فاکس نیوز: حملات آمریکا به اهداف ایرانی در حال حاضر «همچنان ادامه دارد»
فاکس نیوز گزارش داد که حملات آمریکا به اهداف ایرانی در حال حاضر «همچنان ادامه دارد».
فاکس نیوز گزارش داد که حملات آمریکا به اهداف ایرانی در حال حاضر «همچنان ادامه دارد».
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که در تاریخ ۲۶ ژوئن، ششم تیر، نیروهای این فرماندهی «در واکنشی قدرتمند به حمله روز گذشته به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز، علیه ایران حملاتی انجام دادند.»
در بیانیه سنتکام آمده است: «پس از آنکه ایران در ۲۵ ژوئن (پنجم تیر) کشتی اِم/وی اور لاولی را با یک پهپاد انتحاری هدف قرار داد، هواپیماهای آمریکایی محلهای ذخیره موشکها و پهپادهای ایران و همچنین سایتهای راداری ساحلی را هدف قرار دادند. این کشتی باری با پرچم سنگاپور در زمان حمله ایران در حال خروج از تنگه هرمز و حرکت در امتداد سواحل عمان بود.»
سنتکام افزود: «این اقدام تجاوزکارانه غیرموجه علیه کشتیرانی تجاری توسط نیروهای ایرانی بهطور آشکار آتشبس را نقض کرد. علاوه بر این، رفتار خطرناک ایران آزادی ناوبری را تضعیف میکند. این در حالی است که جریان تجارت بهطور فزاینده از این گذرگاه حیاتی بینالمللی عبور میکند.»
این بیانیه ادامه میدهد: «نیروهای سنتکام همچنان به هماهنگی برای عبور ایمن و پشتیبانی از کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز ادامه میدهند. ارتش ایالات متحده همچنان در منطقه حضور دارد و هوشیار است تا اطمینان حاصل کند تمام مفاد توافق با ایران رعایت شده، اجرا میشود و بهطور کامل برقرار و نافذ است.»
ویدیوی رسیده نشان میدهد مادر جاویدنام عرشیا براری، به حاضران در مراسم عاشورا در زنجان میگوید: «بچه من هم تشنه بود. از پشت به سر او شلیک کردند.»
بر اساس تصاویر، او عکسی از پسرش را در کنار دستههای گل در میان حاضران قرار داده است.
دونالد ترامپ در کاخ سفید، در جمع خبرنگاران، درباره نقض آتشبس از سوی جمهوری اسلامی گفت: «از اتفاقی که پنجشنبه رخ داد خوشم نیامد. آنها چهار بار شلیک کردند. ما سه مورد را که یک کشتی هدف قرار داده بودند، سرنگون کردیم. یکی از پهپادها به یک کشتی باری بسیار گرانقیمت اصابت کرد و هرچند خسارتی به آن وارد شد، اما توانست به مسیر خود ادامه دهد.»
او افزود: «نباید چنین کاری انجام میدادند، بنابراین خواهید فهمید. منظورم این است که اگر پاسخ بدهم، خواهید فهمید.»
ترامپ پیشتر در شبکه تروثسوشال نوشت: «جمهوری اسلامی دستکم چهار پهپاد تهاجمی را به سمت کشتیهایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودند پرتاب کرده. یکی از این پهپادها مستقیما به یک کشتی باری بزرگ و گرانقیمت برخورد کرده و به آن خسارت وارد شده، اما کشتی توانسته به مسیر خود ادامه دهد.»
ترامپ همچنین عنوان کرد که ما سه پهپاد را سرنگون کردیم و افزود: «این اقدام نقض احمقانه توافق آتشبس است.»
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جریان امضای چارچوب توافق میان لبنان، آمریکا و اسرائیل گفت این توافق روندی روشن و ساختارمند برای بازگرداندن حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزبالله و برچیدن زیرساختهای آن ایجاد میکند.
او افزود: «این چارچوب توافق به اسرائیل اجازه خواهد داد پس از رفع تهدید علیه شهروندانش به مرزهای خود بازگردد. این توافق یک گروه هماهنگی نظامی سهجانبه برای لبنان ایجاد میکند که با تسهیل ایالات متحده انجام خواهد شد.»
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که این کشور همچنان بهطور کامل در این روند درگیر خواهد ماند و منابع قابلتوجهی را اختصاص میدهد، از جمله ۱۰۰ میلیون دلار کمک فوری بشردوستانه با هماهنگی سازمان ملل.
به گفته روبیو، وزارت جنگ آمریکا آماده است بر اساس اختیارات و تخصیصهای موجود، بیش از ۳۰ میلیون دلار به نیروهای مسلح لبنان بازپرداخت کند.
روبیو گفت: «مردم لبنان در نتیجه دخالتهای خارجی در امورشان، و کشورهایی که تلاش کردهاند از لبنان بهعنوان سکوی پرتابی برای حملات استفاده کنند، برای دههها بهشدت رنج کشیدهاند.»
او افزود: «این چیزی نیست که مردم لبنان بخواهند و شایستهاش باشند. آنچه آنها شایسته داشتن آن هستند، همان چیزی است که زمانی داشتهاند و از آن تاریخ نسبتا نزدیکی نیز وجود دارد، یعنی کشوری مرفه و در صلح.»
روبیو گفت: «برای بازگشت به آن نقطه، کار زیاد و زمان لازم خواهد بود. اما ما معتقدیم امروز نخستین گام در آن مسیر است و نخستین گام گاهی سختترین گام است. اما این همان گامی است که امروز با هم برمیداریم.»
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: «بدیهی است که مردم اسرائیل شایسته زندگی در صلح و امنیت هستند. بهویژه مردم شمال اسرائیل که بارها هدف حملات تروریستیای قرار گرفتهاند که از خاک لبنان انجام شده است؛ اما نه توسط مردم لبنان، نه توسط دولت لبنان، بلکه توسط یک بازیگر خارجی که تلاش کرده از آن سرزمین برای هدف قرار دادن غیرنظامیان بیگناه استفاده کند؛ کسانی که مدتهاست در این مناطق نتوانستهاند زندگی عادی داشته باشند.»
ندى حماده معوض، سفیر لبنان در ایالات متحده، از مقامات آمریکایی بهخاطر سازماندهی گفتوگوهایی که در واشینگتن برگزار شد، تشکر و این نشستها را مثبت ارزیابی کرد.
او تاکید کرد که «چارچوب سهجانبه امضا شده، گامی نخست» به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان است.
سفیر لبنان اظهار داشت که این توافق با هدف ایجاد «آتشبسی دائمی و نهایی» طراحی شده است، همچنین بازگشت آوارگان به سرزمینهایشان را ممکن میسازد و برای لبنانیها «صلح، امنیت و رفاه» را تضمین میکند.
او گفت: «این نشست طولانی و دشوار بود. ما از میزبانان خود و از دو هیات مذاکرهکننده بهخاطر همکاریشان در جریان این گفتوگوها سپاسگزاریم.»
این دیپلمات همچنین تاکید کرد که «این نقطه عطف به لطف رهبری رییسجمهور دونالد ترامپ، سرسختی نخستوزیر لبنان نواف سلام و میهندوستی نیروهای مسلح لبنان ممکن شده است.»
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