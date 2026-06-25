عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت پس از بیانیه مشترک مسقط، در گفت‌وگو با بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، بر ادامه رایزنی‌های تهران و مسقط برای تعیین چارچوب مدیریت آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز تاکید کرده‌اند.

او افزود: «این روند با گفت‌وگو با کشورهای همسایه دنبال خواهد شد.»

به گزارش وال‌استریت ژورنال، تهران قصد دارد از بازگشایی تنگه هرمز از طریق دریافت هزینه‌ها، درآمدی چند میلیارد دلاری کسب کند.