عراقچی با وزیر خارجه ازبکستان درباره آخرین روند مذاکرات گفتوگو کرد
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگوی تلفنی با بختیار سعیدوف، وزیر خارجه ازبکستان، همتای خود را در جریان آخرین تحولات مربوط به اجرای تفاهم خاتمه جنگ با آمریکا قرار داد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگوی تلفنی با بختیار سعیدوف، وزیر خارجه ازبکستان، همتای خود را در جریان آخرین تحولات مربوط به اجرای تفاهم خاتمه جنگ با آمریکا قرار داد.
دولت ژاپن جمعه پنجم تیر از اختصاص ۱۵ میلیون دلار کمک بشردوستانه اضطراری برای رسیدگی به «وخامت وضعیت انسانی» در ایران، لبنان و کرانه باختری خبر داد.
وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد این کمکها با هدف تامین نیازهای اساسی در حوزههای بهداشت، خدمات درمانی و امنیت غذایی و از طریق سازمانهای بینالمللی، از جمله کمیته بینالمللی صلیب سرخ، فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر و دیگر نهادهای امدادرسان، ارائه خواهد شد.
بر اساس این اعلام، ۱۰ میلیون دلار از این کمکها به ایران اختصاص یافته است. از این مبلغ، چهار میلیون دلار به کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای تامین اقلام غیرغذایی، آب، خدمات بهداشتی و درمانی پرداخت میشود. همچنین فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر ۲.۵ میلیون دلار، برنامه جهانی غذا دو میلیون دلار و کمیته بینالمللی صلیب سرخ ۱.۵ میلیون دلار برای اجرای برنامههای بشردوستانه در ایران دریافت خواهند کرد.
ژاپن همچنین چهار میلیون دلار برای کمک به لبنان اختصاص داده است.
مقامهای ارشد اسرائیل از ادامه حضور نظامی این کشور در جنوب لبنان و احتمال حمله به ایران گفتند. همزمان، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا نیز تحرکات هواپیماهای نظامی اسرائیل در آسمان برخی کشورهای همسایه را «تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران» خواند.
در همین حال، انتشار تصاویر تازه از حضور برخی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در عزاداریهای ماه محرم، از جمله محمدباقر قالیباف، اسماعیل قاآنی و محمدباقر ذوالقدر که در ماههای جنگ کمتر در انظار عمومی دیده شدند، با گزارشها درباره پرواز جنگندههای اسرائیلی در آسمان برخی کشورهای همسایه و حرکت آنها در جهت ایران همزمان شد.
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اوکراین در جریان موج گسترده حملات پهپادی شبانه، برای دومین بار در دو هفته گذشته کارخانه شیمیایی «ازُت» در منطقه تولا در روسیه را هدف قرار داد. مقامهای روسیه از آسیب دیدن یک مرکز صنعتی، زخمی شدن یک نفر و سرنگونی صدها پهپاد خبر دادند.
خبرگزاری رویترز به نقل از کانالهای تلگرامی روسیه و اوکراین گزارش داد که حمله بامداد جمعه پنجم تیر ماه بخشی از یک عملیات گسترده پهپادی بود که تاسیسات صنعتی در منطقه تولا را هدف قرار داد.
دمیتری میلیایف، فرماندار این منطقه، اعلام کرد یک مرکز صنعتی در شهر نووموسکوفسک، در حدود ۲۰۰ کیلومتری جنوب مسکو، آسیب دیده است.
چندین رسانه این مرکز را کارخانه شیمیایی «ازُت» معرفی کردند؛ کارخانهای که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، پیشتر آن را یکی از مراکز حیاتی تولید مواد منفجره روسیه توصیف کرده بود.
این کارخانه که خود را بزرگترین تولیدکننده آمونیاک و کودهای نیتروژنی روسیه معرفی میکند، پیش از این نیز در ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) هدف حمله اوکراین قرار گرفته بود.
اوکراین در سال جاری حملات پهپادی خود را به عمق خاک روسیه بهطور چشمگیری افزایش داده است.
کییف میگوید این حملات بخشی از راهبردی برای وارد کردن خسارت اقتصادی به روسیه و تضعیف توانایی مسکو در ادامه جنگ است.
پالایشگاههای نفت، پایانههای صادراتی، بنادر و دیگر تاسیسات صنعتی، از جمله اهداف این حملات بودهاند.
در برخی موارد، اوکراین طی فاصلهای چند روزه یا چند هفتهای بار دیگر همان تاسیسات را هدف قرار داده است. اقدامی که به گفته ناظران، با هدف مختل کردن روند تعمیر خسارتها و جلوگیری از آغاز دوباره فعالیت این مراکز انجام شده است.
فرماندار منطقه تولا اعلام کرد خطوط انتقال برق در این منطقه نیز بر اثر حملات آسیب دیده و یک زن زخمی شده است.
خبرگزاری دولتی تاس در روسیه گزارش داد شمار پهپادهایی که اوکراین در این عملیات به کار گرفته، بیشترین تعداد از ابتدای سال جاری بوده است.
وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد سامانههای پدافندی این کشور ۶۶۰ پهپاد اوکراینی را بر فراز ۱۲ منطقه روسیه و همچنین شبهجزیره کریمه منهدم کردهاند. شبهجزیرهای که روسیه در سال ۲۰۱۴ آن را از اوکراین ضمیمه خاک خود کرد.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین آغاز کرد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در جریان سفر به ژاپن گفت هدف از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی، جلوگیری از دستیابی تهران به تسلیحات هستهای است. گروسی با اشاره به تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر صلحآمیز بودن برنامه هستهای گفت اعلام حسن نیت بهتنهایی برای جامعه جهانی کافی نیست.
احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
شهروندان در پیامهایی که به مدیابات ایراناینترنشنال فرستادهاند، از تداوم اختلال در چند بانک بزرگ ایران خبر دادهاند.
لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال گزارش میدهد