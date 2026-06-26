دونالد ترامپ در کاخ سفید، در جمع خبرنگاران، درباره نقض آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی گفت: «از اتفاقی که پنج‌شنبه رخ داد خوشم نیامد. آن‌ها چهار بار شلیک کردند. ما سه مورد را که یک کشتی هدف قرار داده بودند، سرنگون کردیم. یکی از پهپادها به یک کشتی باری بسیار گران‌قیمت اصابت کرد و هرچند خسارتی به آن وارد شد، اما توانست به مسیر خود ادامه دهد.»

او افزود: «نباید چنین کاری انجام می‌دادند، بنابراین خواهید فهمید. منظورم این است که اگر پاسخ بدهم، خواهید فهمید.»

ترامپ پیش‌تر در شبکه تروث‌سوشال نوشت: «جمهوری اسلامی دست‌کم چهار پهپاد تهاجمی را به سمت کشتی‌هایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودند پرتاب کرده. یکی از این پهپادها مستقیما به یک کشتی باری بزرگ و گران‌قیمت برخورد کرده و به آن خسارت وارد شده، اما کشتی توانسته به مسیر خود ادامه دهد.»



ترامپ همچنین عنوان کرد که ما سه پهپاد را سرنگون کردیم و افزود: «این اقدام نقض احمقانه توافق آتش‌بس است.»