قالیباف: دنیا دید که دشمن در عرصه نظامی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی شکست خورد
خبرگزاری صداوسیما نوشت که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در دیدار با الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان گفته است: «دنیا دید که دشمن در عرصه نظامی، سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی شکست خورده است و این واقعیتی است که امروز دیگران نسبت به آن آگاه هستند.»
آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، اعلام کرد در پی حمله به یک کشتی در خلیج عمان، اجرای طرح تخلیه کشتیها و دریانوردان از تنگه هرمز به حالت تعلیق درآمده است.
بر اساس این بیانیه که پنجشنبه چهارم تیر منتشر شد، یک کشتی پس از عبور از تنگه هرمز، در خلیج عمان هدف حمله قرار گرفت.
دومینگز افزود این شناور در چارچوب طرح تخلیه سازمان بینالمللی دریانوردی تردد نمیکرد.
در این بیانیه آمده است: «برای هماهنگی در عملیات و تضمین ایمنی کشتیرانی، اجرای طرح تخلیه تا زمان روشنتر شدن شرایط متوقف خواهد ماند... باید اطمینان حاصل شود که تضمینهای ایمنی لازم برای کشتیهای ثبتشده در فهرست تخلیه ما و تمامی شناورهای حاضر در منطقه برقرار است.»
پیشتر روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی نوشت سپاه پاسداران چهارم تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز هدف قرار داد.
به گزارش والاستریت ژورنال، این رویداد یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را به چالش کشیده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز خبر داد این حمله به کشتی خساراتی وارد آورد، اما تلفات جانی در پی نداشت.
این حادثه ساعاتی پس از آن به وقوع پیوست که نیروی دریایی سپاه پاسداران به کشتیهای حاضر در منطقه هشدار داد در مسیرهایی که مورد تایید جمهوری اسلامی نیست، تردد نکنند.
نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، سازمان تازهتاسیس جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز، نیز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد تردد شناورها از مسیرهایی که خارج از چارچوب تعیینشده این نهاد باشد، «مشمول تضمین عبور ایمن نبوده و از پوشش بیمه و مسئولیتهای مرتبط برخوردار نخواهد بود».
این نهاد افزود: «تبعات ناشی از تردد از مسیرهای غیرمجاز بر عهده مالک، بهرهبردار و فرمانده شناور خواهد بود.»
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
طبق بند پنجم این تفاهمنامه، جمهوری اسلامی متعهد شده است با بهکارگیری تمام تلاش خود، به مدت ۶۰ روز زمینه را برای عبور ایمن کشتیهای تجاری میان خلیج فارس و دریای عمان بدون دریافت هرگونه عوارض فراهم کند.
اندیشکده صوفان، فعال در حوزه اطلاعات امنیتی و پژوهشهای ضدتروریسم، در تازهترین ارزیابی خود اعلام کرد جمهوری اسلامی صرفنظر از نتیجه مذاکرات با آمریکا، به حفظ و تقویت شبکه نیروهای نیابتی خود در خاورمیانه و جهان ادامه میدهد.
وزیران شورای همکاری خلیج فارس و وزیر خارجه آمریکا در بیانیه مشترکی تاکید کردند: «دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه مستلزم مقابله با تمامی اشکال تهدیدهای ایران است؛ از جمله موشکهای بالستیک، پهپادها و حمایت این کشور از نیروهای نیابتی در منطقه.»
در این بیانیه آمده است: «همچنین وزیران بر اهمیت بازگشایی تنگه هرمز تاکید و اضافه کردند آزادی ناوبری بدون قید و شرط و بدون محدودیت، از جمله حق عبور ترانزیتی که در حقوق بینالملل تضمین شده است، همچنان برای امنیت منطقهای و جهانی امری اساسی به شمار میرود. آنان هرگونه اعمال عوارض، مالیات یا تلاش برای تحمیل کنترل بر این تنگه را رد کردند و از اعلام عمان و سازمان بینالمللی دریانوردی مبنی بر آغاز اجرای طرح تخلیه بیش از ۱۱ هزار دریانوردی که در منطقه گرفتار شدهاند، استقبال کردند.»
وزیران خارجه کشورهای عربی خلیج فارس و آمریکا همچنین نوشتند: «هرگونه تجارت و سرمایهگذاری با ایران مشروط و قابل لغو خواهد بود و به پایبندی ایران به یادداشت تفاهم و توافق نهایی، توقف رفتارهای بیثباتکننده و فراهمسازی شرایط لازم برای همکاری اقتصادی وابسته است.»
این وزیران حملات گروههای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق علیه کشورهای عضو شورای همکاری را محکوم کردند؛ از جمله حملات پهپادی که به تاسیسات غیرنظامی، زیرساختهای حیاتی و امنیت انرژی آسیب وارد کردهاند.
آنان همچنین بار دیگر حمایت خود را از تلاشهای دولت جدید عراق برای انحصار سلاح در دست دولت و جلوگیری از استفاده گروههای مسلح غیردولتی از خاک عراق برای تهدید کشورهای همسایه اعلام کردند.
وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا همچنین بار دیگر بر احترام خود به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت کویت، مطابق با حقوق بینالملل و قطعنامههای مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه شماره ۸۳۳ تاکید کردند.
در بیانیه مشترک آنان بر حاکمیت دولت کویت بر آبهای سرزمینی خود تاکید شده و از دولت عراق خواسته شده به تعهدات دوجانبه و بینالمللی خود عمل کند.
این وزیران خارجه «همچنین بر اهمیت اتخاذ تمامی تدابیر لازم از سوی دولت عراق برای تضمین امنیت و سلامت تمامی هیاتهای دیپلماتیک در عراق و حفاظت از آنها در برابر هرگونه تهدید یا حمله، مطابق با تعهدات بینالمللی مربوطه عراق، تاکید کردند.»