دولت ژاپن جمعه پنجم تیر از اختصاص ۱۵ میلیون دلار کمک بشردوستانه اضطراری برای رسیدگی به «وخامت وضعیت انسانی» در ایران، لبنان و کرانه باختری خبر داد.

وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد این کمک‌ها با هدف تامین نیازهای اساسی در حوزه‌های بهداشت، خدمات درمانی و امنیت غذایی و از طریق سازمان‌های بین‌المللی، از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر و دیگر نهادهای امدادرسان، ارائه خواهد شد.

بر اساس این اعلام، ۱۰ میلیون دلار از این کمک‌ها به ایران اختصاص یافته است. از این مبلغ، چهار میلیون دلار به کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای تامین اقلام غیرغذایی، آب، خدمات بهداشتی و درمانی پرداخت می‌شود. همچنین فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر ۲.۵ میلیون دلار، برنامه جهانی غذا دو میلیون دلار و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ۱.۵ میلیون دلار برای اجرای برنامه‌های بشردوستانه در ایران دریافت خواهند کرد.

ژاپن همچنین چهار میلیون دلار برای کمک به لبنان اختصاص داده است.