناسبی دارد، اما برای قطعی شدن صعودش باید دستکم سه نتیجه از پنج سناریوی سایر گروهها به سودش رقم بخورد.
از جمله این نتایج، تساوی نکردن الجزایر و اتریش در گروه J، شکست غنا برابر کرواسی در گروه L، پیروز نشدن کیپورد یا شکست اروگوئه مقابل اسپانیا در گروه H، پیروز نشدن کنگو یا برد ازبکستان با اختلاف کمتر از هشت گل در گروه K و همچنین پیروز نشدن سنگال با اختلاف بیش از چهار گل یا عراق با اختلاف بیش از هفت گل در گروه I است.