رویترز حمله به کشتی باری در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی را تایید کرد
پس از والاستریت ژورنال، رویترز نیز به نقل از دو مقام آمریکایی تایید کرد که نیروهای جمهوری اسلامی به کشتی باری که روز پنجشنبه حمله به آن گزارش شده بود، آتش گشوده است.
پس از والاستریت ژورنال، رویترز نیز به نقل از دو مقام آمریکایی تایید کرد که نیروهای جمهوری اسلامی به کشتی باری که روز پنجشنبه حمله به آن گزارش شده بود، آتش گشوده است.
ارتش اسرائیل گزارش داد که پنجشنبه سربازان این ارتش که در زوطر شرقی در حال عملیات بودند، «پنج تروریست حزبالله» را شناسایی کردند که در داخل منطقه امنیتی تهدیدی برای آنان محسوب میشدند.
بر اساس این گزارش، در یک حادثه دیگر، سربازان ارتش اسرائیل که در منطقه ریج علیالظاهر در حال فعالیت بودند، «یک تروریست مسلح حزبالله» را شناسایی کردند که تهدیدی برای نیروهای حاضر در منطقه امنیتی بود.
پس از این شناساییها، نیروی هوایی اسرائیل و نیروهای زمینی به سمت آنها آتش گشودند و «برای رفع تهدید»، آنها را از بین بردند.
والاستریت ژورنال به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که نیروهای سپاه پاسداران پنجشنبه یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز هدف حمله قرار دادند.
پیشتر سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده بود که این حمله به پل فرماندهی کشتی آسیب وارد کرد اما تلفاتی در پی نداشت.
این حمله چند ساعت پس از آن رخ داد که نیروی دریایی سپاه پاسداران به کشتیها هشدار داده بود از مسیرهایی که این نیرو آنها را تایید نکرده استفاده نکنند.
این حادثه در نزدیکی سواحل عمان رخ داد.
وزیران شورای همکاری خلیج فارس و وزیر خارجه آمریکا در بیانیه مشترکی تاکید کردند: «دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه مستلزم مقابله با تمامی اشکال تهدیدهای ایران است؛ از جمله موشکهای بالستیک، پهپادها و حمایت این کشور از نیروهای نیابتی در منطقه.»
در این بیانیه آمده است: «همچنین وزیران بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز تاکید و اضافه کردند آزادی ناوبری بدون قید و شرط و بدون محدودیت، از جمله حق عبور ترانزیتی که در حقوق بینالملل تضمین شده است، همچنان برای امنیت منطقهای و جهانی امری اساسی به شمار میرود. آنان هرگونه اعمال عوارض، مالیات یا تلاش برای تحمیل کنترل بر این تنگه را رد کردند و از اعلام عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی مبنی بر آغاز اجرای طرح تخلیه بیش از ۱۱ هزار دریانوردی که در منطقه گرفتار شدهاند، استقبال کردند.»
وزیران خارجه کشورهای عربی خلیج فارس و آمریکا همچنین نوشتند: «هرگونه تجارت و سرمایهگذاری با ایران مشروط و قابل لغو خواهد بود و به پایبندی ایران به یادداشت تفاهم و توافق نهایی، توقف رفتارهای بیثباتکننده و فراهمسازی شرایط لازم برای همکاری اقتصادی وابسته است.»
این وزیران حملات گروههای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق علیه کشورهای عضو شورای همکاری را محکوم کردند؛ از جمله حملات پهپادی که به تاسیسات غیرنظامی، زیرساختهای حیاتی و امنیت انرژی آسیب وارد کردهاند.
آنان همچنین بار دیگر حمایت خود را از تلاشهای دولت جدید عراق برای انحصار سلاح در دست دولت و جلوگیری از استفاده گروههای مسلح غیردولتی از خاک عراق برای تهدید کشورهای همسایه اعلام کردند.
وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا همچنین بار دیگر بر احترام خود به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت کویت، مطابق با حقوق بینالملل و قطعنامههای مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه شماره ۸۳۳ تاکید کردند.
در بیانیه مشترک آنان بر حاکمیت دولت کویت بر آبهای سرزمینی خود تاکید شده و از دولت عراق خواسته شده به تعهدات دوجانبه و بینالمللی خود عمل کند.
این وزیران خارجه «همچنین بر اهمیت اتخاذ تمامی تدابیر لازم از سوی دولت عراق برای تضمین امنیت و سلامت تمامی هیاتهای دیپلماتیک در عراق و حفاظت از آنها در برابر هرگونه تهدید یا حمله، مطابق با تعهدات بینالمللی مربوطه عراق، تاکید کردند.»
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی میکوشد مدیریت تنگه هرمز را بر عهده بگیرد و از این طریق، میلیاردها دلار در سال درآمد کسب کند.
والاستریت ژورنال پنجشنبه چهارم تیر نوشت طبق برآورد تهران، دریافت هزینه بابت «خدمات امنیتی و حفاظت از محیط زیست» در تنگه هرمز میتواند سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد برای کشورهای مشارکتکننده به همراه داشته باشد.
این روزنامه افزود: «اگر این طرح اجرایی شود، تهران به منبع درآمد و سطحی از کنترل بر این آبراه دست خواهد یافت که پیش از جنگ در اختیار نداشت.»
منابع آگاه خبر دادند حکومت ایران برای تدوین این طرح، الگوهایی در نقاط مختلف جهان از جمله تنگه داردانل را مورد بررسی قرار داده است.
ترکیه برای عبور کشتیها از آبراه بینالمللی داردانل به مقصد یا از مبدا دریای اژه، عوارضی موسوم به «فرانک طلایی» دریافت میکند.
به گفته مقامهای جمهوری اسلامی، تهران برای جلب حمایت از این ابتکار، آن را به کشورهای خاورمیانه و حتی چین پیشنهاد کرده است.
حکومت ایران همچنین خواهان آن است که کشورهای حاشیه خلیج فارس به این توافق بپیوندند و در درآمد حاصل از آن سهیم شوند.
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روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی میکوشد مدیریت تنگه هرمز را بر عهده بگیرد و از این طریق، میلیاردها دلار در سال درآمد کسب کند.
والاستریت ژورنال پنجشنبه چهارم تیر نوشت طبق برآورد تهران، دریافت هزینه بابت «خدمات امنیتی و حفاظت از محیط زیست» در تنگه هرمز میتواند سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد برای کشورهای مشارکتکننده به همراه داشته باشد.
این روزنامه افزود: «اگر این طرح اجرایی شود، تهران به منبع درآمد و سطحی از کنترل بر این آبراه دست خواهد یافت که پیش از جنگ در اختیار نداشت.»
منابع آگاه خبر دادند حکومت ایران برای تدوین این طرح، الگوهایی در نقاط مختلف جهان از جمله تنگه داردانل را مورد بررسی قرار داده است.
ترکیه برای عبور کشتیها از آبراه بینالمللی داردانل به مقصد یا از مبدا دریای اژه، عوارضی موسوم به «فرانک طلایی» دریافت میکند.
به گفته مقامهای جمهوری اسلامی، تهران برای جلب حمایت از این ابتکار، آن را به کشورهای خاورمیانه و حتی چین پیشنهاد کرده است.
حکومت ایران همچنین خواهان آن است که کشورهای حاشیه خلیج فارس به این توافق بپیوندند و در درآمد حاصل از آن سهیم شوند.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، دوم تیر در عمان گفت مدیریت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت.
در سوی دیگر، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در جریان سفر اخیر خود به کشورهای خاورمیانه تاکید کرد دریافت عوارض در تنگه هرمز «بدعت خطرناکی» خواهد بود که مانند «یک بیماری واگیردار» سرایت میکند و باعث هرجومرج میشود.
روبیو در سخنانی در بحرین گفت: «هیچ کشوری در جهان حق ندارد برای استفاده از آبراههای بینالمللی عوارض دریافت کند و چنین شرطی هرگز بهعنوان بخشی از هیچ توافقی پذیرفتنی نخواهد بود.»
مخالفت آمریکا و کشورهای خلیج فارس با اخذ عوارض
بر اساس یادداشت تفاهم اخیر تهران و واشینگتن، تردد کشتیها در تنگه هرمز در جریان مذاکرات ۶۰ روزه رایگان خواهد بود و جمهوری اسلامی مسئولیت مینروبی از این گذرگاه راهبردی را بر عهده خواهد داشت.
در ماده پنجم این تفاهمنامه آمده است تهران با مسقط گفتوگو خواهد کرد تا سازوکار مدیریت آینده و ارائه خدمات دریایی در این آبراه را با مشورت سایر کشورهای ساحلی خلیج فارس و در چارچوب حقوق بینالملل تعیین کند.
آمریکا، عمان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس بارها مخالفت خود را با اخذ عوارض از شناورها در تنگه هرمز ابراز کردهاند.
عمان کنوانسیون ممنوعیت دریافت عوارض از مسیرهای بینالمللی دریایی را به رسمیت میشناسد.
بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، چهارم تیر در دیدار با روبیو تاکید کرد هرگونه سازوکار احتمالی برای مدیریت تنگه هرمز شامل دریافت عوارض از کشتیهای عبوری نخواهد بود.
پیشتر تهران و مسقط اعلام کرده بودند مذاکرات اخیر دو طرف بر خدمات مورد نیاز برای مدیریت آینده تنگه هرمز و هزینههای مرتبط با آن متمرکز بوده است.
بر اساس دادههای سامانههای رهگیری دریایی، شمار تردد شناورها در تنگه هرمز در سوم تیرماه به حدود ۷۰ مورد رسید که بالاترین رقم از زمان آغاز جنگ ایران به شمار میرود.
پیش از آغاز جنگ، بهطور متوسط روزانه حدود ۱۳۰ نفتکش از این مسیر در خلیج فارس عبور میکردند.
موانع حقوقی طرح جمهوری اسلامی
والاستریت ژورنال در ادامه نوشت جمهوری اسلامی در گفتوگو با چین و مصر، پیشنهاد خود را برای دریافت «هزینه خدمات» از کشتیها در تنگه هرمز مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای حکومت ایران در گفتوگوهای غیرعلنی خبر دادهاند با پیوستن آمریکا به چنین سازوکاری مخالف نیستند؛ طرحی که دونالد ترامپ نیز گاه بهصورت علنی به آن اشاره کرده است.
تهران برای طرح خود تنگه داردانل را الگو قرار داده است. این آبراه بینالمللی که بخش اروپایی و آسیایی ترکیه را از یکدیگر جدا میکند، طبق کنوانسیون سال ۱۹۳۶ تحت مدیریت آنکارا قرار دارد و به دولت ترکیه اجازه میدهد از کشتیهای عبوری عوارض بگیرد.
این مبلغ که از ۱۰ تیر ۶ دلار و ۷۰ سنت به ازای هر تن تعیین شده، هزینه خدماتی مانند بهداشت، نگهداری فانوسهای دریایی و عملیات امداد و نجات را پوشش میدهد. کشتیهایی که از دریای سیاه به دریای مدیترانه میروند، ناگزیر باید از تنگه داردانل عبور کنند.
با این حال، جمهوری اسلامی برای اجرای سیاستی مشابه با موانع حقوقی قابل توجهی روبهرو است.
جیمز کراسکا، استاد حقوق دریایی در کالج جنگ نیروی دریایی آمریکا، گفت تهران به معاهدات بینالمللی و منطقهای پیوسته که بر اساس آنها، حق ندارد بهطور یکجانبه از کشتیهای عبوری عوارض دریافت کند.
او افزود توافق مربوط به تنگه داردانل، یک توافقنامه منحصربهفرد است و نمیتوان آن را بهطور خودکار به سایر کشورها، از جمله ایران، تعمیم داد.
کراسکا همچنین تاکید کرد هرگونه هزینهای که تهران بخواهد از کشتیهای عبوری دریافت کند، نیازمند اجماع ۱۷۶ عضو سازمان بینالمللی دریانوردی است.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر، سوم تیر اعلام کرد ایجاد خط ارتباطی مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای جلوگیری از کارشکنی «بازیگران خودسر» در روند بازگشایی تنگه هرمز، امری ضروری بوده است.
او گفت خط تماسی که طرفهای مذاکرات اخیر سوئیس بر سر آن توافق کردند، برای مقابله با «اطلاعات نادرست» و تضمین هماهنگیها در حین پاکسازی مینها از این آبراه حیاتی به کار خواهد آمد.