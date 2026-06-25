بر اساس این بیانیه که پنج‌شنبه چهارم تیر منتشر شد، یک کشتی پس از عبور از تنگه هرمز، در خلیج عمان هدف حمله قرار گرفت.

دومینگز افزود این شناور در چارچوب طرح تخلیه سازمان بین‌المللی دریانوردی تردد نمی‌کرد.

در این بیانیه آمده است: «برای هماهنگی در عملیات و تضمین ایمنی کشتیرانی، اجرای طرح تخلیه تا زمان روشن‌تر شدن شرایط متوقف خواهد ماند... باید اطمینان حاصل شود که تضمین‌های ایمنی لازم برای کشتی‌های ثبت‌شده در فهرست تخلیه ما و تمامی شناورهای حاضر در منطقه برقرار است.»

پیش‌تر روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از دو مقام ارشد آمریکایی نوشت سپاه پاسداران چهارم تیر یک کشتی باری با پرچم سنگاپور را در تنگه هرمز هدف قرار داد.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، این رویداد یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را به چالش کشیده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز خبر داد این حمله به کشتی خساراتی وارد آورد، اما تلفات جانی در پی نداشت.

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این حادثه ساعاتی پس از آن به وقوع پیوست که نیروی دریایی سپاه پاسداران به کشتی‌های حاضر در منطقه هشدار داد در مسیرهایی که مورد تایید جمهوری اسلامی نیست، تردد نکنند.

نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، سازمان تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز، نیز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد تردد شناورها از مسیرهایی که خارج از چارچوب تعیین‌شده این نهاد باشد، «مشمول تضمین عبور ایمن نبوده و از پوشش بیمه و مسئولیت‌های مرتبط برخوردار نخواهد بود».

این نهاد افزود: «تبعات ناشی از تردد از مسیرهای غیرمجاز بر عهده مالک، بهره‌بردار و فرمانده شناور خواهد بود.»

آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.

طبق بند پنجم این تفاهم‌نامه، جمهوری اسلامی متعهد شده است با به‌کارگیری تمام تلاش خود، به مدت ۶۰ روز زمینه را برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری میان خلیج فارس و دریای عمان بدون دریافت هرگونه عوارض فراهم کند.

دریانوردان نباید قربانی منازعات شوند

دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی در ادامه بیانیه خود ۲۵ ژوئن، روز جهانی دریانورد، را گرامی داشت.

دومینگز بر لزوم ادامه روند تخلیه دریانوردان گرفتار در خلیج فارس تاکید کرد و گفت آن‌ها نباید به «قربانیان جانبی این مناقشه ژئوپلیتیک» تبدیل شوند.

او افزود تا پیش از حادثه اخیر در خلیج عمان، چندین کشتی در چارچوب طرح سازمان بین‌المللی دریانوردی با موفقیت از منطقه خارج شده بودند.

دومینگز دوم تیر خبر داده بود این نهاد طرح تخلیه بیش از ۱۱ هزار دریانورد گرفتار در منطقه را آغاز می‌کند.

روزنامه فایننشال‌تایمز سوم تیر نوشت بازگشایی تنگه هرمز «هسته اصلی» یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن است و ترامپ برای مهار بحران جهانی انرژی به آن چشم دوخته است.

رییس‌جمهوری آمریکا سوم تیر هشدار داد اگر جمهوری اسلامی از کشتی‌ها در این گذرگاه راهبردی عوارض بگیرد، مذاکرات با تهران «فورا» پایان می‌یابد.