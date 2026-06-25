عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت پس از بیانیه مشترک مسقط، در گفتوگو با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، بر ادامه رایزنیهای تهران و مسقط برای تعیین چارچوب مدیریت آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز تاکید کردهاند.
او افزود: «این روند با گفتوگو با کشورهای همسایه دنبال خواهد شد.»
به گزارش والاستریت ژورنال، تهران قصد دارد از بازگشایی تنگه هرمز از طریق دریافت هزینهها، درآمدی چند میلیارد دلاری کسب کند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد در صورتی که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با افزایش قابل توجه سهمیه تولید نفت عراق موافقت نکند، بغداد احتمال خروج از این سازمان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
یک مقام ارشد وزارت نفت عراق پنجشنبه چهارم تیر به رویترز گفت این کشور در پی جنگ ایران با بحران مالی روبهرو است و درخواست بغداد برای رشد چشمگیر سهمیه تولید نفت در اوپک باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
او هشدار داد: «عربستان سعودی و دیگر متحدان اوپک باید این موضوع را با نهایت جدیت دنبال کنند. در غیر این صورت، عراق ناچار خواهد شد همه گزینههای در دسترس را بررسی کند.»
او در عین حال تاکید کرد برنامه فعلی عراق باقی ماندن در اوپک و تلاش برای دستیابی به سهمیه تولید بالاتر است.
رویترز نوشت خروج احتمالی عراق از اوپک میتواند ضربه سختی به این سازمان وارد آورد.
عراق پس از عربستان سعودی، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک و یکی از پنج عضو بنیانگذار این سازمان است. اوپک سال ۱۹۶۰ در بغداد تاسیس شد.