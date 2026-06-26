وزرای خارجه جمهوری اسلامی و بریتانیا تلفنی گفتوگو کردند
بر اساس گزارش کانال تلگرامی عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، او جمعه با ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا تلفنی گفتوگو کرد.
بر اساس این گزارش، در این گفتوگو، عراقچی کوپر را «در جریان آخرین روند مذاکرات، پیشرفتهای حاصلشده در اجرای تفاهمات و رایزنیهای انجامشده» قرار داد و طرفین همچنین با بررسی آخرین تحولات دوجانبه و منطقهای، بر «تداوم رایزنیهای دیپلماتیک با هدف حمایت از ثبات منطقهای، پیشبرد روند مذاکرات و دستیابی به نتایج مثبت و پایدار» تاکید کردند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کنفرانس سیاستگذاری ۲۰۲۶ ائتلاف ایمان و آزادی، گفت: «نمیتوانیم اجازه دهیم ایران سلاح هستهای داشته باشد. نمیتوانیم بگذاریم این اتفاق بیفتد.»
او اضافه کرد: «آنها دارند از شدت نیاز برای رسیدن به توافق التماس میکنند. آنها خیلی چیزها به ما میدهند. این باید در طول ۴۷ سالی که با ترور حکومت کردهاند انجام میشد، و همین کار را کردند. آنها با ترور حکومت کردند.»
ترامپ افزود: «رسانههای جعلی میگویند جمهوری اسلامی امروز خیلی قویتر از چهار ماه پیش است. گفتند آنها قویتر هستند اما آنها اکنون خیلی چیزها به ما میدهند.»
رییسجمهوری آمریکا گفت: «آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند، توانایی پدافند هوایی ندارند، رادار ندارند، عملا هیچ تولید صنعتیای ندارند. ظرفیت پهپادیشان ۸۲ درصد کاهش یافته، ظرفیت موشکیشان ۸۰ درصد کاهش یافته، پرتابگرهای راکتیشان ۹۰ درصد کاهش یافته، رهبریشان یکبار کشته شده و رهبریشان بار دوم هم کشته شده است. دیگر هیچکس نمیخواهد رهبر جمهوری اسلامی باشد.»
او گفت: «آنها مقداری توانایی دارند، نه زیاد، نه اینکه در حال بردن باشند یا چیزی شبیه آن، اما مقداری توان دارند.»
جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی، درباره بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس و بینالمللی خواندن تنگه هرمز، به ایراناینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی پیش از جنگ تصور میکرد اگر حتی یک موشک به سمت کشورهای عربی شلیک کند، این کشورها فورا عقبنشینی خواهند کرد و در برابر خواستههای تهران کوتاه خواهند آمد.»
او افزود: «اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. با وجود حملات متعدد، کشورهای عربی نهتنها مسیر خود را تغییر ندادند، بلکه همکاریهای منطقهای و بینالمللی خود را نیز ادامه دادند.»
ارتش اسرائیل جمعه پنجم تیر اعلام کرد چهار نظامی اسرائیلی شامگاه پنجشنبه در جنوب لبنان زخمی و هفت عضو حزبالله صبح جمعه کشته شدند. این درگیریها در حالی رخ داد که اسرائیل و لبنان خود را برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات مستقیم در واشینگتن آماده میکنند.
مقامهای اسرائیلی و لبنانی از روز سهشنبه در واشینگتن دور تازهای از مذاکرات مستقیم را آغاز کردهاند، اما تاکنون به توافقی دست نیافتهاند. دو طرف توافق کردهاند یک نشست دیگر نیز برگزار کنند و چهارمین روز مذاکرات برای جمعه پنجم تیر برنامهریزی شده است.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد صبح جمعه نیروی هوایی این کشور هفت نیروی حزبالله را در جنوب لبنان هدف قرار داده و کشته است. بهگفته ارتش، این افراد هنگام انتقال سلاح در نزدیکی منطقه حائل اسرائیل شناسایی شده بودند.
ارتش اسرائیل پنجشنبه نیز از کشته شدن دستکم شش نیروی حزبالله خبر داده و آنها را تهدیدی برای نیروهای مستقر در جنوب لبنان خوانده بود.
ارتش اسرائیل در عین حال تاکید کرد که همچنان در منطقه تپه علی طاهر، که در زیر آن مجموعه عظیم تونلهای زیرزمینی حزبالله قرار دارد و حدود ۳۰ نیروی این گروه در آن پناه گرفتهاند، به عملیات خود ادامه داده و کنترل کامل این منطقه را در دست گرفته است.
از سوی دیگر رسانههای لبنانی جمعه گزارش دادند که یک پهپاد ارتش اسرائیل بر فراز شهر منصوری در جنوب لبنان، نزدیک شهر صور، اعلامیههایی پخش کرده است که روی آنها نوشته شده بود: «منطقه خطرناک! نزدیک نشوید! هرگونه نزدیک شدن به نیروهای ارتش اسرائیل جان شما را به خطر میاندازد.»
تهدیدهای دبیرکل حزبالله
در همین حال نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، جمعه تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی را به معنای شکست اسرائیل دانست و گفت اسرائیل باید جنوب لبنان را ترک کند.